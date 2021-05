Változóan fogják fel a 99 Mozgalom hvg.hu által megszólaltatott alapítótagjai Karácsony Gergely szövetségének célját: van, aki kertelés nélkül kimondta, hogy ez a mozgalom Budapest főpolgármesterének támogatása miatt van, mások szerint túlmutathat rajta, sőt, vérfrissítést is hozhat a politikába. Alföldi Róbert viszont épp annak örül, hogy politikamentes. Többek közt Hajós András, Jordán Tamás és Bod Péter Ákos is mesélt nekünk arról, miért lépett be a mozgalomba.

A hétvégén nagy zajt csapott azzal Karácsony Gergely, hogy nemcsak hivatalosan is bejelentette indulását az ellenzék miniszterelnöki előválasztásán, de egy mozgalom indulását is bejelentette. A 99 Mozgalom a nevéből következően kilencvenkilenc alapítóval lépett ki a fényre, és bár a mozgalom hitvallása és céljai egyelőre nem sok olyat tartalmaznak, amit ne lehetne hallani az ellenzéki pártoktól évek óta (pl. Magyarország újraegyesítése, korrupció elleni harc, európai színvonalú egészségügy), csak pár nap kellett az első 15 ezer csatlakozóhoz.

Persze kérdés, mennyire aktív ez a 15 ezer ember, hiszen a mozgalom jelenleg abban tűnik többnek, mint a már sokszor megszületett online petíciók, hogy nekik most van egy konkrét jelöltjük is a probléma megoldására, Karácsony Gergely.

A 99 alapítótag az ellenzék tulajdonképpen teljes spektrumát hozza, ott vannak az olyan Karácsonyt már csak pártpolitikai alapon is támogató nevek, mint az MSZP-s polgármester Brunner Tibor vagy a Párbeszéd frakciójában ülő, 2006-ban még fideszes színekben politizált Mellár Tamás, feltűnik a szinte minden hasonlót támogató Bod Péter Ákos, akit korábban Orbán Viktor még miniszterelnök-jelöltnek is ajánlott, de ott van két fővel például a Józsefvárost képviselő újbalos Szikra Mozgalom, a Karácsony mellett csak nemrég felsorakozott színésznő, Osvárt Andrea és jó pár civil is.

A hvg.hu által megszólaltatott alapítók beszámolóiból úgy tűnik, Karácsony nem bízta másra a feladatot, és ő maga kereste fel azokat az embereket, akiknek az arcával útnak akarta indítani a mozgalmat. Általában a hitvallás szövegét küldte el mindenkinek, aztán a bejelentés előtt pár nappal mindenkivel felvette a kapcsolatot telefonon is, hogy belépnek-e a színfalak mögött már azért régebben szerveződő 99 Mozgalomba.

Ahogy írtuk, több civil is van az alapítók közt, egykori olvasztárokat, devizahiteleseket és persze tanulókat is tartalmaz a lista, erősítve a mozgalom széleskörű összefogás imázsát. Bár néhányukat be lehet azonosítani, nem válaszoltak kérdéseinkre, ahogy például Osvárt Andrea sem akart mélyebben belemenni, mi is ez a mozgalom, amit többek közt az ő arcával reklámoznak.

Nem kell szégyelni, hogy szeretnénk, ha Karácsony lenne a miniszterelnök

Beszélt viszont többek közt Hajós András médiaszereplő/zenész: „Talán elmondhatom, hogy az elsők közé tartoztam, hiszen évekkel ezelőtt is támogattam Karácsony Gergely miniszterelnökségét, tisztelem a munkásságát, speciális viszonyunk van. A polgármestersége meggyőzött arról, hogy Gergő olyan, akit a politika talán nem változtat meg gyökeresen. A mozgalomhoz örömmel csatlakoztam, mert a szövegezése és a résztvevők meggyőztek arról, hogy itt tényleg szélesebb összefogásra van törekvés. Biztosan sokan legyintenek, sokszor nekifutottunk már ilyennek az újkori magyar demokrácia történetében. Az ország ilyen szintű kivéreztetése után szerintem csak valamiféle újfajta szövetséggel, vérszerződéssel lehet talpra állni, és ez a mozgalom akár mozgatórugója lehet."

Hajós saját bevallása szerint azok közé tartozik, akik Karácsony személye miatt vállalták a tagságot. „Szerintem azt nem kell szégyellni, hogy úgy gondoljuk, szeretnénk, ha Karácsony Gergely lenne a miniszterelnök. Engem nem elsősorban a mozgalom érdekel, hanem a hatalomváltás. Ennek a lehetőségét sokan látjuk Karácsony Gergely személyében, mögé állhat össze olyan összefogás, amiben jobboldaliak, baloldaliak, zöldek meg tudnak állapodni, őket nevezik most ellenzéknek. Általában is hasznos, ha van egy országban jó ügyekért összefogás és mozgalmak, de most álnaivitás és hazugság lenne azt mondani, hogy ez most erről szól. Nekem arról szól, hogy váltsunk miniszterelnököt."

Arra a kérdésre, hogy miben különbözik ez a mozgalom a sok-sok közösen aláírt kiáltványtól, Hajós kertelés nélkül válaszolt: „Semmiben. Akkor tud különbözni, ha ezúttal sikerül elérni a célt. És egészen addig, hogy nem sikerül, addig fogunk ilyenekkel próbálkozni.”

Hajós szerint épeszű kormánypártiak is tudják, hogy a demokrácia nem úgy néz ki, hogy valaki a ravatalig uralkodik, kellenek a másik oldalon is értelmes emberek. „Szerintem itt az ideje, hogy felnőttek legyünk, mert ha állandóan a bilit borogatjuk, akkor ez egy szörnyű ország marad. Ezt sokan látják Karácsonyban, és mi azért hoztuk létre ezt a mozgalmat, hogy egyre többen kezdjenek el ezen gondolkozni, és aztán szavazzanak rá.”

Hajós András © Máté Péter

Politikától mentes politikai mozgalom?

Jordán Tamás, a Nemzeti Színház és a szombathelyi Weöres Sándor Színház korábbi igazgatója elmondta: ő azután került a mozgalomba, hogy Karácsony Gergely elküldte neki a mozgalom hitvallását, azzal, hogy ha egyetért vele, csatlakozna-e a mozgalomhoz. „És mondhatom, hogy minden gondolatával egyetértettem.” Mint mondja, már a Deák Ferenctől idézett mottót is remeknek találta („Nem az a boldog ország, hol legtöbb gazdag ember, hanem az, hol legkevesebb szegény ember vagyon”), de a másik magyarságának megkérdőjelezését és megbélyegzését elítélő, vagy a hatalom emberei helyett az ember hatalmát hirdető rész is nagyon egyezik azzal, amit a világról gondol.

Így igent mondott Karácsonynak, de hogy mi lesz a következő lépés, arról egyelőre nem egyeztettek, azóta nem hívták nagygyűlésre vagy akár online találkozóra. „Várom, hogy mi lesz a feladat, bármiben szívesen segítek.” Arról, hogy bár civil szervezetről van szó, de azt egy politikus hozta létre, azt mondja: „Nem lehet tagadni, hogy a belépés mindnyájunk részéről erős politikai kiállást is jelent, de hát bármelyik civilnek lehet kontúros véleménye a politikáról.”

Jordán korábban gyakran hangoztatta, rendkívül fontos számára, hogy a közélet minden oldalán lévő szereplőkkel megtalálja a hangot, és amíg színházigazgató volt, tartotta magát ahhoz a szabályához, hogy ne politizáljon, „bár ezt két ízben megszegtem: felléptem a Madách téri, a színházi törvény miatti tüntetésen, és az SZFE ügyében megírtam a Vidnyánszky pápa című írást”. Mostani kiállása ellenére továbbra is vágya, hogy mindenkivel megtalálja a közös hangot, „de úgy tűnik, ez nem lehetséges. Lehet, hogy ez az én hibám is, de a másik oldalon nemigen van vevő a békés hangokra sem. Semmire nem válaszolnak, mindent visszautasítanak, de ha valamire mégis magyarázatot adnak Paks II-től a kínai egyetemig, egy szóra lefordítható mindaz, amit mondanak: »csak«. Így nehéz vitatkozni. Akár be is lehetne vezetni azt a játékszabályt, hogy nem is kell mást mondani, csak ezt az egy szót, úgy talán a baloldal se kellemetlenkedne annyit: tegyék fel a kérdést, majd válaszolják is meg maguknak ezzel az egy szóval.”

Jordán Tamás © Fülöp Máté

Alföldi Róbert színész-rendező, szintén a Nemzeti Színház egykori igazgatója is hasonlóan került be a mozgalomba, mint Jordán Tamás: őt is Karácsony Gergely kereste meg a hitvallással, és mivel egyetértett vele, igent mondott. De most még csak a startnál tart az ügy, további teendőkről vagy megbeszélnivalókról azóta még nem volt szó. „Bármilyen furcsán is hangzik ez ma, ez egy politikától mentes összefogás. Ha megnézem a névsort, azt látom, hogy a területükön sikeres szakemberek álltak be a kezdeményezés mögé, akik civilként felelősséget éreznek az országért, függetlenül attól, hogy ki jobb- és ki baloldali” – mondja Alföldi.

Őt épp ez a politikamentesség győzte meg arról, hogy csatlakozzon: „Ez valami olyasmi, ami megpróbál túllépni azon a sáron, amiben hosszú évek óta tapicskolunk. A mozgalom hitvallása nem a politikáról szól, hanem a társadalmi felelősségvállalásról, politikától mentesen, bármilyen furcsa is ez egy politikustól.” Alföldi úgy gondolja, az ország problémái közé tartozik, hogy ma már mindent politikának tekintenek. „Pedig egy demokratikus ország akkor tud jól működni, ha az alapok – hogy milyen iskolába járnak a gyerekek, hogy hogyan közlekedünk, hogy mit és hol eszünk, hogy hogyan élünk – nem a politikától függnek. És ez a szöveg nem is politizál, hanem egy nagyon tiszta üzenetet fogalmaz meg: hogy éljünk már normálisan, és ezért mindenki tegyen meg mindent, amit tud. És majd utána lehet a politikával foglalkozni.”

Ő politika alapú mozgalomba nem is szállt volna be: „Ahhoz nem értek. Ez viszont állampolgárként, ismertebb emberként, felelősen gondolkodó értelmiségiként nekem is fontos.”

Alföldi Róbert © Fazekas István

A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke, Bod Péter Ákos is a honlapon található szöveget olvasta el először, a bejelentés előtt pedig két-három nappal hívta fel Karácsony. „Mivel szimpatikus a szöveg hangvétele, csatlakoztam még akkor is, ha némileg más világképem van” - mondta, hozzátéve, ő úgy tudja, hogy amint lehetővé teszi a járványhelyzet, össze fognak jönni az alapítók egy részével. A többek közt a Momentummal is jó viszonyt ápoló közgazdász kiemelte, hogy másnak is szívesen adna és ad is tanácsot Karácsonyon kívül, de ez nem kizáró ok a 99 Mozgalomban.

Arról, hogy a mozgalom igazából mit szeretne, azért nem beszélt, mert előreszaladás lenne: „Ez a kilépés most arról szól, hogy bemutassa, ő tud és szeretne is kormányozni. Most jön az a szakasz, hogy egy vetélkedésen keresztüljut, utána kell nyernie egy szabad választáson. De ha valaki ilyen szerepre készül, felvértezi magát tanácsokkal és tudással, a mi felelősségünk csak annyi, hogy igent mondok arra a kérdésre, hogy alkalmas-e miniszterelnöknek. Nem kérte, hogy menjek, és kampányoljak” - mondta.

Bod Péter Ákos © Fazekas István

Nem párt, mozgalom

Radó Péter oktatáskutatót három-négy nappal a mozgalom elindításának bejelentése előtt kereste meg írásban Karácsony Gergely. Elküldte neki az alapító okiratot és röviden bemutatta, miről szól a 99 mozgalom. Néhány nevet említett neki Karácsony, de nem tudta, kik lesznek az alapítók között. „Biztos voltam benne, hogy nem lesz olyan, aki számomra vállalhatatlan lenne.” A mozgalommal kapcsolatban formális találkozón nem vett részt, nem is tud arról, hogy lett volna ilyen. „Célzott rá Gergely, hogy valamikor elkezdődhet programok írása. Majd meglátjuk, mi lesz az egészből, egyelőre egyfajta támogatásnak, stratégiának gondolom a 99 mozgalom elindítását.”

Nagyon rövid hezitálás után csatlakozott. Ennek három oka volt: az, hogy egyetért a kulcsüzenetekkel, „de legfőképp azzal, hogy nem egy pártszövetség hatalmát kell lecserélni egy másik pártszövetség hatalmára, hanem egy politikai pártokon túlmutató társadalmi koalíciót kell építeni arra, hogy megváltoztassuk ezt a rendszert". Másodsorban úgy véli, Karácsony Gergely hitelesen képviseli az alapító okiratban megfogalmazott üzenetet, harmadrészt pedig az is fontos volt, hogy nem jelent semmilyen kizárólagosságot a csatlakozás. „Nem gondoltam azt, hogy egy pártba léptem bele. Sőt, ha nem Karácsony nyeri meg az előválasztásokat, akkor is tiszta lelkiismerettel szavazhatok majd bárkire, aki megnyeri.” Nem zárja ki a csatlakozás Radót abból, hogy az egész ellenzéki koalíciót támogassa szakpolitikák készítésében, vagy bármiben. Mint mondja, ha bármelyik ellenzéki párt igényli, ő szívesen segített eddig is, ezután is.

Radó szerint most merőben más helyzet van, mint 2012-ben volt, amikor Bajnai Gordon elindította az Együtt mozgalmat (ami aztán belekényszerült abba, hogy párttá váljon). Abban ugyanis nem az együttműködés dominált, hanem a verseny és egymás kiszorítása. Most viszont, azt látja, hogy az együttműködésen van a hangsúly. „Nyilvánvalóan van politikai verseny most is, de ez egy demokratikusan szabályozott keretek között zajlik. Az együttműködés most sokkal erősebb, mint az egymás közötti verseny.”

Radó azt is elárulta, hogy már egy fél éve zajlik egy olyan munka az ő és Nahalka István vezetésével - a hat párt szakértői, kutatók és civil szervezetek együttműködésében -, ami az ellenzéki pártok számára készít oktatáspolitikai javaslatokat. „Irdatlan mennyiségű inputot készítünk a hat párt programalkotó bizottságai számára.”

Radó Péterben óvatos optimizmus van arra, hogy jövőre le tudják váltani a NER-t. „Döbbenetes erőforrássokkal megerősített gépezettel áll szemben az ellenzéki együttműködés, egy olyan pályán, ami nagyon egyirányba lejt. Nem lesz tehát egyszerű, de bizakodó vagyok, mert új helyzetet teremtett az ellenzéki együttműködés, és az hogy itt nemcsak hat párt összefogásáról van szó, hanem egy mindenkire kiterjedő társadalmi koalíció épül a rendszerváltás mellett.”

Radó Péter © Reviczky Zsolt

Volt sejtésünk a mozgalom konkrét funkciójáról

A magát rendszerkritikus baloldaliként jellemző Szikra Mozgalom két névvel is képviselteti magát az alapítók közt: két elnökségi tag, Sudár Orsolya és Csepregi Dávid is felkerült a listára. A mozgalom színeiben Józsefvárosban és Ferencvárosban induló Jámbor András már közölte, hogy győzelme esetén a Párbeszéd frakciójába ülne be. „A Szikra Mozgalmat kereste meg e-mailben Karácsony Gergely. Közismert, hogy 2019-ben már támogattuk az ő indulását az önkormányzati választáson, mert úgy gondoltuk, hogy a lehetőségekből ő jelenti azt a zöld és baloldali politikát, amit mi is minimumnak tartunk” – mondta a hvg.hu-nak Csepregi Dávid.

A Szikránál nagyjából egy hónappal ezelőtt jelentkezett a főpolgármester, és bár nem említette, hogy a mozgalom indulását összeköti a miniszterelnök-jelöltségének bejelentésével, Csepregi elmondása szerint nem voltak illúzióik. „Volt sejtésünk a mozgalom konkrét funkciójáról. Ez egyfajta támaszték lesz a kampánya során.”

Csepregi elmondása szerint ez „sokkal több lesz annál, mint egy jelentkezési ív”, bár annak megjóslásába nem akart bocsátkozni, hogy életképes lehet-e a 99 Mozgalom Karácsony győzelme nélkül is, de szerinte a már olvasható értéknyilatkozat túlmutat Budapest jelenlegi főpolgármesterének személyén.

Pusztai Erzsébet infektológust, egykori MDF-es egészségügyi államtitkárt is pár nappal a bejelentés előtt kereste meg a budapesti főpolgármester, aki azzal kezdte, hogy a mozgalom célja nagyon hasonlít a már régóta létező V21 névre hallgató mozgalméhoz, de ez szélesebb körű. „Egy választáshoz közeledve ez fontos, egy nem konkrét párthoz kötődő támogatás volt a cél. Ezt Karácsony Gergely hozta létre, de azért született meg, hogy véget vessünk ennek a durva megosztottságnak az országban” – mondta. Arról, hogy várhatunk-e valamit a 99 Mozgalomtól a közös kiálláson túl, azt mondta, sokkal többről van szó, de a részletekbe nem akart belemenni.