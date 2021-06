Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f8280cf8-69bd-4eb7-9b12-c89b9f7aaca9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schanda Tamás államtitkár szombaton arról beszélt, csak a 22-es választás után döntenek a Fudan Egyetemről, ami Karácsony szerint azt jelenti, hogy a kormány berezelt. ","shortLead":"Schanda Tamás államtitkár szombaton arról beszélt, csak a 22-es választás után döntenek a Fudan Egyetemről, ami...","id":"20210606_Karacsony_schanda_fudan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8280cf8-69bd-4eb7-9b12-c89b9f7aaca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9380803-7037-4c79-b4e6-a953604993f9","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Karacsony_schanda_fudan","timestamp":"2021. június. 06. 16:41","title":"Karácsony: A kormány meghátrált Fudan-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc631a35-e18d-4453-826e-69040adc641b","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"2016-ban hatalmas társadalmi összeborulást hozott az Eb-menetelés, öt évvel később pedig úgy tűnik, nagyobb szükség lenne egymásra találni, mint valaha. Az idei kontinenstorna lehetőséget ad, hogy Magyarország a polarizáció csúcsán és a világjárvány végének közeledtével újra összekovácsolódjon, a társadalomkutatók szerint ehhez pedig a futball természetéből és kultuszából adódóan még egy nehéz időszakban is minden adott. ","shortLead":"2016-ban hatalmas társadalmi összeborulást hozott az Eb-menetelés, öt évvel később pedig úgy tűnik, nagyobb szükség...","id":"20210607_A_valogatott_az_egyetlen_dolog_amelybol_a_NER_nem_tudott_megoszto_kerdest_csinalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc631a35-e18d-4453-826e-69040adc641b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc34516-c7de-4d4a-9ae8-233e2a53b22b","keywords":null,"link":"/sport/20210607_A_valogatott_az_egyetlen_dolog_amelybol_a_NER_nem_tudott_megoszto_kerdest_csinalni","timestamp":"2021. június. 07. 11:15","title":"„A válogatott az egyetlen dolog, amelyből a NER nem tudott megosztó kérdést csinálni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af7753d-864a-4d51-9a6d-6ad2ef40a738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hogyan tudja megváltoztatni egyetlen bálna a halászok életét a világ egyik legszegényebb országában?","shortLead":"Hogyan tudja megváltoztatni egyetlen bálna a halászok életét a világ egyik legszegényebb országában?","id":"20210606_Milliomosok_lettek_egy_balna_belsejeben_talalt_kincs_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5af7753d-864a-4d51-9a6d-6ad2ef40a738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36205439-1ebf-44af-9662-9bb923428a76","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_Milliomosok_lettek_egy_balna_belsejeben_talalt_kincs_miatt","timestamp":"2021. június. 06. 20:55","title":"Egy vagyont találtak egy bálna hasában jemeni halászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491013d3-7046-4995-b211-7ad4721611ef","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Olyan, mint egy szédítő körhinta rákötve egy koktélzongorára, amelyet a vágy elektromos kisülései hoznak működésbe. Giccses, szentimentális, túlzásba vitt, kaotikus az egész, de még 20 év után is rabul ejt minket a Nicole Kidman és Ewan McGregor között szövődő románc. A Moulin Rouge!-t lehet nagyon szeretni és gyűlölni is, de mi inkább az előbbire szavazunk. ","shortLead":"Olyan, mint egy szédítő körhinta rákötve egy koktélzongorára, amelyet a vágy elektromos kisülései hoznak működésbe...","id":"20210606_Merjunk_szerelmesek_lenni__20_eves_a_Moulin_Rouge","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=491013d3-7046-4995-b211-7ad4721611ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20909866-0542-4bea-8d3f-3b9524960bd7","keywords":null,"link":"/elet/20210606_Merjunk_szerelmesek_lenni__20_eves_a_Moulin_Rouge","timestamp":"2021. június. 06. 20:00","title":"Merjünk szerelmesek lenni – 20 éves a Moulin Rouge!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzat szerint, ha engednének a terasznyitási kéréseknek, nagyon lecsökkenne a parkolóhelyek száma.","shortLead":"Az önkormányzat szerint, ha engednének a terasznyitási kéréseknek, nagyon lecsökkenne a parkolóhelyek száma.","id":"20210607_erzsebetvaros_terasz_parkolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d433b197-3d84-4ce7-b536-24499e2309ed","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_erzsebetvaros_terasz_parkolo","timestamp":"2021. június. 07. 11:39","title":"Erzsébetváros szerint a lakók érdeke, hogy ne legyenek teraszok a parkolók helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd908d91-5f40-4757-b2ae-ac972383020d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szputnyikkal és a Sinopharmmal oltott magyarok is beléphetnek az országba.","shortLead":"A Szputnyikkal és a Sinopharmmal oltott magyarok is beléphetnek az országba.","id":"20210607_szlovakia_oltasi_igazolvany_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd908d91-5f40-4757-b2ae-ac972383020d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ef460f-1957-42bd-899a-3ede63f2fea8","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_szlovakia_oltasi_igazolvany_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 07. 15:25","title":"Szlovákia elfogadja a magyar oltási igazolványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Lili többet jelent számunkra, mint valaha képzeltük\" - írták a boldog szülők Lilibet Diana Mountbatten-Windsor érkezéséről.\r

","shortLead":"\"Lili többet jelent számunkra, mint valaha képzeltük\" - írták a boldog szülők Lilibet Diana Mountbatten-Windsor...","id":"20210606_Megszuletett_Meghan_es_Harry_herceg_masodik_gyermeke_Lili","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10ebe8c-9a2c-4985-9198-5d96b3e1568a","keywords":null,"link":"/elet/20210606_Megszuletett_Meghan_es_Harry_herceg_masodik_gyermeke_Lili","timestamp":"2021. június. 06. 18:05","title":"Megszületett Meghan és Harry herceg második gyermeke, Lili","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de0dc7c-a808-49ee-9620-e0dfee811450","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első exit-poll felmérések a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) komoly győzelmét mutatják a Szász-Anhaltban vasárnap tartott tartományi választásokon. \r

","shortLead":"Az első exit-poll felmérések a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) komoly győzelmét mutatják a Szász-Anhaltban...","id":"20210606_CDU_gyozelem_Szaz_Anhaltban_nemet_keresztenydemokratak_tartomanyi_valasztasok_Landtag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0de0dc7c-a808-49ee-9620-e0dfee811450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffdbf323-ccf4-4cea-9363-b61f27f7e493","keywords":null,"link":"/vilag/20210606_CDU_gyozelem_Szaz_Anhaltban_nemet_keresztenydemokratak_tartomanyi_valasztasok_Landtag","timestamp":"2021. június. 06. 19:25","title":"Meglepően jó eredménnyel nyerhették meg a kereszténydemokraták a tartományi választást Szász-Anhaltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]