A mokpang kifejezés két dél-koreai szóból származik: az evésből és a közvetítésből, és egy viszonylag egyszerű tartalomgyártási formátumot takar: az influenszer leül a kamera elé, és miközben általában embertelen mennyiségű ételt fogyaszt el, magyaráz a nézőinek. Ez az, amit az a dél-koreai nő csinál, aki az elmúlt napokban Budapesten mutatott be három elképesztő zabálást. Előbb a Pléh csárdában nyomott be két kiló, távol-keleti szósszal megspékelt bécsi szeletet és két nagy tál pacalt, aztán egy steakétteremben végzett 3 kiló steakkel, végül a Nyugati téri McDonald’sban falt fel 10 hamburgert.

A mokpang-videók nagyjából egy évtizeddel ezelőtt jelentek meg, az igazi áttörést néhány évvel ezelőtt érték el. Hogy miért néznek ennyien evős videókat? Sokan valószínűleg eleve szívesen figyelik a kifejezetten ínycsiklandó ételeket, ráadásul közben szórakozhatnak is, hiszen a mokpangosok evés közben történeteket vagy vicceket mesélnek nekik. Emellett – bár elsőre furcsának tűnhet – többen arról számolnak be, hogy ilyen videók segítségével csökkentik étvágyukat; egy kutatás kimutatta, hogy azok, akik megnéznek egy evős felvételt, utána kevésbé vágynak majd a képeken látott ételre, ezt helyettesítő evésnek hívják. Mások magányukban nézik a videókat, amelyek a társaság illúzióját biztosítják számukra evés közben. De olyan fiatalok is akadnak, akik nem engedhetik meg maguknak kedvenc ételüket, ezért egyfajta pótlékként inkább megnézik, hogyan falja be azt valaki más – ahogy sokan szeretnek egzotikus tájképeket nézegetni akkor is, ha nincs esélyük elutazni oda.

Ami befolyik, az rögtön kifolyik

A videókon jól látszik, hogy Tzuyang kifejezetten vékony, nincs okunk kételkedni abban, hogy mindössze 44 kilót nyom, így felmerül a kérdés: hogyan lehetséges ez, ha 10 hamburgert vagy éppen két kiló rántott húst eszik meg egy-egy étkezés alkalmával? Ahogy egy dél-koreai orvos felhívja rá a figyelmet, a jelenség megértéséhez érdemes tisztában lenni az emberi gyomor működésével. Seo Jae Gul doktor elmondja, hogy a gyomor normál esetben egy papírpohár méretére van összeszűkülve, viszont akkorára is könnyedén kitágulhat, mint egy kétliteres vizespalack, sőt akár ötvenszer nagyobbra is, mint az eredeti mérete. A lényeg azonban nem a tágulás, hanem a visszaszűkülés. A titok nyitja voltaképpen az, hogy a mokpangosok csupán rövid ideig tárolják a gyomrukban az ételt, majd villámgyorsan a belekig juttatják. Ezt a folyamatot az orvos ahhoz hasonlította, mintha az alján törött üvegbe öntenének vizet, amely így természetesen szinte azonnal kiürül. Hízni pedig csak akkor fogunk, ha az étel zsír formájában elraktározódik bennünk, ha azonban szinte azonnal távozik, a súlyunk sem fog gyarapodni.

Erről a mokpangosok egy része alighanem szándékos hashajtással vagy önhánytatással gondoskodik, bár van, aki intenzív edzésprogrammal magyarázza az extrém gyors anyagcseréjét. Akármi áll is a háttérben, az ilyen elképesztő zabálások mindenképpen rendkívül károsak az emésztőrendszernek, ezen kívül inzulinrezisztenciához, valamint szív- érrendszeri betegségekhez is vezethetnek. Tzuyang korábban maga is beszélt arról, hogy nem egészségesek a belei, és ezért szaladgál ki evés közben olyan gyakran a mosdóba, ami egyéb következmények mellett vélhetően azzal is együtt jár, hogy a szervezete nem képes megfelelően felszívni a szükséges tápanyagokat.

Függetlenül a hízástól, mégis hogyan képesek ezek az influenszerek ilyen sokat enni? Nem érzik, hogy majd’ kipukkadnak? A válasz: nem. A gyomor, amikor 60-70 százalékig megtelik, üzenetet küld az agynak, hogy jó lenne befejezni az evést. Ehhez azonban nagyjából húsz perc kell, így amikor a zabáló videósok tíz perc alatt mindent befalnak, a szervezetüknek nincs ideje észlelni, hogy már bőven tele vannak.

Bántalmazó kapcsolatból menekült a zabálással

Tzuyang (eredeti nevén Park Jung-won) karrierje nem azzal kezdődött, hogy csillapíthatatlan éhséget érzett, vagy hogy jó dolgában nem tudta, mit csináljon: az evés számára egyfajta kiutat jelentett egy bántalmazó kapcsolatból.

A most 27 éves dél-koreai nő még egyetemi évei alatt ismerkedett meg a sajtóban csak Mr. A.-ként hivatkozott férfival. Amikor Tzuyang szakítani akart vele, a férfi azon túl, hogy fizikailag is bántalmazta, zsarolni kezdte azzal, hogy illegálisan készített kompromittáló felvételeket oszt meg róla a családjával. Arra kényszerítette, hogy az általa vezetett bárban dolgozzon, és még a fizetését is elszedte tőle. Tzuyang ebben az időszakban indította el mokpangcsatornáját, hogy szerezzen egy kis pénzt. A siker gyorsan jött, Mr. A. azonban a YouTube-csatornára is rátette a kezét, így a lány néha még egy kosár rántott csirkét sem tudott megvenni. Ahogy egyre jobban ment az üzlet, a férfi egy ügynökséget is indított a ma már 11,4 millió követővel rendelkező csatornára alapozva. A bevételből Tzuyang papíron ugyan 30 százalékban részesedett, a gyakorlatban azonban még ennél is kevesebbet látott viszont a könnyűnek nem mondható munka gyümölcséből.

Mivel a siker nyomán idővel munkatársai is lettek, Tzuyang négy év után végül az ő segítségükkel fordult ügyvédhez, és beperelte Mr. A.-t. A bíróságon ügyvédje 3800 hangfelvételt mutatott be a nő bántalmazásának és kizsákmányolásának bizonyítására, és 1,1 milliárd forintnak megfelelő összeget követeltek a férfitől. Végül peren kívül egyeztek meg, Mr. A. azonban nem tartotta be megállapodást, hirtelen jött halála miatt pedig újabb vádemelésre már nem került sor. Akárhogyan is, Tzuyang ma már zavartalanul járhatja be és falhatja fel a világot.