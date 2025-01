Az 1966-ban bemutatott Made in USA a francia új hullám meghatározó rendezőjének, Jean-Luc Godard-nak a filmje, amely Donald E. Westlake The Jugger című regényének laza adaptációja. Mivel a készítők nem kértek engedélyt a szerzőtől arra, hogy használják a sztorit, Westlake jogi lépéseket tett, emiatt a filmet több mint négy évtizeden át nem mutatták be az Egyesült Államokban. A főbb szerepeket Marianne Faithfull mellett Anna Karina, Jean-Pierre Léaud és az 1956-ban Franciaországba távozott Szabó László játszották.

Az egyik jelenetben Faithfull elénekli a Mick Jagger és Keith Richards által neki írt As Tears Go By című dalt.

Made in U.S.A. (Jean-Luc Godard) – Marianne Faithful As Tears Go By – Marianne Faithful, Made in U.S.A, Jean-Luc Godard 1966

Az énekesnőtől Jagger, akivel 1966 és 1970 között élettársak voltak, így búcsúzott:

I am so saddened to hear of the death of Marianne Faithfull. She was so much part of my life for so long. She was a wonderful friend, a beautiful singer and a great actress. She will always be remembered. pic.twitter.com/aFAu1TwNTO — Mick Jagger (@MickJagger) January 30, 2025

John Lennon gyerekei pedig így:

So very sad to hear of Marianne Faithfull’s passing.💔



A uniquely special soul, she was one of a kind—someone who truly did stand out among her contemporaries.



Deepest condolences to her family and friends. 🙏🏼x pic.twitter.com/MoZptRadn2 — Julian Lennon (@JulianLennon) January 30, 2025

Marianne Faithfull R.I.P. ❤️ Miss you… pic.twitter.com/dNpY28gEc0 — Seán Ono Lennon (@seanonolennon) January 30, 2025

Nagyon sokan osztják meg ugyanakkor azt a legendás fotót is, amelyen Faithfull Alain Delon és akkori partnere, Jagger között ül: