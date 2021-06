Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"632147fb-43a2-4413-8883-05c769b2774a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az agrárminiszter szerint rengeteg kiváló minőségű alapanyaggal rendelkezik Magyarország, így nem szorulunk rá a kukacevésre.","shortLead":"Az agrárminiszter szerint rengeteg kiváló minőségű alapanyaggal rendelkezik Magyarország, így nem szorulunk rá...","id":"20210531_nagy_istvan_kukac_rovar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=632147fb-43a2-4413-8883-05c769b2774a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ab6a9b-cc2b-4399-89d9-25960cb1c7cf","keywords":null,"link":"/zhvg/20210531_nagy_istvan_kukac_rovar","timestamp":"2021. május. 31. 14:09","title":"Nagy István szerint a magyarok nem akarnak rovarokat enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f795d060-1809-425c-be29-67a09d295020","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"2026-ig osztják be a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum gyűjteményfejlesztési támogatását.","shortLead":"2026-ig osztják be a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum gyűjteményfejlesztési támogatását.","id":"20210601_Tobb_mint_6_milliard_forintot_ad_a_kormany_a_Kozlekedesi_Muzeum_fejlesztesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f795d060-1809-425c-be29-67a09d295020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94719c3f-fc22-4cf3-a6bd-082afa971c35","keywords":null,"link":"/kultura/20210601_Tobb_mint_6_milliard_forintot_ad_a_kormany_a_Kozlekedesi_Muzeum_fejlesztesere","timestamp":"2021. június. 01. 12:14","title":"Több mint 6 milliárd forintot ad a kormány a Közlekedési Múzeum fejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688652ee-f4af-49bf-bfca-9d159d212159","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Általában június közepénél tovább tart a parlamenti ülésszak, most azonban felpörgött a Ház és a Fidesz-frakció is a kontinenstorna előtt. ","shortLead":"Általában június közepénél tovább tart a parlamenti ülésszak, most azonban felpörgött a Ház és a Fidesz-frakció is...","id":"20210531_europa_bajnoksag_parlamenti_ulesrend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=688652ee-f4af-49bf-bfca-9d159d212159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19984ebe-2776-4272-9933-1d83491cce7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_europa_bajnoksag_parlamenti_ulesrend","timestamp":"2021. május. 31. 13:10","title":"Népszava: A foci-Eb-hez igazították a parlamenti ülésrendet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a820f3c-1406-41a7-ac68-0cf76fbce2a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar Never Ending Blues című számának videója első alkalommal a hvg.hu-n látható.","shortLead":"A zenekar Never Ending Blues című számának videója első alkalommal a hvg.hu-n látható.","id":"20210531_A_Soroksari_ut_is_lehet_Amerika__Woodstock_Barbie_klippremier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a820f3c-1406-41a7-ac68-0cf76fbce2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a179b36f-bf8f-4382-b6f2-d0c99f6c4f99","keywords":null,"link":"/kultura/20210531_A_Soroksari_ut_is_lehet_Amerika__Woodstock_Barbie_klippremier","timestamp":"2021. május. 31. 14:00","title":"A Soroksári út is lehet Amerika – Woodstock Barbie-klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9c62c1-2431-4cef-95c3-c832c3a2e1c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mínuszba ment át a Sziget Kulturális Menedzser Iroda saját tőkéje, akkora anyagi bukást hozott a járvány.","shortLead":"Mínuszba ment át a Sziget Kulturális Menedzser Iroda saját tőkéje, akkora anyagi bukást hozott a járvány.","id":"20210531_sziget_fesztival_veszteseg_jarvany_beszamolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b9c62c1-2431-4cef-95c3-c832c3a2e1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b790fb04-0c86-4628-891d-8b4152a8b383","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_sziget_fesztival_veszteseg_jarvany_beszamolo","timestamp":"2021. május. 31. 16:39","title":"Közel másfél milliárd forint volt a Sziget szervezőcégének vesztesége 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az európai ügyészi szervezet jogosult lesz vizsgálatokat és vádhatósági eljárásokat lefolytatni azon tagállamok területén, amelyek részesei ennek az együttműködésnek. Egyelőre öt ország marad ki az ügyészség munkájából, közöttük Magyarország is.","shortLead":"Az európai ügyészi szervezet jogosult lesz vizsgálatokat és vádhatósági eljárásokat lefolytatni azon tagállamok...","id":"20210601_Magyarorszag_nelkul_kezdte_meg_mukodeset_az_Europai_Ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fc0064-0c04-4a0b-9ef5-416478beb6ec","keywords":null,"link":"/eurologus/20210601_Magyarorszag_nelkul_kezdte_meg_mukodeset_az_Europai_Ugyeszseg","timestamp":"2021. június. 01. 12:10","title":"Magyarország nélkül kezdte meg működését az Európai Ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egy évvel korábbi negyedére esett vissza Tiborcz István cégének profitja.","shortLead":"Az egy évvel korábbi negyedére esett vissza Tiborcz István cégének profitja.","id":"20210531_bdpst_nyereseg_tiborcz_istvan_eves_beszamolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ac7999-a1fe-488a-800a-74e29f6d09c6","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_bdpst_nyereseg_tiborcz_istvan_eves_beszamolo","timestamp":"2021. május. 31. 12:31","title":"1,2 milliárd forint nyereséget hozott össze a BDPST Zrt., ki is fizette osztalékként majdnem az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5","c_author":"Bosch Rexroth Kft.","category":"brandcontent","description":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna a technológia fejlődésének köszönhetően. ","shortLead":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna a technológia...","id":"20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e10872a-0ba0-4ecb-b2ea-4b804b63bb1e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","timestamp":"2021. május. 31. 17:30","title":"Merre tart az ipar a koronavírus utáni időszámításban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]