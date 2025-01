Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukránok január elején az oroszországi Kurszk megyében fogtak el két észak-koreai katonát.","shortLead":"Az ukránok január elején az oroszországi Kurszk megyében fogtak el két észak-koreai katonát.","id":"20250120_Megszolalt-az-ukran-hadifogsagba-esett-eszak-koreai-katona-allitja-fogalma-se-volt-hova-viszik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4.jpg","index":0,"item":"4368d0eb-adb1-45f0-80fe-fa0eb6aaf1ba","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_Megszolalt-az-ukran-hadifogsagba-esett-eszak-koreai-katona-allitja-fogalma-se-volt-hova-viszik","timestamp":"2025. január. 20. 19:41","title":"Megszólalt az ukrán hadifogságba esett észak-koreai katona – állítja, fogalma sem volt, hová viszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5911f29-e625-4698-ab84-3b682769ada3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elkerülnék a kínai autókra vonatkozó büntetővámokat.","shortLead":"Elkerülnék a kínai autókra vonatkozó büntetővámokat.","id":"20250120_Kinabol-Szloveniaba-koltozhet-az-elektromos-Dacia-gyartasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5911f29-e625-4698-ab84-3b682769ada3.jpg","index":0,"item":"c20716dd-df5b-4709-a704-33835ee135e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_Kinabol-Szloveniaba-koltozhet-az-elektromos-Dacia-gyartasa","timestamp":"2025. január. 20. 08:38","title":"Kínából Szlovéniába költözhet az elektromos Dacia gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7cd71f-fc53-4599-98bd-ca8f0a29f442","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Jártunk már mi is jó lemezboltokban, tudjuk, milyen az – reagált a Bródy Sándor utcai lemezbolt arra, hogy a Financial Times beválogatta őket a világ legjobb lemezboltjai közé.","shortLead":"Jártunk már mi is jó lemezboltokban, tudjuk, milyen az – reagált a Bródy Sándor utcai lemezbolt arra, hogy a Financial...","id":"20250119_Vilaghires-lett-egy-budapesti-lemezbolt-de-ok-csak-nevetnek-ezen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe7cd71f-fc53-4599-98bd-ca8f0a29f442.jpg","index":0,"item":"d3e7909b-073c-46ee-a990-3da4aec39abf","keywords":null,"link":"/elet/20250119_Vilaghires-lett-egy-budapesti-lemezbolt-de-ok-csak-nevetnek-ezen","timestamp":"2025. január. 19. 08:36","title":"Világhíres lett egy budapesti lemezbolt, de ők csak nevetnek ezen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ea498b-cf5e-4481-8ac8-79472f8fba42","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Fizikailag is naggyá tenné az USA-t a hétfőn hivatalba lépő Donald Trump, aki régi idők imperializmusát idézi fel a területi igényeivel, de valós amerikai hatalmi érdekeket fogalmaz meg a maga nyers módján.","shortLead":"Fizikailag is naggyá tenné az USA-t a hétfőn hivatalba lépő Donald Trump, aki régi idők imperializmusát idézi fel...","id":"20250120_hvg-birodalmi-tepegeto-jon-trump-amerikai-imperializmus-hatalmi-erdekek-gronland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01ea498b-cf5e-4481-8ac8-79472f8fba42.jpg","index":0,"item":"e1ec8f2c-6f03-4d2d-96e0-22a22f836fc9","keywords":null,"link":"/360/20250120_hvg-birodalmi-tepegeto-jon-trump-amerikai-imperializmus-hatalmi-erdekek-gronland","timestamp":"2025. január. 20. 07:00","title":"Grönland már tudja, hogy nem ismer országhatárokat a birodalmi álmokat szövögető Trump képzelete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538b3837-96b3-49d0-856c-74b9035803dd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Sam Altman által is támogatott Retro Biosciences, valamint az OpenAI elkészítette az első eszközt, amivel az emberi élet lehetséges meghosszabbításán fognak ötletelni a kutatók. ","shortLead":"A Sam Altman által is támogatott Retro Biosciences, valamint az OpenAI elkészítette az első eszközt, amivel az emberi...","id":"20250120_retro-biosciences-openai-sam-altman-gpt-4b-micro-modell-elet-meghosszabbitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/538b3837-96b3-49d0-856c-74b9035803dd.jpg","index":0,"item":"4f2f6938-288d-4027-8247-dc0b56341ae1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_retro-biosciences-openai-sam-altman-gpt-4b-micro-modell-elet-meghosszabbitasa","timestamp":"2025. január. 20. 13:03","title":"Már az élet meghosszabbításán dolgozik az OpenAI, +10 évről szól az ígéret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6ceb702-0fe8-48b9-80f2-a13f9da02c4d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Andreas Michaelis német nagykövet szerint Donald Trump kabinetje megfosztaná a törvényhozást, a bűnüldözést és a médiát a függetlenségétől.","shortLead":"Andreas Michaelis német nagykövet szerint Donald Trump kabinetje megfosztaná a törvényhozást, a bűnüldözést és a médiát...","id":"20250120_usa-donald-trump-nemetorszag-nagykovet-zuckerberg-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6ceb702-0fe8-48b9-80f2-a13f9da02c4d.jpg","index":0,"item":"38ecb7e5-5abc-4b7e-888a-490e9b498894","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_usa-donald-trump-nemetorszag-nagykovet-zuckerberg-musk","timestamp":"2025. január. 20. 08:04","title":"Németország amerikai nagykövete szerint Trump leépítheti a demokráciát és a nagy techcégek kezébe adná a kormányzást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d383e727-3b4d-48ab-9c2b-2ae01db9f562","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250119_los-angeles-tuzoltas-tengerviz-olivaolaj-hatasa-tuzogep-iphone-imessage-hiba-otthoni-hormonmero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d383e727-3b4d-48ab-9c2b-2ae01db9f562.jpg","index":0,"item":"c833b533-bec1-43fa-ae93-304851348477","keywords":null,"link":"/tudomany/20250119_los-angeles-tuzoltas-tengerviz-olivaolaj-hatasa-tuzogep-iphone-imessage-hiba-otthoni-hormonmero","timestamp":"2025. január. 19. 12:00","title":"Ez történt: Elmagyarázták, miért nem használják az óceán vizét a mindent elpusztító Los Angeles-i tűz oltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dd3f03-e852-4894-af07-f4a1ccf77aca","c_author":"CIB Bank","category":"brandcontent","description":"Hamarosan kifutnak a magas kamatozású állampapírok, ezért valószínűleg sokakat foglalkoztat, merre tovább? Számukra ad fogódzókat Vasas Norbert, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetője.","shortLead":"Hamarosan kifutnak a magas kamatozású állampapírok, ezért valószínűleg sokakat foglalkoztat, merre tovább? Számukra ad...","id":"20241217_Megtakaritasok-befektetes-CIB-Magnifica-privat-banki-szolgaltatas-Vasas-Norbert-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2dd3f03-e852-4894-af07-f4a1ccf77aca.jpg","index":0,"item":"70010229-2af7-418e-8963-d0fe24fa3298","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241217_Megtakaritasok-befektetes-CIB-Magnifica-privat-banki-szolgaltatas-Vasas-Norbert-interju","timestamp":"2025. január. 19. 11:30","title":"Megtakarításaink kezelését különösen most érdemes szakértőkre bízni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]