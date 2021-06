Mint Jordán Tamás a Magyar Hangnak mondja, ő optimista, mert hiszi, hogy meg fog bukni a mostani hatalom. „Rendszerváltás lesz. Sokkal többen gondolják és akarják a kormány leváltását, mint amit a közvéleménykutatások kimutatnak. Túl azon, hogy mennyire irányított vagy befolyásolt egy-egy ilyen felmérés, a helyzet az, hogy az emberek nem mindig merik kimondani a valódi véleményüket. Az egész ország fél, néhány száz, vagy néhány ezer ember kivételével. A bizonytalanok között nagyon sok ellenzéki szimpatizáns van, csak nem merik felvállalni.”

Szerinte, ha netán 2022 után is hatalmon marad az Orbán-kormány, az ellenzékre akkor is szükség lesz, ahogy az olyan erőre is, mint amit a 99 Mozgalom képvisel, amely – mint magyarázza – a pártoktól független, de mégis szem előtt tartja azok érdekeit. Az ellenzék táborához szeretné csalogatni azokat, akik teljesen közömbösek a politika iránt, akik 2022 áprilisában egyáltalán nem akarnak választani, mert a fennálló rendszerrel nem értenek egyet, ugyanakkor az ellenzék sem tudta őket megnyerni eddig.

Jordán megismételte, hogy amíg a szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója volt, nem politizált, mert nem magát képviselte volna, hanem az intézményét. Ezt a szabályt kétszer szegte meg: 2019 végén a színházakat érintő törvénymódosítás ügyében szólalt fel a Madách téri tüntetésen, majd a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel (SZFE) történtek zaklatták fel.

„Most, hogy már nem vagyok igazgató, nincsen félnivalóm. Szabadon, hangosabban mondhatom el, amit gondolok, természetesen mérlegelve, hogy az nem ütközik-e erkölcsi akadályba.”

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: