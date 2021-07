Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2c9c6d23-0daa-4511-8cfe-579a64313da9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kocsi gazdáját bezárta egy szobába, majd Pestre hajtott, de hamar lekapcsolták. A csomagtartóban talált tárgyat és lőszereket fegyverszakértő vizsgálja.","shortLead":"A kocsi gazdáját bezárta egy szobába, majd Pestre hajtott, de hamar lekapcsolták. A csomagtartóban talált tárgyat és...","id":"20210703_autolopas_tesla_fegyver_erd_budapest_szereto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c9c6d23-0daa-4511-8cfe-579a64313da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87021b1-75d8-49b4-8ad4-127eba0d04c1","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_autolopas_tesla_fegyver_erd_budapest_szereto","timestamp":"2021. július. 03. 14:42","title":"Teslát lopott a szerető, de egy fegyvert is vitt vele a csomagtartóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2c3b1-f0eb-49b3-b1f3-bb362f6cfda0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Munkáspárt elnöke egy interjúban mondta ezt. Thürmer szerint az Európai Unió bármikor összeomolhat.","shortLead":"A Munkáspárt elnöke egy interjúban mondta ezt. Thürmer szerint az Európai Unió bármikor összeomolhat.","id":"20210704_thurmer_gyula_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48b2c3b1-f0eb-49b3-b1f3-bb362f6cfda0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37a710b-c455-4fba-9863-4f6036722750","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_thurmer_gyula_orban_viktor","timestamp":"2021. július. 04. 11:58","title":"Thürmer Gyula: Orbán Viktor bölcsebb, mint az összes nyugat-európai politikus együttvéve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b740ef98-f264-4cc3-b9e2-4ad603263dda","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Félidőhöz értek.","shortLead":"Félidőhöz értek.","id":"20210704_mav_nyugati_palyaudvar_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b740ef98-f264-4cc3-b9e2-4ad603263dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849f4b4c-3e1b-4003-bcc4-a79573d46c24","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_mav_nyugati_palyaudvar_felujitas","timestamp":"2021. július. 04. 11:23","title":"Helyzetjelentést adott a MÁV a Nyugati felújításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22a9a47-1927-4ef0-bd0c-dd5fc677faf2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Robotkart szereltek fel, amelyre szükség lesz az állomás további részeinek csatlakoztatásánál.","shortLead":"Robotkart szereltek fel, amelyre szükség lesz az állomás további részeinek csatlakoztatásánál.","id":"20210704_kinai_urallomas_urseta_urhajosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f22a9a47-1927-4ef0-bd0c-dd5fc677faf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c358a281-895a-4886-970b-f4133244ea7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_kinai_urallomas_urseta_urhajosok","timestamp":"2021. július. 04. 09:08","title":"Először sétáltak az űrben a kínai űrállomás lakói – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95a65b8-1eed-4715-9a0a-454a49c79ffe","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz válogatott egyik legjobbja csúnyán lesérült Belgium ellen, de csapattársai pont úgy búcsúztatták, ahogy az olaszoktól elvárná az ember.","shortLead":"Az olasz válogatott egyik legjobbja csúnyán lesérült Belgium ellen, de csapattársai pont úgy búcsúztatták, ahogy...","id":"20210703_Spinazzolat_vastapssal_es_oriasi_olelesekkel_bucsuztattak_csapattarsai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e95a65b8-1eed-4715-9a0a-454a49c79ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c862e67d-6940-4e55-9953-e8c5ec15d7ff","keywords":null,"link":"/sport/20210703_Spinazzolat_vastapssal_es_oriasi_olelesekkel_bucsuztattak_csapattarsai","timestamp":"2021. július. 03. 19:00","title":"Spinazzolát vastapssal és óriási ölelésekkel búcsúztatták csapattársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"366e3ed5-bbdb-48f5-b52f-dbb8f88c5088","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Viharos tempóban zsugorodnak a tavaszi felfutásban bitcoinba fektetett megtakarítások, de ebből még nem következik, hogy ne lehetne jó üzletet csinálni belőle. ","shortLead":"Viharos tempóban zsugorodnak a tavaszi felfutásban bitcoinba fektetett megtakarítások, de ebből még nem következik...","id":"202126__bitcoin__kinai_tiltas__magyar_adoamnesztia__szabadesesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=366e3ed5-bbdb-48f5-b52f-dbb8f88c5088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22372829-6d40-40a1-ada5-2b12b6a0400a","keywords":null,"link":"/360/202126__bitcoin__kinai_tiltas__magyar_adoamnesztia__szabadesesben","timestamp":"2021. július. 03. 16:00","title":"Szabadesésben a bitcoin, de a profik még mindig bizakodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba309c7-4324-48fc-ab19-97468a933100","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sikeres, decemberben tartott és igen pozitív visszhangot kiváltó kísérlet után a TikTok lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy a korábbiaknál hosszabb videókat töltsenek fel.","shortLead":"Egy sikeres, decemberben tartott és igen pozitív visszhangot kiváltó kísérlet után a TikTok lehetővé teszi...","id":"20210705_tiktok_3_perces_videok_feltoltese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eba309c7-4324-48fc-ab19-97468a933100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ca3c1b-fdc3-47b2-9610-74cac7e7dfcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_tiktok_3_perces_videok_feltoltese","timestamp":"2021. július. 05. 10:03","title":"Változás a TikTokon: hosszabb videókat is fel lehet majd tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf98983-fa12-4271-8641-ed3d48119071","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3 Competitionnél is gyorsabbnak ígérkező modellt már javában tesztelik a Nürburgringen.","shortLead":"Az M3 Competitionnél is gyorsabbnak ígérkező modellt már javában tesztelik a Nürburgringen.","id":"20210705_videon_a_szupersportos_uj_bmw_m3_cs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaf98983-fa12-4271-8641-ed3d48119071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b1d4cb-e411-442f-a835-6a188a9bf79c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_videon_a_szupersportos_uj_bmw_m3_cs","timestamp":"2021. július. 05. 06:41","title":"Videón a szupersportos új BMW M3 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]