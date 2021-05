Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1b8dfca8-c6da-47ec-b967-fd81b9ce65c3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadásban a Hamasz kiberkommandóért és a rakéták pontosságának fejlesztéséért felelős tisztje is életét vesztette.","shortLead":"A támadásban a Hamasz kiberkommandóért és a rakéták pontosságának fejlesztéséért felelős tisztje is életét vesztette.","id":"20210512_izrael_gazai_ovezet_hamasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b8dfca8-c6da-47ec-b967-fd81b9ce65c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01114d7-2df4-4ea0-8948-7b7136ca827d","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_izrael_gazai_ovezet_hamasz","timestamp":"2021. május. 12. 17:37","title":"Izrael célzott támadásokkal a Hamász hat parancsnokát is megölte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb8a929-afc2-40ed-90e1-c8aa73e617ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kezdeményezés célja végső soron a magyar vállalkozások fejlődésének támogatása.","shortLead":"A kezdeményezés célja végső soron a magyar vállalkozások fejlődésének támogatása.","id":"20210513_uzbegisztan_startup_program_magyar_kozlony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bb8a929-afc2-40ed-90e1-c8aa73e617ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c98f1b-b6c6-4bb9-9699-646a3208bda8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_uzbegisztan_startup_program_magyar_kozlony","timestamp":"2021. május. 13. 07:39","title":"Indul a Magyar–Üzbég Startup Program ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168ee60-a2b7-4be9-a38a-6f5878d395fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sussexi herceg most egy podcastban tárulkozott ki.","shortLead":"A sussexi herceg most egy podcastban tárulkozott ki.","id":"20210514_Harry_herceg_ugy_erezte_magat_a_kiralyi_csaladban_mintha_egyszerre_lenne_egy_allatkertben_es_a_Truman_Showban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0168ee60-a2b7-4be9-a38a-6f5878d395fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607eaad3-f123-49f6-8bfa-9bafe63c868b","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Harry_herceg_ugy_erezte_magat_a_kiralyi_csaladban_mintha_egyszerre_lenne_egy_allatkertben_es_a_Truman_Showban","timestamp":"2021. május. 14. 08:30","title":"Harry herceg úgy érezte magát a királyi családban, mintha egyszerre lenne egy állatkertben és a Truman Show-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6cec35-a54e-45d7-9eab-1042491882b8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Így lett pár halász tiltakozásából összeurópai konfliktus.","shortLead":"Így lett pár halász tiltakozásából összeurópai konfliktus.","id":"20210513_Parizs_visszavag_Londonnak_a_halaszati_vitaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce6cec35-a54e-45d7-9eab-1042491882b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a68edb-2e98-4f10-806a-0ae9a645f8f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_Parizs_visszavag_Londonnak_a_halaszati_vitaban","timestamp":"2021. május. 13. 14:28","title":"Párizs visszavág Londonnak a halászati vitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e243e3e2-81cd-46e9-ae9e-74124af10854","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony legújabb konzolja egyelőre nem bővelkedik az exkluzív címekben, de dolgoznak rajta, hogy ez megváltozzon.","shortLead":"A Sony legújabb konzolja egyelőre nem bővelkedik az exkluzív címekben, de dolgoznak rajta, hogy ez megváltozzon.","id":"20210513_sony_playstation_5_ps5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e243e3e2-81cd-46e9-ae9e-74124af10854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e086274-c3ad-4e23-a565-8c73e893ad83","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_sony_playstation_5_ps5","timestamp":"2021. május. 13. 14:03","title":"25 PlayStation 5-ös játék van készülőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szombattól karantén-, vagy tesztelési kötelezettség nélkül utazhatnak a beoltott magyarok és csehek a két ország között. Elérhető a védettségi applikáció. Szárazföldi támadás indult a Gázai övezet ellen. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Szombattól karantén-, vagy tesztelési kötelezettség nélkül utazhatnak a beoltott magyarok és csehek a két ország...","id":"20210514_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0533b3-5875-469b-8e04-c4a1bc0cc13b","keywords":null,"link":"/360/20210514_Radar360","timestamp":"2021. május. 14. 08:27","title":"Radar360: Csak védettségi igazolvánnyal fesztiválozhatunk, landolhat Kína a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88460c6-1d05-406e-90d7-376269e61725","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint színvonal alatti tákolmány az önkormányzati bérlakások eladására vonatkozó törvényjavaslat.","shortLead":"A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint színvonal alatti tákolmány az önkormányzati bérlakások eladására...","id":"20210514_onkormanyzati_berlakasok_eladasa_gemesi_gyorgy_alkotmanybirosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c88460c6-1d05-406e-90d7-376269e61725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832d6f86-2981-417c-935c-aa07f48f1686","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_onkormanyzati_berlakasok_eladasa_gemesi_gyorgy_alkotmanybirosag","timestamp":"2021. május. 14. 07:36","title":"Gémesi György: Alkotmánybírósághoz fordulhatnak az önkormányzatok a bérlakás-privatizáció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932c36f4-44c1-4fb0-9beb-1ffee68f636e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az EMA szerint az engedélyeztetés előtt álló oltóanyagok mindegyike hatásos az indiai vírusmutációval szemben.","shortLead":"Az EMA szerint az engedélyeztetés előtt álló oltóanyagok mindegyike hatásos az indiai vírusmutációval szemben.","id":"20210512_Vakcina_Szputnyik_V_Europai_Gyogyszerugynokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=932c36f4-44c1-4fb0-9beb-1ffee68f636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c20465e-8bb5-4af3-adc6-6902205cbb7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_Vakcina_Szputnyik_V_Europai_Gyogyszerugynokseg","timestamp":"2021. május. 12. 16:43","title":"Négy vakcináról, köztük a Szputnyikról dönt hamarosan az Európai Gyógyszerügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]