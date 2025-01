Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3aed591a-ddbe-40d8-ba94-32ff37fea6c1","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"„Senki, de senki nem tudott felhalmozni és átadni annyi tudást, tapasztalatot a veszélyeztetett állatok tartásáról, tenyésztéséről, mint ő.” Ezt egy iskolázatlan, autodidakta alkoholistáról, Gerald Durrellről mondta Sir David Attenborough. Durrell talán egész életében csupán zoológus, természetbúvár, állatkertvezető, világjáró állatgyűjtő és állatmentő maradt volna, ha a felesége és az anyagi gondok nem késztetik írásra. Életéről, kalandos vállalkozásairól szóló könyveit, regényeit, filmjeit, előadásait imádták az egész világon. Lusta, mégis igen termékeny író volt. Január 7-én van születésének századik, január 30-án pedig halálának harmincadik évfordulója.","shortLead":"„Senki, de senki nem tudott felhalmozni és átadni annyi tudást, tapasztalatot a veszélyeztetett állatok tartásáról...","id":"20250107_Gerald-Durrell-szaz-eve-szuletett-evfordulo-1925-1995","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3aed591a-ddbe-40d8-ba94-32ff37fea6c1.jpg","index":0,"item":"0386423e-a9f9-44fd-984d-7db368f72b0c","keywords":null,"link":"/360/20250107_Gerald-Durrell-szaz-eve-szuletett-evfordulo-1925-1995","timestamp":"2025. január. 07. 19:30","title":"Az iskolázatlan, alkoholista zseni, aki a fél világgal megszerettette az állatokat – száz éve született Gerald Durrell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"308b13b1-d77d-42f7-8573-f7c780767ecb","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Errol Musk arról beszélt, hogy a családjuk kötődik az angol városhoz, a fia nagyanyja Liverpoolban született.","shortLead":"Errol Musk arról beszélt, hogy a családjuk kötődik az angol városhoz, a fia nagyanyja Liverpoolban született.","id":"20250107_elon-musk-liverpool-fc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/308b13b1-d77d-42f7-8573-f7c780767ecb.jpg","index":0,"item":"9c7bf93c-769a-4927-9578-ded3bd9dcbd5","keywords":null,"link":"/sport/20250107_elon-musk-liverpool-fc","timestamp":"2025. január. 07. 16:54","title":"Elon Musk apja szerint a fia megvenné a Liverpool FC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8aa67e4-4735-4859-ab02-9c07367741c9","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Lehet-e friss vért pumpálni egy több mint 100 éves mozis mítoszba? Tud-e még újat nyújtani egy közhelyessé vált figura és egy unalomig ismételt történet? Robert Eggers negyedik filmjével bebizonyította, hogy igen.","shortLead":"Lehet-e friss vért pumpálni egy több mint 100 éves mozis mítoszba? Tud-e még újat nyújtani egy közhelyessé vált figura...","id":"20250107_Nosferatu-filmkritika-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8aa67e4-4735-4859-ab02-9c07367741c9.jpg","index":0,"item":"13df5cb6-3a67-4da1-ba61-c38347c4ff41","keywords":null,"link":"/kultura/20250107_Nosferatu-filmkritika-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 19:00","title":"Drakula feminista lett, és ezt mindenki élvezi – Nosferatu-kritika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd630642-e838-43d0-8c3a-b12cbb2f1595","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A transzplantációs műtéte sikeres volt, azonban hónapokkal később a férfinél a rák egy agresszív és előrehaladott formája alakult ki. Az eset annyira ritka, hogy nem is állnak rendelkezésre statisztikák a témában.","shortLead":"A transzplantációs műtéte sikeres volt, azonban hónapokkal később a férfinél a rák egy agresszív és előrehaladott...","id":"20250107_majrak-majatultetes-donor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd630642-e838-43d0-8c3a-b12cbb2f1595.jpg","index":0,"item":"45171f2a-83a4-40f5-acb9-4233acaa7ff5","keywords":null,"link":"/elet/20250107_majrak-majatultetes-donor","timestamp":"2025. január. 07. 14:20","title":"Májátültetéssel lett rákos, és meghalt egy arizonai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4195e6-ed05-4863-856c-290a5c4a6449","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Fábry Sándor csalódott a NER-ben. „Ezektől” már nem vár semmit. Pedig még Kossuth-díjat, meg világ körüli utat, szülinapi ajikat is megérdemelne. Fábrynak – gondolhatja – több jár, hiszen ő a liberális akolt hagyta ott a Fideszért, és saját hitelét adta be a Fidesz Zrt.-be, azt, ami más NER-celebnek soha nem volt.","shortLead":"Fábry Sándor csalódott a NER-ben. „Ezektől” már nem vár semmit. Pedig még Kossuth-díjat, meg világ körüli utat...","id":"20250107_Fabrynak-igaza-van-hamvay-peter-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd4195e6-ed05-4863-856c-290a5c4a6449.jpg","index":0,"item":"74ce2053-c5f2-4c32-8b31-2475cb76f2e4","keywords":null,"link":"/360/20250107_Fabrynak-igaza-van-hamvay-peter-velemeny","timestamp":"2025. január. 07. 12:55","title":"Hamvay Péter: Fábry Sándornak igaza van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204326d8-21f5-429c-b8e2-2dd5f00b5399","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Megengedhetetlennek tartják, hogy Varga Zs. András kiszivárgott újévi köszöntőjében „az övétől eltérő álláspontot vallókkal szemben szankciót helyez kilátásba”. Emellett azt is szeretnék tudni, a Kúria milyen megállapodásokat kötött az igazságügyi kormányzattal a béremelés megvalósulása érdekében. ","shortLead":"Megengedhetetlennek tartják, hogy Varga Zs. András kiszivárgott újévi köszöntőjében „az övétől eltérő álláspontot...","id":"20250106_obt-kozlemeny-kuria-elnok-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/204326d8-21f5-429c-b8e2-2dd5f00b5399.jpg","index":0,"item":"d0b50d0b-2225-4e89-9e9f-1b17cf5755fd","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_obt-kozlemeny-kuria-elnok-fenyegetes","timestamp":"2025. január. 06. 17:56","title":"Az Országos Bírói Tanács közleményben ítélte el a Kúria elnökének újévi fenyegetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c3ffda-6a8d-4339-ad37-e332eadc662c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A távozó amerikai elnök a Washington Postban arról biztosít mindenkit, hogy ma, <strong>amikor a Kongresszus megerősíti a szabad és tisztességes választás eredményét</strong>, nem kell lázadástól tartani, mint az 2021-ben történt. Vagyis a hatalomátadás ezúttal békés lesz, a rendőrség vigyáz a demokrácia citadellájára.","shortLead":"A távozó amerikai elnök a Washington Postban arról biztosít mindenkit, hogy ma, <strong>amikor a Kongresszus megerősíti...","id":"20250106_Joe-Biden-vendegkommentar-Washington-Post","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08c3ffda-6a8d-4339-ad37-e332eadc662c.jpg","index":0,"item":"e359bf21-1c03-4b23-93bc-2737ee1cf5cc","keywords":null,"link":"/360/20250106_Joe-Biden-vendegkommentar-Washington-Post","timestamp":"2025. január. 06. 07:15","title":"\"Négy évvel ezelőtt demokráciánkat próbára tették, és győzött\" – Joe Biden vendégkommentárja a Washington Postban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cb8ba6-5c92-45ec-bb97-1013db6b5b10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki politikus közösségi oldalán több kérdést is feltett a miniszterelnök utazásával kapcsolatban.","shortLead":"Az ellenzéki politikus közösségi oldalán több kérdést is feltett a miniszterelnök utazásával kapcsolatban.","id":"20250106_Magyar-Peter-Orban-Viktor-india-utazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71cb8ba6-5c92-45ec-bb97-1013db6b5b10.jpg","index":0,"item":"69b021c9-fa61-46bd-ad6f-2775df70ef0e","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_Magyar-Peter-Orban-Viktor-india-utazas","timestamp":"2025. január. 06. 17:54","title":"Magyar Péter azt kérdezi Orbán Viktortól, hogy állami géppel utazott-e Indiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]