Június 14-én indul Hajós András különleges, a zenei alkotófolyamatot bemutató műsora, a Dalfutár. A Hajós András és Jeli András által kifejlesztett – egy ideje a Youtube-ra költözött és sajátos üzleti modellel működő - műsorban egy zeneszerzőt, egy szövegírót, egy producert és egy énekest hoznak össze, hogy alkossanak meg közösen egy dalt. Ami igazán izgalmassá teszi a zenés, szórakoztató dokurealityt az az, hogy a legkülönbözőbb világokban mozgó, egymást általában nem is ismerő zenészeknek kell együttműködniük, hogy megszülessen a közös szerzemény.

A műsor ötödik évadját Hajós jelentette be a Facebookon. Kiderül, nem csak tartalmi, de formai újdonságok is lesznek. „Az 5. évadtól az első epizód-premierek végével kb. egy időben (20.30-kor), kitesszük a dalfutar.tv platformra a második részeket fizetősen, így aki türelmetlen, és nem akar egy hetet várni, ott megnézheti a stúdiós részeket egy huzattal. Ettől még természetesen egy héttel később a második rész ugyanúgy ingyenesen elérhető lesz a Youtube-csatornánkon is! Ezalatt a fizetős tartalom is fent marad a dalfutar.tv-n, és önkéntes alapon továbbra is meg lehet vásárolni az epizódokat, ezzel is erősítve a következő évadunk költségvetését.”

„Nemrég arra jöttünk rá, hogy talán most kezdjük érteni, hogy mit is találtunk ki, mitől működik, mik az erősségei, és persze azt is, hogy mit kéne még jobban csinálnunk” - mondta Jeli András az Telexnek, de hogy kik lesznek a dalok alkotói, arról szokás szerint nem árult el részleteket.

