Az UEFA azt akarja a nézőszám emelése mellett, hogy a szponzorok, valamint a VIP-vendégek mentesüljenek a járványügyi korlátozások alól. A The Times szerint Londonban marad a finálé.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) arról egyeztet a brit kormánnyal, hogy engedélyezze 65 ezer néző befogadását a Wembley Stadionba a részben Budapesten zajló Európa-bajnokság július 11-i döntőjére, valamint előtte a két elődöntőre.

Az UEFA reméli azt is, hogy a szponzorok, valamint a VIP-vendégek szintén mentesülnek a koronavírus-járvány miatt meghozott korlátozó intézkedések hatálya alól. Az AP amerikai hírügynökség informátora névtelenséget kért, mert a tárgyalások folynak és nem volt felhatalmazása a nyilatkozatra, ugyanakkor a The Times brit napilap szerint Londonban marad a finálé és a két elődöntő.

A kormány már korábban hozzájárult, hogy emeljék a 90 ezer férőhelyes arénában a nézők létszámát. A csoportkörben negyed ház engedélyezett, és a múlt heti rendelkezés szerint az elődöntőre és a döntőre 45 ezer szurkoló mehetne be. Ezt szeretné legalább 65 ezresre emelni az UEFA. Az is szóba került korábban, hogy ha London nem járulna hozzá az engedményekhez, akkor a három összecsapás elkerülne az angol fővárosból, és akár Budapest is lehet a beugró.

A Magyar Labdarúgó-szövetség korábban jelezte, Budapest kapható lenne arra, hogy megrendezze az Európa-bajnokság döntőjét, ha azt a szigorú beutazási szabályok miatt tényleg elvenné Londontól az UEFA.

Nem csak Magyarország rendezné meg a döntőt. Mario Draghi olasz miniszterelnök hétfőn arról beszélt, nem támogatja, hogy olyan helyszínen legyen a finálé, ahol a koronavírus-fertőzöttek száma gyorsan emelkedik – írja a Reuters. Természetesen Rómában szívesen látná a meccset.