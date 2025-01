Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"31948e81-4442-4032-8b68-d6d9250838fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg a gyerekek körében terjednek a légúti fertőzések és az influenza. ","shortLead":"Főleg a gyerekek körében terjednek a légúti fertőzések és az influenza. ","id":"20250109_Influenza-leguti-fertozes-NNGYK-koronavirus-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31948e81-4442-4032-8b68-d6d9250838fe.jpg","index":0,"item":"e99657d3-0111-4c70-8f90-bd58e5917353","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Influenza-leguti-fertozes-NNGYK-koronavirus-betegseg","timestamp":"2025. január. 09. 15:00","title":"Január első hetében 137 ezren fordultak orvoshoz légúti fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b743db1-1c15-42c3-87e7-55adfcf8c8ec","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Jól fizető szakmából piaci szempontból a legrosszabbkor váltott, mégis sikerre vitte vállalkozását. Furcsán indult, de a hermelintorta sem fogott ki rajta. Megküzdött „véres” feladattal is, de nemet mondott a szülést ábrázoló tortára. Elárulja, hogy már nem igazán szereti az édességet, de persze mindent megkóstol, amit készít, és a versenytársak termékeit is elemeznie kell. HVG-portré.","shortLead":"Jól fizető szakmából piaci szempontból a legrosszabbkor váltott, mégis sikerre vitte vállalkozását. Furcsán indult, de...","id":"20250110_sabjan-adrienn-kajatortacukrasz-hvg-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b743db1-1c15-42c3-87e7-55adfcf8c8ec.jpg","index":0,"item":"4159fd41-1167-4c66-9b9d-85c12722bdb5","keywords":null,"link":"/360/20250110_sabjan-adrienn-kajatortacukrasz-hvg-portre","timestamp":"2025. január. 10. 19:30","title":"Sabján Adrienn kajatortacukrász: „Olyasmit nem vállalok el, amit jobb, ha nem látnak a hűtőbe bekukucskáló gyermekeim”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82654539-0bd3-4cb9-bc29-db614736dccc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egységes arculatot teremtenének. ","shortLead":"Egységes arculatot teremtenének. ","id":"20250109_balatonalmadi-valtoztatasi-tilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82654539-0bd3-4cb9-bc29-db614736dccc.jpg","index":0,"item":"17966187-70e2-42fd-afbe-7e4ea2e581af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_balatonalmadi-valtoztatasi-tilalom","timestamp":"2025. január. 09. 13:16","title":"Változtatási tilalmat rendeltek el Balatonalmádiban, egy ablakot sem lehet kicserélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc0e8c4-1363-4345-a70f-6e9c1b0b3aac","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az egyre gyorsuló digitális világban a fintechszolgáltatások nemcsak az átlagos felhasználóknak, de a náluk jóval fiatalabbak számára is lehetővé teszik a mindennapi pénzügyek feletti kontroll gyakorlását. Ahogyan azt a költési mintázatainkon tapasztalhatjuk, valószínűleg sokan hálásak lettünk volna, ha a pénzügyek tudatos kezelésére már gyermekkorban ráirányítják a figyelmünket. Az OTP Bank ezt felismerve vezetett be új szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy a szülők online, a saját mobiljukon nyissanak bankszámlát 14 év alatti gyermekeik számára. Az újítás céljairól és a fejlesztés kihívásairól Kuhárszki Andrással, az OTP Bank fejlesztési területéért felelős ügyvezető igazgatójával beszélgettünk, néhány gondolatot szentelve az OTP MobilBank egyéb fejlesztéseinek is.","shortLead":"Az egyre gyorsuló digitális világban a fintechszolgáltatások nemcsak az átlagos felhasználóknak, de a náluk jóval...","id":"20241129_A-penzugyi-tudatossagnak-nincs-also-korhatara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fc0e8c4-1363-4345-a70f-6e9c1b0b3aac.jpg","index":0,"item":"96a14850-cbb2-4982-899e-df6fe540d1e5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241129_A-penzugyi-tudatossagnak-nincs-also-korhatara","timestamp":"2025. január. 09. 16:15","title":"A pénzügyi tudatosságnak nincs alsó korhatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a341a703-c2a2-4181-b87c-7f88485e0571","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A felfrissített Tesla Model Y a Cybertruckéhoz hasonló első lámpákat kapott, javult a gyorsulása, és nőtt a hatótávja.","shortLead":"A felfrissített Tesla Model Y a Cybertruckéhoz hasonló első lámpákat kapott, javult a gyorsulása, és nőtt a hatótávja.","id":"20250110_hivatalos-a-tesla-leleplezte-a-megujult-model-y-juniper","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a341a703-c2a2-4181-b87c-7f88485e0571.jpg","index":0,"item":"25bd9849-fca8-45e8-bef6-15d5bb5ea8af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250110_hivatalos-a-tesla-leleplezte-a-megujult-model-y-juniper","timestamp":"2025. január. 10. 07:16","title":"Hivatalos: a Tesla leleplezte a megújult Model Y-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff58810-ef21-4624-9c76-1163b528a907","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sok múlik a következő hónapok gazdasági környezetének alakulásán, illetve a devizapiaci folyamatokon, ami döntően meghatározza, mennyire akarnak majd költekezni a magyar háztartások.","shortLead":"Sok múlik a következő hónapok gazdasági környezetének alakulásán, illetve a devizapiaci folyamatokon, ami döntően...","id":"20250109_A-kiskereskedelem-jo-negyedevet-zart-de-a-novekedes-lassulhat-2025-ben-az-elemzok-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ff58810-ef21-4624-9c76-1163b528a907.jpg","index":0,"item":"b70e8bc6-df15-401a-a4af-2f426af5602b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_A-kiskereskedelem-jo-negyedevet-zart-de-a-novekedes-lassulhat-2025-ben-az-elemzok-szerint","timestamp":"2025. január. 09. 10:56","title":"A kiskereskedelem jó negyedévet zárt, de a lényeg csak most jön az elemzők szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfabd0dc-e050-46c4-b2c8-c9c8331ef354","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi fotózni indult azzal, hogy majd a táborhelyen találkozik a barátaival, de nem érkezett meg. Más kirándulók találtak rá.","shortLead":"A férfi fotózni indult azzal, hogy majd a táborhelyen találkozik a barátaival, de nem érkezett meg. Más kirándulók...","id":"20250109_muzliszelet-bogyok-eltevedt-kirandulo-ausztralia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfabd0dc-e050-46c4-b2c8-c9c8331ef354.jpg","index":0,"item":"12b45960-fa4e-4a88-a5e5-cc4c073f5a8f","keywords":null,"link":"/elet/20250109_muzliszelet-bogyok-eltevedt-kirandulo-ausztralia","timestamp":"2025. január. 09. 11:10","title":"Két müzliszeleten és bogyókon élt túl 13 napot egy eltévedt túrázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38decde-2078-4abb-aaea-6471905ab936","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A BMW valamikor 2025 végén mutatja be az első olyan autóját, egy városi terepjárót, ami a Neue Klasse platformra épül, és aminek utastere teljesen eltér az eddigi bajor autók utasterétől.","shortLead":"A BMW valamikor 2025 végén mutatja be az első olyan autóját, egy városi terepjárót, ami a Neue Klasse platformra épül...","id":"20250109_bmw-kijelzo-szelvedo-neue-klasse-auto-kiterjesztett-valosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38decde-2078-4abb-aaea-6471905ab936.jpg","index":0,"item":"36830a8b-3702-4069-88dd-c1cce701dbdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_bmw-kijelzo-szelvedo-neue-klasse-auto-kiterjesztett-valosag","timestamp":"2025. január. 09. 19:03","title":"Kijelzőt csinált a BMW a szélvédőből, kiterjesztett valóság segíti a sofőröket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]