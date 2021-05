Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7ae35c30-9957-417e-a473-9d9fbc557bf1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A tavalyi év után mindannyian átértékeltük a szabadság fogalmát. Hogyan tudjuk megélni a szabadságot egy ilyen év után? Hogyan lehet ezzel a tapasztalattal gazdagodva jobban értékelni azt a szabadságot, ami a vírus előtt egykor a miénk volt, és hogyan tudjuk ezt tágítani? ","shortLead":"A tavalyi év után mindannyian átértékeltük a szabadság fogalmát. Hogyan tudjuk megélni a szabadságot egy ilyen év után...","id":"20210506_Kepzelje_el_hogy_egy_teljesen_szabad_ember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ae35c30-9957-417e-a473-9d9fbc557bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654ebeda-d4b3-4fe6-bc37-399b9a300eaa","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210506_Kepzelje_el_hogy_egy_teljesen_szabad_ember","timestamp":"2021. május. 06. 13:30","title":"Képzelje el, hogy egy teljesen szabad ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megválik a rasszista és szexista kijelentései miatt bepanaszolt oktatójától a Szegedi Tudományegyetem, 150 millió embert beoltottak már az EU-ban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megválik a rasszista és szexista kijelentései miatt bepanaszolt oktatójától a Szegedi Tudományegyetem, 150 millió...","id":"20210505_Radar360_Zuhan_a_kinai_raketa_ki_tudja_hol_all_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac33f23-56a7-4ea2-aca7-fae32688fb15","keywords":null,"link":"/360/20210505_Radar360_Zuhan_a_kinai_raketa_ki_tudja_hol_all_meg","timestamp":"2021. május. 05. 08:05","title":"Radar360: Zuhan a kínai rakéta, ki tudja, hol áll meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fc717c-0021-45b0-8ffb-4d1922cb3a76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mount Everest alaptáborában elszabadulhatnak a fertőzések.

","shortLead":"A Mount Everest alaptáborában elszabadulhatnak a fertőzések.

","id":"20210505_Sulyos_COVIDhelyzet_alakult_ki_a_vilag_tetejen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74fc717c-0021-45b0-8ffb-4d1922cb3a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab17bb26-1d4f-45c7-9bc0-9fb158fc650d","keywords":null,"link":"/elet/20210505_Sulyos_COVIDhelyzet_alakult_ki_a_vilag_tetejen","timestamp":"2021. május. 05. 09:45","title":"Berobbanhat a koronavírus-járvány a világ tetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50df0806-a208-4bef-aff9-7d35d070b0ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakodalmak, fesztiválok megtartása, a kórházi látogatási tilalom feloldása – ezek jönnek ötmilliónál, mindennek május végén jöhet el az ideje.

","shortLead":"Lakodalmak, fesztiválok megtartása, a kórházi látogatási tilalom feloldása – ezek jönnek ötmilliónál, mindennek május...","id":"20210506_koronavirus_otmillio_beoltott_korlatozasok_enyhitese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50df0806-a208-4bef-aff9-7d35d070b0ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66949a70-ed30-4960-b729-f6332760452f","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_koronavirus_otmillio_beoltott_korlatozasok_enyhitese","timestamp":"2021. május. 06. 13:39","title":"Gulyás elmondta, hogy ötmillió beoltottnál milyen korlátozásokon enyhíthetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ce24fe-f626-4607-9cc2-c07a8f8ec9ce","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És ide is jöhetnek a horvátországiak. Erről szerdán állapodott meg a két ország. Ha van igazolvány, nem kell vesződni a teszteléssel és a karanténnal. A megállapodás ezen a héten lép életbe.","shortLead":"És ide is jöhetnek a horvátországiak. Erről szerdán állapodott meg a két ország. Ha van igazolvány, nem kell vesződni...","id":"20210505_koronavirus_oltas_vakcina_oltasigazolvany_utazas_horvatorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1ce24fe-f626-4607-9cc2-c07a8f8ec9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631383e1-93c0-4143-b31a-79ef0f78dada","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_koronavirus_oltas_vakcina_oltasigazolvany_utazas_horvatorszag","timestamp":"2021. május. 05. 16:50","title":"Lehet majd Horvátországba utazni a hazai oltásigazolvánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450491de-f8ec-411c-b817-fb086a02e138","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többek között Reisz Gábor, Szilágyi Fanni és Karcis Gábor is koncertfilmet rendezett a fesztiválra. ","shortLead":"Többek között Reisz Gábor, Szilágyi Fanni és Karcis Gábor is koncertfilmet rendezett a fesztiválra. ","id":"20210505_Budapest_Ritmo_koncertfilmek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=450491de-f8ec-411c-b817-fb086a02e138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8564057-2115-446a-86c4-5399ec80b101","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_Budapest_Ritmo_koncertfilmek","timestamp":"2021. május. 05. 13:32","title":"Különleges koncertfilmek hozzák el az idei Ritmót ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7be77718-8f3a-4ff2-a4ae-68f67d85cd79","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Bár gyakorlati haszna nem sok, megfélemlítésre kiválóan alkalmas, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat egyre több állami alkalmazottat vonhat megbízhatósági vizsgálat alá.","shortLead":"Bár gyakorlati haszna nem sok, megfélemlítésre kiválóan alkalmas, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat egyre több állami...","id":"20210505_Megbizhatosagi_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7be77718-8f3a-4ff2-a4ae-68f67d85cd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e6bad7-da00-4d82-a0fd-9288640f73a0","keywords":null,"link":"/360/20210505_Megbizhatosagi_vizsgalat","timestamp":"2021. május. 05. 15:00","title":"Már a szociális dolgozók is tarthatnak az állami mumustól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök egy szlovák hírportálnak adott interjúban egyebek mellett arról beszélt: a „levegőben van” az a lehetőség, hogy akár Marine Le Pennel is szövetkeznének Brüsszel megváltoztatása érdekében. ","shortLead":"A miniszterelnök egy szlovák hírportálnak adott interjúban egyebek mellett arról beszélt: a „levegőben van”...","id":"20210505_orban_viktor_liberalizmus_demokracia_szlovak_lapinterju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f109f2-f651-415f-bd0d-83bfa0316f7d","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_orban_viktor_liberalizmus_demokracia_szlovak_lapinterju","timestamp":"2021. május. 05. 23:07","title":"Orbán: „Én harcolok a liberálisokkal szemben a szabadságért”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]