[{"available":true,"c_guid":"3ece1ebd-6d3d-45b8-bd5d-579a980f2b6c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A beszállítói nehézségek okozta alkatrészhiány miatt ismét leállt a termelés a kecskeméti Mercedes-gyárban; a vállalat a munkavállalói oltására és új modellje sorozatgyártásának előkészítésére használja ki az időt.



","shortLead":"A beszállítói nehézségek okozta alkatrészhiány miatt ismét leállt a termelés a kecskeméti Mercedes-gyárban; a vállalat...","id":"20210426_oltopont_kecskemet_mercedes_gyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ece1ebd-6d3d-45b8-bd5d-579a980f2b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67a7d53-d642-4bf8-b76a-7ab9f8683682","keywords":null,"link":"/kkv/20210426_oltopont_kecskemet_mercedes_gyar","timestamp":"2021. április. 26. 13:50","title":"Leállt a termelés, oltópontokat alakítottak ki a Mercedes kecskeméti gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc5f1ca-8d25-469a-b439-66b91a8b77b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elhunytak családtagjai szerint túlságosan enyhe ítélet született.","shortLead":"Az elhunytak családtagjai szerint túlságosan enyhe ítélet született.","id":"20210428_richardpusey_rendorok_baleset_itelet_bortonbuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bc5f1ca-8d25-469a-b439-66b91a8b77b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c778a8-1c78-4deb-957d-f159481ed39e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_richardpusey_rendorok_baleset_itelet_bortonbuntetes","timestamp":"2021. április. 28. 12:19","title":"Elítélték „Ausztrália leggyűlöltebb emberét”, aki levideózta négy rendőr haldoklását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a705fb-cb25-4949-942a-52ace3c80de2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Igaz, a férfiak ritkábban érzik úgy, hogy összetörték a szívüket – derül ki egy felmérésből.","shortLead":"Igaz, a férfiak ritkábban érzik úgy, hogy összetörték a szívüket – derül ki egy felmérésből.","id":"20210427_A_nok_felepulese_teljesebb_a_szakitas_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4a705fb-cb25-4949-942a-52ace3c80de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7175a09-abfb-47c8-9cb8-0f63b59ce5c8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210427_A_nok_felepulese_teljesebb_a_szakitas_utan","timestamp":"2021. április. 27. 12:30","title":"A nők felépülése teljesebb a szakítás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b92a5a-90be-44f7-8dc8-f0550a97be89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bejegyzéseknél a Magyar Turisztikai Ügynökséghez köthető Csodás Magyarország-oldalt is megemlítették. ","shortLead":"A bejegyzéseknél a Magyar Turisztikai Ügynökséghez köthető Csodás Magyarország-oldalt is megemlítették. ","id":"20210426_Orban_Rahel_terasznyitas_hiressegek_poszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35b92a5a-90be-44f7-8dc8-f0550a97be89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9bbf43-a2d9-4db4-8a13-70d6cc59f42b","keywords":null,"link":"/kkv/20210426_Orban_Rahel_terasznyitas_hiressegek_poszt","timestamp":"2021. április. 26. 16:57","title":"Kormánycég fizette a terasznyitást ünneplő hírességek posztjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d14036-f902-45af-8bd0-1aa5bcd59dcb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"50 év kihagyás után, 1991 tavaszán éledt újjá a személyautó-gyártás Magyarországon.","shortLead":"50 év kihagyás után, 1991 tavaszán éledt újjá a személyautó-gyártás Magyarországon.","id":"20210427_30_eves_az_esztergomi_suzuki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16d14036-f902-45af-8bd0-1aa5bcd59dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014a3496-fc68-4af7-a583-e6a39dbb8f5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_30_eves_az_esztergomi_suzuki","timestamp":"2021. április. 27. 07:11","title":"30 éves az esztergomi Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa3e378-72f4-494a-b3ee-705231fa59db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az NFT nevű gyártó már elkezdte árulni repülő autóját. Az Aska 405-össel kilométert lehet megtenni egy feltöltéssel.","shortLead":"Az NFT nevű gyártó már elkezdte árulni repülő autóját. Az Aska 405-össel kilométert lehet megtenni egy feltöltéssel.","id":"20210427_nft_aska_repulo_auto_elektromos_auto_evtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa3e378-72f4-494a-b3ee-705231fa59db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0264cb7b-84d7-4ecc-914c-35540e9b3f8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_nft_aska_repulo_auto_elektromos_auto_evtol","timestamp":"2021. április. 27. 08:03","title":"Már rendelhető a repülő autó, amivel 2026-tól közlekedhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1713f4e8-3619-49f0-bf93-a991bc605ad8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Időkép felvételei szerint a Kendig-csúcson és Hajag-tetőn is elkezdett szállingózni a hó.\r

\r

","shortLead":"Az Időkép felvételei szerint a Kendig-csúcson és Hajag-tetőn is elkezdett szállingózni a hó.\r

\r

","id":"20210426_Nyugat_Magyarorszag_havazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1713f4e8-3619-49f0-bf93-a991bc605ad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252e7321-9369-4235-8dfc-b489fce54203","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Nyugat_Magyarorszag_havazas","timestamp":"2021. április. 26. 14:23","title":"A Bakonyban és a Kőszegi-hegységben is havazott délelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92083f1b-b787-43db-afea-59a2bead9792","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A zöldszervezet megelégelte \"a természetvédelmi apparátus több mint tíz éves, tudatos tönkretételét, érdekérvényesítő képességének teljes megszűnését\". ","shortLead":"A zöldszervezet megelégelte \"a természetvédelmi apparátus több mint tíz éves, tudatos tönkretételét, érdekérvényesítő...","id":"20210428_Birosagon_megy_neki_a_Ferto_tavi_epitkezesnek_a_Greenpeace","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92083f1b-b787-43db-afea-59a2bead9792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31904532-0c60-45bf-b4eb-a90dae704bbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_Birosagon_megy_neki_a_Ferto_tavi_epitkezesnek_a_Greenpeace","timestamp":"2021. április. 28. 09:34","title":"Bíróságon megy neki a Fertő tavi építkezésnek a Greenpeace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]