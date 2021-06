Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Lufthansa gépei nem kapták meg a szükséges orosz engedélyeket, Berlin ugyanezzel büntette őket.","shortLead":"A Lufthansa gépei nem kapták meg a szükséges orosz engedélyeket, Berlin ugyanezzel büntette őket.","id":"20210602_nemetorszag_orosz_legitarasagok_engedely_moszkva_berlin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4d71b1-8c20-4434-a0fb-5bab50bf228b","keywords":null,"link":"/vilag/20210602_nemetorszag_orosz_legitarasagok_engedely_moszkva_berlin","timestamp":"2021. június. 02. 19:40","title":"Németország kitiltotta az orosz repülőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f016a83b-bcdd-4afd-9940-9b362284efe3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Biden elnök nyájimmunitást szeretne július 4-re, az Egyesült Államok nemzeti ünnepére. Ezért aztán mindent bedobnak, hogy elérjék a lakosság 70%-ának oltottságát.","shortLead":"Biden elnök nyájimmunitást szeretne július 4-re, az Egyesült Államok nemzeti ünnepére. Ezért aztán mindent bedobnak...","id":"20210603_Kapsz_egy_sort_ha_vallalod_a_vedooltast__Amerikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f016a83b-bcdd-4afd-9940-9b362284efe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2388824-b12f-4ab0-8f36-297db6838e1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_Kapsz_egy_sort_ha_vallalod_a_vedooltast__Amerikaban","timestamp":"2021. június. 03. 10:26","title":"Kapsz egy sört, ha vállalod a védőoltást - Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ec1828-39ef-41e3-b59b-2be88acd2e5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a HarmonyOS nagyon hasonlít az Apple saját felületére, a szoftver olyan jegyeket is hordoz magában, amiket az almás cég még nem valósított meg. Pedig igény az lenne rá.","shortLead":"Bár a HarmonyOS nagyon hasonlít az Apple saját felületére, a szoftver olyan jegyeket is hordoz magában, amiket az almás...","id":"20210603_huawei_harmonyos_apple_ios_ipados","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95ec1828-39ef-41e3-b59b-2be88acd2e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4ad0f8-d3cd-47c7-99e6-1182bd509649","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_huawei_harmonyos_apple_ios_ipados","timestamp":"2021. június. 03. 13:08","title":"A Huawei megcsinálta a rendszert, amire az Apple-rajongók a kezdetek óta vágynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6440a1-3ba5-458d-b4fc-051a1254f6eb","c_author":"Bankmonitor / Csányi Franciska","category":"gazdasag","description":"Jó pár hete kering a piacon az információ arról, hogy vészesen fogy a Növekedési Hitelprogram eredetileg rendelkezésére bocsátott 3 000 milliárd forintos kerete. A bankok friss információja alapján 400 milliárd forint áll még rendelkezésre. A Bankmonitor várakozása szerint azonban legkésőbb nyár végére végleg kimerülhet a keret. Szinte biztosan lépni kell azon cégeknek, akik igénybe akarják venni a bőven inflációs szint alatt 2,5% alatt fixált kamatozás mellett elérhető szuperhitelt!","shortLead":"Jó pár hete kering a piacon az információ arról, hogy vészesen fogy a Növekedési Hitelprogram eredetileg rendelkezésére...","id":"20210603_Hamarosan_eltunik_a_legnepszerubb_ceges_hitellehetoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d6440a1-3ba5-458d-b4fc-051a1254f6eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a637a8-2ae1-442a-8edf-cb948125b58d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_Hamarosan_eltunik_a_legnepszerubb_ceges_hitellehetoseg","timestamp":"2021. június. 03. 09:45","title":"Hamarosan eltűnik a legnépszerűbb céges hitellehetőség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7cbeb1-948b-4726-88c3-673ae666f3ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utolsó évadban epizódonként egymillió dollárt tehettek zsebre. Az osztálytalálkozójuk ennél sokkal többe került.","shortLead":"Az utolsó évadban epizódonként egymillió dollárt tehettek zsebre. Az osztálytalálkozójuk ennél sokkal többe került.","id":"20210603_A_piszkos_anyagiak_mennyi_penzert_alltak_ossze_a_Jobaratok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f7cbeb1-948b-4726-88c3-673ae666f3ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5e049a-60bc-4cc4-b291-76dd92b9f1ec","keywords":null,"link":"/elet/20210603_A_piszkos_anyagiak_mennyi_penzert_alltak_ossze_a_Jobaratok","timestamp":"2021. június. 03. 09:43","title":"A piszkos anyagiak: mennyi pénzért álltak össze a Jóbarátok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0abc7c4-e44e-41a2-9e37-e23fb78fdd5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úszni akartak az óceánban, és nem ültek ölbe tett kézzel.","shortLead":"Úszni akartak az óceánban, és nem ültek ölbe tett kézzel.","id":"20210604_Egy_4_es_9_eves_kislany_autoba_ult_es_elindult_a_kaliforniai_tengerpartra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0abc7c4-e44e-41a2-9e37-e23fb78fdd5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44bb9973-133a-4028-8118-c56ea4b0dd6d","keywords":null,"link":"/elet/20210604_Egy_4_es_9_eves_kislany_autoba_ult_es_elindult_a_kaliforniai_tengerpartra","timestamp":"2021. június. 04. 08:31","title":"Egy 4 és 9 éves kislány autóba ült, és elindult a kaliforniai tengerpartra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b31e99-4e5b-45fb-aa81-96e26b2b5ef7","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A valódi és a gyermekeink veszélyeztetésére képes alkalmi pedofilok egészen csekély töredéke fog azon a listán szerepelni, amit a napokban benyújtott törvényjavaslat nyomán összeállítani készülnek. Vélemény.","shortLead":"A valódi és a gyermekeink veszélyeztetésére képes alkalmi pedofilok egészen csekély töredéke fog azon a listán...","id":"20210602_Revesz_Sandor_Pofon_a_szarnak_pofon_a_gyereknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16b31e99-4e5b-45fb-aa81-96e26b2b5ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e744004-bed5-4308-ab88-3c8d5048476b","keywords":null,"link":"/360/20210602_Revesz_Sandor_Pofon_a_szarnak_pofon_a_gyereknek","timestamp":"2021. június. 02. 17:00","title":"Révész Sándor: Pofon a szarnak, pofon a gyereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi az ügyészség szerint Európa lakosságának megfélemlítését célzó terrorcselekmények elkövetésére készült.","shortLead":"A férfi az ügyészség szerint Európa lakosságának megfélemlítését célzó terrorcselekmények elkövetésére készült.","id":"20210602_puskas_arena_iszlamista_terrortamadas_robbantas_terrorizmus_elokeszulete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffd48b1-4d24-4e9c-b0f4-6387d55ce851","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_puskas_arena_iszlamista_terrortamadas_robbantas_terrorizmus_elokeszulete","timestamp":"2021. június. 02. 17:16","title":"Magyar Nemzet: A Puskás Arénában is akart robbantani a magyar iszlamista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]