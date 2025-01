Meglátogatta a negyedik éttermet is a budapesti túráján Tzuyang, a koreai mokpang-influenszer. A 24.hu szerint a középkori lovagi éttermbe, a Sir Lancelotba tért be egy nagy zabálásra. A hölgy egy egyméteres hústálat kért ki magának, amit hat személyre szólónak hirdetnek. A tálon kacsa, csirke, disznó és marhahús is szerepelt, emellé pedig szószokat és egy nagy adag kólát is kért magának.

A korábbi nagy evéseihez képest most az volt a különbség, hogy vendégek is besegítettek Tzuyangnak, hogy elpusztítsa az irdatlan mennyiségű kaját. Igaz, nem kell félteni, most is alaposan belakmározott.

A magyar fővárosban először a Pléh csárdában nyomott be két kiló, távol-keleti szósszal megspékelt bécsi szeletet és két nagy tál pacalt, aztán egy steakétteremben végzett 3 kiló steakkel, majd a Nyugati téri McDonald’sban falt fel 10 hamburgert. Persze ezeket nem egy napon.

Nemrég utánajártunk, ki is az a dél-koreai Tzuyang, aki felzabálja Budapestet, és hogyan képes ennyi mindent megenni, miközben nádszálvékony marad.