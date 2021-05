Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e62ebfb8-ad9e-48ba-90b2-daf03c8982b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Minimális erőt” használhatnak egy londoni bírósági döntés értelmében, hogy a terhes nőt kórházba szállítsák.","shortLead":"„Minimális erőt” használhatnak egy londoni bírósági döntés értelmében, hogy a terhes nőt kórházba szállítsák.","id":"20210514_Negy_evig_nem_hagyta_el_az_otthonat_egy_agorafobias_no_most_a_szulese_miatt_korhazba_kenyszerithetik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e62ebfb8-ad9e-48ba-90b2-daf03c8982b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dca10c1-8924-40cf-a14c-f5eff349155a","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Negy_evig_nem_hagyta_el_az_otthonat_egy_agorafobias_no_most_a_szulese_miatt_korhazba_kenyszerithetik","timestamp":"2021. május. 14. 09:36","title":"Négy évig nem hagyta el az otthonát egy agorafóbiás nő, most a szülése miatt kórházba kényszeríthetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA ügyeskedett egy kicsit az Ingenuity harmadik repüléséről készült videóval, így már 3D-ben is megnézhetjük a küldetést.","shortLead":"A NASA ügyeskedett egy kicsit az Ingenuity harmadik repüléséről készült videóval, így már 3D-ben is megnézhetjük...","id":"20210513_nasa_ingenuity_marsi_helikopter_3d_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5670db36-008a-45c5-a786-6d468e4599b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_nasa_ingenuity_marsi_helikopter_3d_video","timestamp":"2021. május. 13. 15:03","title":"Lenyűgöző videót készített a NASA, 3D-ben nézhetjük a marsi helikopter repülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A keresőcég blokkolta egy másik autós szolgáltatás használatát, ami a versenyhivatal szerint szabálysértő volt.","shortLead":"A keresőcég blokkolta egy másik autós szolgáltatás használatát, ami a versenyhivatal szerint szabálysértő volt.","id":"20210513_google_olaszorszag_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b57e34-9e86-4552-8bc7-2380a037e797","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_google_olaszorszag_birsag","timestamp":"2021. május. 13. 12:05","title":"36 milliárd forintnyi euróra büntették a Google-t Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2fab0a6-8e2c-43e8-a4a4-4f9402cee21d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bérczesi Róbert és Müller Péter Sziámi nyári slágerére készített saját fesztiválos videójukkal jelentették be a szervezők a hírt, hogy május 13. és 17. között újra élőben várja vendégeit a győri Öt Templom Fesztivál.","shortLead":"Bérczesi Róbert és Müller Péter Sziámi nyári slágerére készített saját fesztiválos videójukkal jelentették be...","id":"20210512_Csutortokon_indul_az_Ot_Templom_Fesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2fab0a6-8e2c-43e8-a4a4-4f9402cee21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad90f124-36f3-4a5a-be15-03aecdedc1b4","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_Csutortokon_indul_az_Ot_Templom_Fesztival","timestamp":"2021. május. 12. 16:28","title":"Csütörtökön indul az Öt Templom Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b82acf-efc8-47c9-a04f-9bac72d27495","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Baranyi Krisztina szerint odadobták a Diákváros területét a kínai egyetemnek.\r

","shortLead":"Baranyi Krisztina szerint odadobták a Diákváros területét a kínai egyetemnek.\r

","id":"20210512_Karacsony_Gergely_fovaros_Diakvaros_Baranyi_Krisztina_Fudan_Egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96b82acf-efc8-47c9-a04f-9bac72d27495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0dea3c0-726c-495c-9d76-a930875c7f8d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210512_Karacsony_Gergely_fovaros_Diakvaros_Baranyi_Krisztina_Fudan_Egyetem","timestamp":"2021. május. 12. 18:45","title":"Karácsony: A főváros nem adja a Diákváros egyetlen négyzetcentiméterét sem a Fudan Egyetemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6cec35-a54e-45d7-9eab-1042491882b8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Így lett pár halász tiltakozásából összeurópai konfliktus.","shortLead":"Így lett pár halász tiltakozásából összeurópai konfliktus.","id":"20210513_Parizs_visszavag_Londonnak_a_halaszati_vitaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce6cec35-a54e-45d7-9eab-1042491882b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a68edb-2e98-4f10-806a-0ae9a645f8f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_Parizs_visszavag_Londonnak_a_halaszati_vitaban","timestamp":"2021. május. 13. 14:28","title":"Párizs visszavág Londonnak a halászati vitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b81057-2293-4d64-89f7-4b7b1c7956c1","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Listán kárpótolhatják a nyerhető egyéni körzetek előválasztásainak veszteseit – a HVG forrásai szerint erre készülnek az ellenzéki összefogásban. Ez magyarázhatja, hogy egyelőre nincsenek parázs viták, viszonylagos csendben megy a helyezkedés. ","shortLead":"Listán kárpótolhatják a nyerhető egyéni körzetek előválasztásainak veszteseit – a HVG forrásai szerint erre készülnek...","id":"202119_nagy_csatak_karpotolt_vesztesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6b81057-2293-4d64-89f7-4b7b1c7956c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33db2d7b-2a94-4ca1-b5a4-8d66e7aa2bd2","keywords":null,"link":"/360/202119_nagy_csatak_karpotolt_vesztesek","timestamp":"2021. május. 13. 11:00","title":"Az MSZP-nek szoknia kell, hogy kispártként bánnak vele a többiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a83de2c-357c-48b1-ba3c-aea677522097","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A legnagyobb német lap szerint a nagy kérdés az, meddig maradhat még posztján az osztrák kancellár, miután hamis tanúzás gyanúja miatt vizsgálatot indított ellene a gazdasági bűncselekményekkel, illetve korrupcióval foglalkozó államügyészség. Egyáltalán nem biztos persze – teszi hozzá a Süddeutsche Zeitung –, hogy el is ítélik, ám helyzete tarthatatlanná vált.","shortLead":"A legnagyobb német lap szerint a nagy kérdés az, meddig maradhat még posztján az osztrák kancellár, miután hamis...","id":"20210513_Suddeutsche_Zeitung_Tarthatatlan_az_osztrak_kancellar_helyzete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a83de2c-357c-48b1-ba3c-aea677522097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6b04c9-d899-48e0-8a9e-588b73d72faa","keywords":null,"link":"/360/20210513_Suddeutsche_Zeitung_Tarthatatlan_az_osztrak_kancellar_helyzete","timestamp":"2021. május. 13. 07:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Tarthatatlan az osztrák kancellár helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]