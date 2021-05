Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0a1625de-bba2-41b2-90c6-142483c34814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egykori alelnöke életének 89. évében hunyt el. ","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egykori alelnöke életének 89. évében hunyt el. ","id":"20210501_Meghalt_Hamori_Jozsef_Szechenyidijas_biologus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a1625de-bba2-41b2-90c6-142483c34814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e25d73b3-f03e-4003-8eea-373c8e03e942","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Meghalt_Hamori_Jozsef_Szechenyidijas_biologus","timestamp":"2021. május. 01. 17:37","title":"Meghalt Hámori József Széchenyi-díjas biológus, volt miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867cf812-239c-4e7a-bd63-d7a909c4f8d1","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Ha a kormány tervei összejönnek, 67 ezer ember mehet be a Puskás Arénába júniusban úgy, hogy lehetőség sincs nagyon tesztelni előtte, hogyan lehet minimalizálni a járványügyi kockázatokat. Oltásokban egyelőre jól állunk, de tömegrendezvények biztonságosságában nincs gyakorlat.","shortLead":"Ha a kormány tervei összejönnek, 67 ezer ember mehet be a Puskás Arénába júniusban úgy, hogy lehetőség sincs nagyon...","id":"20210501_europa_bajnoksag_telthaz_puskar_arena_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=867cf812-239c-4e7a-bd63-d7a909c4f8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91bea036-d1b1-4401-9eda-d50cde360861","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_europa_bajnoksag_telthaz_puskar_arena_koronavirus","timestamp":"2021. május. 01. 14:00","title":"Jó átoltottsággal, de nagyon kevés tudással vállalta Magyarország a teltházas meccseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69ab51d-d1f8-4b41-865d-6b41823010b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy friss kutatás szerint a budapesti fenntartású idősotthonok már nagyon jól állnak átoltottságban, és a halálozási arány is a fele az országosnak. Amikor fordítva volt a helyzet, a csapból is a Pesti úti idősotthon folyt, mostanra 176 intézmény áll nála rosszabbul.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a budapesti fenntartású idősotthonok már nagyon jól állnak átoltottságban, és a halálozási...","id":"20210429_idosotthon_fertozottseg_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c69ab51d-d1f8-4b41-865d-6b41823010b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f056f146-921f-4848-a9ed-6cbfb03c9c95","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_idosotthon_fertozottseg_budapest","timestamp":"2021. április. 30. 15:29","title":"Egy fővárosi tanulmány szerint 176 idősotthonban volt magasabb volt a halálozási arány, mint a Pesti úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb41d6e6-74e6-4cd3-97ba-973e93adee4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosi kamara győri szervezete figyelmeztet arra, hogy oltásra várakozás közben is be kell tartani a 2 méter távolságot, és a maszkot is viselni kell. ","shortLead":"Az orvosi kamara győri szervezete figyelmeztet arra, hogy oltásra várakozás közben is be kell tartani a 2 méter...","id":"20210430_orvosi_kamara_olts_varakozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb41d6e6-74e6-4cd3-97ba-973e93adee4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7744de5-f1d5-4550-9a9e-0dea92d2f1fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_orvosi_kamara_olts_varakozas","timestamp":"2021. április. 30. 16:13","title":"Figyelmeztette a MOK győri szervezete a sorban állókat: Tartsák be a szabályokat, lehetnek fertőzöttek is köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0253c16-fd11-4517-825b-755524dbeb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 1000 milliárd forint állami vagyont szervezett ki a kétharmados parlamenti többség alapítványokba. Ezek részben az egyetemek fenntartói lesznek, de létrejött öt közalapítvány is. Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója szerint ez még a NER-ben megszokott vagyonmozgáshoz képest is nagyságrendi ugrás, a rendszert pedig az örökkévalóságnak tervezték. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Több mint 1000 milliárd forint állami vagyont szervezett ki a kétharmados parlamenti többség alapítványokba. Ezek...","id":"20210501_Fulke_Ligeti_Miklos_Transparency","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0253c16-fd11-4517-825b-755524dbeb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67eda83-e168-410d-8489-65548ea8f272","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Fulke_Ligeti_Miklos_Transparency","timestamp":"2021. május. 01. 11:00","title":"Fülke: \"Ezekkel a törvényekkel megpuccsolta az államot a parlamenti többség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd18da54-5d99-4d8d-8759-063ea70a4196","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Visszakapta mutatóujját Nagy Konstantin (i.sz. 272-337) híres monumentális római bronzszobra; a 38 centiméteres aranyozott tárgyat – két ujjpercet – a párizsi Louvre-ban találták meg pár éve, és csütörtökön helyezték vissza a szoborra az olasz fővárosban.



","shortLead":"Visszakapta mutatóujját Nagy Konstantin (i.sz. 272-337) híres monumentális római bronzszobra; a 38 centiméteres...","id":"20210430_Visszakapta_az_evszazadokkal_ezelott_elveszett_mutatoujjat_egy_bronzszobor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd18da54-5d99-4d8d-8759-063ea70a4196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30317566-7b9d-4e7a-9b5f-2268370484ba","keywords":null,"link":"/kultura/20210430_Visszakapta_az_evszazadokkal_ezelott_elveszett_mutatoujjat_egy_bronzszobor","timestamp":"2021. április. 30. 09:22","title":"Visszakapta az évszázadokkal ezelőtt elveszett mutatóujját egy bronzszobor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e107869-e2de-4a76-99f7-b756b875696a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Összevetettük milyen eltéréseket mutatnak a kannabiszfogyasztási szokások aszerint, hogy az adott uniós országban börtönnel fenyegetik-e a szívást. Adatelemző cikkünk.","shortLead":"Összevetettük milyen eltéréseket mutatnak a kannabiszfogyasztási szokások aszerint, hogy az adott uniós országban...","id":"20210430_Nem_rettenti_el_a_borton_az_europai_kannabisz_szivokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e107869-e2de-4a76-99f7-b756b875696a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60161b70-85a3-44be-ae0d-7e90e1fad2bb","keywords":null,"link":"/eurologus/20210430_Nem_rettenti_el_a_borton_az_europai_kannabisz_szivokat","timestamp":"2021. április. 30. 17:56","title":"Nem rettenti el a börtön az európai kannabiszfogyasztókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"50 millió adag orosz vakcina érkezik az országba, az első részlet májusban.","shortLead":"50 millió adag orosz vakcina érkezik az országba, az első részlet májusban.","id":"20210430_Engedelyeztek_a_Szputnyik_V_veszhelyzeti_alkalmazasat_Torokorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e25df432-c290-4829-8c01-8ff5e26ecba0","keywords":null,"link":"/vilag/20210430_Engedelyeztek_a_Szputnyik_V_veszhelyzeti_alkalmazasat_Torokorszagban","timestamp":"2021. április. 30. 17:15","title":"Engedélyezték a Szputnyik V vészhelyzeti alkalmazását Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]