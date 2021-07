Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Judit szerint folytatódik a tárgyalás, Brüsszel szerint Magyarországnak kell lépnie.","shortLead":"Varga Judit szerint folytatódik a tárgyalás, Brüsszel szerint Magyarországnak kell lépnie.","id":"20210707_Politico_Felfuggesztette_az_Europai_Bizottsag_a_magyar_helyreallitasi_terv_elfogadasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6275398-ed84-4adc-889e-a71c784eb826","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210707_Politico_Felfuggesztette_az_Europai_Bizottsag_a_magyar_helyreallitasi_terv_elfogadasat","timestamp":"2021. július. 07. 13:11","title":"Politico: Felfüggesztette az Európai Bizottság a magyar helyreállítási terv elfogadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó ütközött össze egy motorossal. Egy fiatal férfi súlyosan megsérült, őt kórházba szállították.","shortLead":"Egy autó ütközött össze egy motorossal. Egy fiatal férfi súlyosan megsérült, őt kórházba szállították.","id":"20210705_Baleset_Aprad_hida_egy_sav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb988fd7-ca11-4860-8559-71da9fefb7d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Baleset_Aprad_hida_egy_sav","timestamp":"2021. július. 05. 17:02","title":"Baleset történt az Árpád hídnál, egy sávon halad forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aae4b93-83f8-4630-8bee-efd7d29c3808","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr azt mondta, nem észlelte az esetet.","shortLead":"A sofőr azt mondta, nem észlelte az esetet.","id":"20210705_Elsodort_serult_kereparos_tarcali_autos__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aae4b93-83f8-4630-8bee-efd7d29c3808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92967d4-579d-43b0-8dec-a6d5f4631209","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Elsodort_serult_kereparos_tarcali_autos__video","timestamp":"2021. július. 05. 18:51","title":"Videón, ahogy elsodor, majd sorsára hagy egy súlyosan sérült kerépárost egy tarcali autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésére biztosított támogatásból szinte fele-fele arányban részesültek fideszes és ellenzéki vezetésű kerületek. ","shortLead":"Az egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésére biztosított támogatásból szinte fele-fele arányban...","id":"20210706_Budapesten_karpotolta_az_ellenzeki_vezetoket_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b13ba7-fef3-4e99-93be-4881895bfb0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_Budapesten_karpotolta_az_ellenzeki_vezetoket_a_kormany","timestamp":"2021. július. 06. 17:30","title":"A XIII. kerület kapta a legtöbb egészségügyi fejlesztési támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Harmadfokú hőségriadót rendelt el Müller Cecília, a nyílt utcán lőtték fejbe az egyik legismertebb holland bűnügyi újságírót. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Harmadfokú hőségriadót rendelt el Müller Cecília, a nyílt utcán lőtték fejbe az egyik legismertebb holland bűnügyi...","id":"20210707_Radar360_Marad_az_extrem_meleg_Izraelben_terjed_a_delta_varians","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819c1a96-f280-4b55-9446-93e9babf64b0","keywords":null,"link":"/360/20210707_Radar360_Marad_az_extrem_meleg_Izraelben_terjed_a_delta_varians","timestamp":"2021. július. 07. 07:54","title":"Radar360: Marad az extrém meleg, Izraelben terjed a delta variáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4c875e-d491-4aba-8b40-aa3cee1a76c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dolomitok kacskaringós útvonalai ideális helyszínt jelentenek egy örömautózáshoz. Most viszont balszerencsésebben nem is alakulhattak volna a dolgok egy McLaren vezetőjének. ","shortLead":"A Dolomitok kacskaringós útvonalai ideális helyszínt jelentenek egy örömautózáshoz. Most viszont balszerencsésebben nem...","id":"20210705_Porraegett_a_hegyi_szerpentinen_egy_McLaren__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe4c875e-d491-4aba-8b40-aa3cee1a76c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b555493-d5cc-4038-8fbe-7382dff42ac6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Porraegett_a_hegyi_szerpentinen_egy_McLaren__video","timestamp":"2021. július. 06. 04:41","title":"Porrá égett egy hegyi túrán résztvevő McLaren - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az év eleje óta megsokszorozódott a határsértők száma a litván–fehérorosz határon, amely schengeni határ is egyben.","shortLead":"Az év eleje óta megsokszorozódott a határsértők száma a litván–fehérorosz határon, amely schengeni határ is egyben.","id":"20210706_Lukasenka_Europa_illegalis_migrans_drogcsempesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7b1008-74af-4b2d-ba2c-222aa2f2f93f","keywords":null,"link":"/vilag/20210706_Lukasenka_Europa_illegalis_migrans_drogcsempesz","timestamp":"2021. július. 06. 12:27","title":"Lukasenka Európára eresztheti az illegális migránsokat és a drogcsempészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff9f4a13-c706-4455-8a0f-31575598dd21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katasztrófavédelem szerint nem került veszélyes anyag a levegőbe.","shortLead":"A katasztrófavédelem szerint nem került veszélyes anyag a levegőbe.","id":"20210707_robbanas_marosvasarhelyi_vegyi_uzem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff9f4a13-c706-4455-8a0f-31575598dd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfbda27a-e3c9-47e3-bb57-8bd9c0bef5f3","keywords":null,"link":"/vilag/20210707_robbanas_marosvasarhelyi_vegyi_uzem","timestamp":"2021. július. 07. 09:40","title":"Hatalmas robbanás volt egy marosvásárhelyi vegyi üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]