[{"available":true,"c_guid":"fd374aa6-161d-48a8-8826-934c458cb417","c_author":"HVG","category":"360","description":"Meglepően hatékony lehet az ausztrál őslakosok több mint 50 ezer éves memóriatechnikája – derítették ki helyi kutatók. ","shortLead":"Meglepően hatékony lehet az ausztrál őslakosok több mint 50 ezer éves memóriatechnikája – derítették ki helyi kutatók. ","id":"202124_hatekony_memoriatechnika_emlekezes_azosokre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd374aa6-161d-48a8-8826-934c458cb417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39788350-56d1-4f02-a117-1eac7d276ded","keywords":null,"link":"/360/202124_hatekony_memoriatechnika_emlekezes_azosokre","timestamp":"2021. június. 22. 15:00","title":"Háromszor jobb lesz a memória egy 50 ezer éves módszerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f28e579-7cf1-48f6-a80a-02a44de656bb","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Kaotikus helyzetbe sodorta a járvány miatti késés és kapacitáshiány a nemzetközi tengeri fuvarozást, ami növelte a költségeket, akadályozza a világgazdasági fellendülést, és inflációt gerjeszt.","shortLead":"Kaotikus helyzetbe sodorta a járvány miatti késés és kapacitáshiány a nemzetközi tengeri fuvarozást, ami növelte...","id":"202124__globalis_teherhajozas__kesedelmek__dragulas__tengeri_kirakos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f28e579-7cf1-48f6-a80a-02a44de656bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b09ab0-815a-43f7-8e54-3971e358fae0","keywords":null,"link":"/360/202124__globalis_teherhajozas__kesedelmek__dragulas__tengeri_kirakos","timestamp":"2021. június. 22. 11:15","title":"Nem tűnik nagy dolognak a konténerhiány, de globális felfordulás lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9361aa7-5645-4167-97f2-c59e52815f50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hőség és sivatagi por jön a következő napokban.","shortLead":"Hőség és sivatagi por jön a következő napokban.","id":"20210622_kanikula_szaharai_por","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9361aa7-5645-4167-97f2-c59e52815f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d0d05c-0500-4b0f-97f0-5159e37d8f59","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_kanikula_szaharai_por","timestamp":"2021. június. 22. 18:25","title":"A kánikula mellé szaharai port is kapunk a nyakunkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09aa557-89ba-4fe4-95a3-da8488ed5ae5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon-főnök és öccse július 20-án kelnek útra, de sokan inkább annak örülnének, ha vissza sem jönnének.","shortLead":"Az Amazon-főnök és öccse július 20-án kelnek útra, de sokan inkább annak örülnének, ha vissza sem jönnének.","id":"20210621_jeff_bezos_peticio_urutazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c09aa557-89ba-4fe4-95a3-da8488ed5ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c4c192-b84e-435e-bf19-37fdc9bcd8f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_jeff_bezos_peticio_urutazas","timestamp":"2021. június. 21. 14:07","title":"Már több mint 60 ezren kérik, hogy Jeff Bezos ne térjen vissza az űrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bebc18b-2bed-45b0-83f2-35c151a8d62f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A külügyminiszter minden jel szerint elindult a fitnesz-influenszerkedés irányába.","shortLead":"A külügyminiszter minden jel szerint elindult a fitnesz-influenszerkedés irányába.","id":"20210622_Szijjarto_Peter_nem_terdel_o_plankel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bebc18b-2bed-45b0-83f2-35c151a8d62f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8b773d-4bf8-4a30-ba20-f2ba68bf3027","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Szijjarto_Peter_nem_terdel_o_plankel","timestamp":"2021. június. 22. 09:16","title":"Szijjártó Péter nem térdel, ő plankel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201b0480-e4aa-4476-ab22-6d24be242b1d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Egy nagy lépésben 0,9 százalékra emelte az alapkamatot a Monetáris Tanács, ezzel elkezdődött a jegybank által már belengetett szigorítási ciklus.","shortLead":"Egy nagy lépésben 0,9 százalékra emelte az alapkamatot a Monetáris Tanács, ezzel elkezdődött a jegybank által már...","id":"20210622_kamatemeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=201b0480-e4aa-4476-ab22-6d24be242b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e38e792-fdac-4bf6-9c40-2b61babc4d79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_kamatemeles","timestamp":"2021. június. 22. 14:06","title":"Történelmi lépés a jegybanktól: 30 bázisponttal emelték az alapkamatot Matolcsyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tarantino öt éven át dolgozott a Volt egyszer egy... Hollywood könyvváltozatán. A kötethez készült egy trailer is, amely a filmből kivágott jeleneteket tartalmaz. ","shortLead":"Tarantino öt éven át dolgozott a Volt egyszer egy... Hollywood könyvváltozatán. A kötethez készült egy trailer is...","id":"20210622_Elkeszult_Quentin_Tarantino_elso_regenye_es_jott_hozza_egy_trailer_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac10727-d364-4dca-8404-737cf13095f3","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Elkeszult_Quentin_Tarantino_elso_regenye_es_jott_hozza_egy_trailer_is","timestamp":"2021. június. 23. 08:00","title":"Elkészült Quentin Tarantino első regénye, és jött hozzá egy trailer is kivágott filmjelenetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Wendy Morton külügyi államtitkár szerint a múlt héten elfogadott törvény az LMBTQ-közösséget diszkrimináló intézkedéseket tartalmaz.","shortLead":"Wendy Morton külügyi államtitkár szerint a múlt héten elfogadott törvény az LMBTQ-közösséget diszkrimináló...","id":"20210621_homofobia_melegellenes_torveny_britek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ca14f0-23cf-4317-b9de-ba8bea4c6a09","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_homofobia_melegellenes_torveny_britek","timestamp":"2021. június. 21. 15:39","title":"Már a britek is aggódnak a magyar melegellenes törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]