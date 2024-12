Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7d5b2503-d572-44f9-9b25-81330472dc2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szerencsétlenül járt sportolók személyazonosságáról egyelőre nem tudni.","shortLead":"A szerencsétlenül járt sportolók személyazonosságáról egyelőre nem tudni.","id":"20241226_Meghalt-ket-sielo-akiket-lavina-sodort-el-az-osztrak-Alpokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d5b2503-d572-44f9-9b25-81330472dc2f.jpg","index":0,"item":"f143aa72-a2e0-401c-ac3b-a84cc7b3d7b3","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_Meghalt-ket-sielo-akiket-lavina-sodort-el-az-osztrak-Alpokban","timestamp":"2024. december. 26. 19:04","title":"Meghalt két síelő, akiket lavina sodort el az osztrák Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23716bba-ba42-4a10-9519-35ec525ba644","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Már csak a kormányközeli kutatók mérik a Fideszt előbbre, mint a Tiszát. 