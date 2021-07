Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A hatalmas leszorítóerőt termelő újdonság igen gyorsnak ígérkezik a versenypályákon. Tető és szélvédő nélkül, 290 km/h-val ezt tudja az új Dallara
Felvétel van róla, ahogyan megkéselnek egy férfit a Határ úti aluljáróban
A támadó ellen most emeltek vádat, a tárgyalást a börtönben várja, ahova egy másik ügy miatt került.
Már szerveződik a kötcsei piknik, ahol a kiválasztottak Orbánnal főzőcskézhetnek
A Népszava úgy tudja, hogy az alapvetően fideszes eseményre nem mindenki kapott meghívót a parlamenti frakcióból.
Ötvenezren maradhatnak ki a bérfejlesztésből az állami vállalatoknál
A posta 4 százalékkal emeli a fizetéseket július elsejével, a MÁV semennyivel, de a vasutasok dupla akkora egyszeri juttatást kapnak, mint a postások. A szakértők szerint elértünk arra a pontra, ahol már elsősorban az alkalmazkodás a feladatunk, valamint az, hogy elengedjük megszokott növényeinket a túlélés érdekében. Az ivóvíz hiánya pusztán csak egy tünete a Magyarországon is egyre erősebben tapasztalható globális felmelegedésnek.
Hozzá kell szoknunk: Magyarországon is beköszönt a vízkorlátozások korszaka A hitelkamatok azonban már májusban, jóval a júniusi alapkamatemelés előtt elkezdtek emelkedni.
Emelkedő kamatok mellett lőtt ki az egekbe a lakáshitelezés
2021 májusában 120,2 milliárd forint volt a lakáshitelek folyósítása, ami messze meghalad minden korábbi értéket, és még a kora tavaszi rekordmagas hitelezést is túlszárnyalja.
Távozik Földi-Kovács Andrea a HírTV-től
"Új kihívásokat keres" a Kásler Miklós és a CÖF által is kitüntetett televíziós műsorvezető.
Röszkénél kelne át? Több órás várakozásra számítson
Lassan halad a sor.