Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8bfd1a07-896c-48f6-8d8a-2b7967f78c14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyetlen Facebook-posztban jelezte a véleményét a melegellenes törvényről a streamingszolgáltató.","shortLead":"Egyetlen Facebook-posztban jelezte a véleményét a melegellenes törvényről a streamingszolgáltató.","id":"20210618_A_Netflix_elegansan_odaszurt_a_kormanynak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bfd1a07-896c-48f6-8d8a-2b7967f78c14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adeb64c8-794a-45f7-8861-5ac9c5aa0963","keywords":null,"link":"/elet/20210618_A_Netflix_elegansan_odaszurt_a_kormanynak","timestamp":"2021. június. 18. 10:04","title":"A Netflix elegánsan odaszúrt a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321c4499-7e7a-4329-9274-48e8e18987c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ejtőernyősöket szállított a gép, edzőrepülésen vettek részt.","shortLead":"Ejtőernyősöket szállított a gép, edzőrepülésen vettek részt.","id":"20210619_Lezuhant_egy_repulogep_Sziberiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=321c4499-7e7a-4329-9274-48e8e18987c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0809dd-c75b-49de-a8dc-8a52f2099ae0","keywords":null,"link":"/vilag/20210619_Lezuhant_egy_repulogep_Sziberiaban","timestamp":"2021. június. 19. 15:31","title":"Lezuhant egy repülőgép Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d539ff32-b95b-455d-b0ad-0be927cf3613","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"\"Derült égből villámcsapásként” érte, amikor a Vidnyánszky vezette Magyar Teátrumi Társaság felkérte, hogy júliustól vezesse a Karinthy Színházat. Berettyán Nándor 28 éves színész, rendező a HVG-nek azt mondta, bizonyítani szeretné, hogy az ő generációjára is rá lehet bízni egy intézményt. HVG-portré.","shortLead":"\"Derült égből villámcsapásként” érte, amikor a Vidnyánszky vezette Magyar Teátrumi Társaság felkérte, hogy júliustól...","id":"202124_berettyan_nandor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d539ff32-b95b-455d-b0ad-0be927cf3613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e59f098-0c47-4604-bfb8-e533a0dc9431","keywords":null,"link":"/360/202124_berettyan_nandor","timestamp":"2021. június. 18. 14:00","title":"Berettyán Nándor: \"Vidnyánszky nagyon félt engem\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"251ada3c-1d6b-41b2-91ab-5a1e827a481c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A narancs ellen buzdít a DK elnöke.","shortLead":"A narancs ellen buzdít a DK elnöke.","id":"20210618_gyurcsany_narancsle_cristiano_ronaldo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=251ada3c-1d6b-41b2-91ab-5a1e827a481c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c4f05b-760a-45ab-85d2-83da1d2d3847","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_gyurcsany_narancsle_cristiano_ronaldo","timestamp":"2021. június. 18. 08:38","title":"Gyurcsány narancslével játszotta el Cristiano Ronaldo akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b323c9b-094f-40ed-9efc-29e3edc61a92","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Úgy akarja kitiltani a szexuális neveléssel foglalkozó civil szervezetek egy részét az iskolákból a kormány, hogy a tanárképzés alatt egyáltalán nem készítik fel a leendő pedagógusokat, hogyan beszélgessenek diákjaikkal a témáról. Szerencsés esetben a védőnő segít, a legtöbb gyerek viszont még mindig a pornóból tájékozódik. Szakemberek attól tartanak, hogy a listázás miatt a gyerekek nem kapnak elég információt, pedig igenis igénylik, hogy a nemi identitásról, vagy akár a homoszexualitásról is beszéljenek. ","shortLead":"Úgy akarja kitiltani a szexuális neveléssel foglalkozó civil szervezetek egy részét az iskolákból a kormány...","id":"20210618_szexualis_neveles_iskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b323c9b-094f-40ed-9efc-29e3edc61a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb55ede-4c42-465b-8765-0f185f1a4e01","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_szexualis_neveles_iskola","timestamp":"2021. június. 18. 11:00","title":"Ha nincs, akivel a szexről lehetne beszélni az iskolában, akkor marad a net","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a0f6ec-e98c-4774-b497-82e7e2d3d5c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia himnusz kezdő sorait posztolta.","shortLead":"A francia himnusz kezdő sorait posztolta.","id":"20210619_Marseillaiset_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6a0f6ec-e98c-4774-b497-82e7e2d3d5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4454b9-f391-4cf8-9d4d-70e6f7c3d184","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_Marseillaiset_Orban","timestamp":"2021. június. 19. 14:09","title":"A Marseillaise-t idézve szurkol Orbán a magyar csapatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29f71f0-9fc3-4026-b398-e03ec8510ee2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A focit is szereti a „mindenki önkormányzata”.","shortLead":"A focit is szereti a „mindenki önkormányzata”.","id":"20210618_jozsefvaros_onkormanyzat_molinok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a29f71f0-9fc3-4026-b398-e03ec8510ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5a88fc-03b3-4690-9ad1-bbac72ff37ef","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_jozsefvaros_onkormanyzat_molinok","timestamp":"2021. június. 18. 18:44","title":"Két molinóval mondta el a Józsefvárosi Önkormányzat, milyennek álmodja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be99c68-736b-44b7-a73b-3df80922ec9d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Részeg randalírozás, verekedés, valamint a közrend megzavarása miatt éjszakáztak többen is a rendőrségen.","shortLead":"Részeg randalírozás, verekedés, valamint a közrend megzavarása miatt éjszakáztak többen is a rendőrségen.","id":"20210619_london_angolskot_meccs_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5be99c68-736b-44b7-a73b-3df80922ec9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2402bcd2-b47a-477f-85ef-239db91712c0","keywords":null,"link":"/vilag/20210619_london_angolskot_meccs_rendorseg","timestamp":"2021. június. 19. 10:53","title":"Harminc embert vettek őrizetbe a londoni angol-skót meccs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]