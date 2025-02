Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"74e68a70-e7ca-4d81-bcb1-8cc5664dc3e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szívesen dicsekszenek a gyártók összehajtható telefonjuk vékonyságával. Jelenleg két kínai gyártó verseng egymással a „legvékonyabb” jelző elnyerése érdekében. Az Oppo holnap mutatja be újdonságát, a Honor pedig tavasszal rukkolna ki telefonjával, bár elképzelhető, hogy az Oppo bemutatója korábbi megjelenésre sarkallja.","shortLead":"Szívesen dicsekszenek a gyártók összehajtható telefonjuk vékonyságával. Jelenleg két kínai gyártó verseng egymással...","id":"20250219_legvekonyabb-osszehajthato-okostelefon-honor-magic-v3-oppo-find-n5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74e68a70-e7ca-4d81-bcb1-8cc5664dc3e7.jpg","index":0,"item":"bfc6e281-73b9-4c19-ac6e-6f1b255686dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_legvekonyabb-osszehajthato-okostelefon-honor-magic-v3-oppo-find-n5","timestamp":"2025. február. 19. 10:03","title":"Holnap fordulhat a harci helyzet: kié lesz a legvékonyabb hajtható okostelefon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b4ef17-88b6-4d48-8de7-c2c75428a0e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az indoklás szerint a termékeik nem tekinthetők iparművészeti produktumnak, az utánzatokat nem kell kivonni a forgalomból. ","shortLead":"Az indoklás szerint a termékeik nem tekinthetők iparművészeti produktumnak, az utánzatokat nem kell kivonni...","id":"20250220_Birkenstock-papucs-szandal-klumpa-pert-vesztett-utanzatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50b4ef17-88b6-4d48-8de7-c2c75428a0e0.jpg","index":0,"item":"60d403dd-aa36-4270-a3b9-cfd6dde44e77","keywords":null,"link":"/elet/20250220_Birkenstock-papucs-szandal-klumpa-pert-vesztett-utanzatok","timestamp":"2025. február. 20. 11:37","title":"Pert vesztett a Birkenstock, bárki gyárthatja a papucsaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf096e5e-d213-4754-9d97-8c7a27154e5c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem leépítéssel, hanem más stratégiával csökkenthetik a dolgozói létszámot az SK gyáraiban, a komáromi üzem bezárásáról szóló híresztelést pedig nem cáfolta a cég.","shortLead":"Nem leépítéssel, hanem más stratégiával csökkenthetik a dolgozói létszámot az SK gyáraiban, a komáromi üzem bezárásáról...","id":"20250219_komaromi-akkugyar-sk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf096e5e-d213-4754-9d97-8c7a27154e5c.jpg","index":0,"item":"dddbc8ff-d478-4709-a669-a09467ae0f7e","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_komaromi-akkugyar-sk","timestamp":"2025. február. 19. 09:17","title":"„Rugalmasan reagálunk” – írta a komáromi akkugyár tulajdonosa a bezárásról szóló szóbeszédről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebb12da-0d5c-47c4-81f0-ce8186df0312","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Már eddig is a kissé szokatlan kommunikációjáról volt híres a Duolingo, de most szintet léptek: eljátszották, hogy az ikonikus baglyukat elgázolta egy Tesla. De hogy jön ehhez Dua Lipa és a WHO? És biztos, hogy meghalt a kabala? Mutatjuk a válaszokat, és azt, hogy mennyire bevált a szokatlan marketing.","shortLead":"Már eddig is a kissé szokatlan kommunikációjáról volt híres a Duolingo, de most szintet léptek: eljátszották...","id":"20250219_duolingo-bagoly-halal-marketing-felhasznalok-szama-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ebb12da-0d5c-47c4-81f0-ce8186df0312.jpg","index":0,"item":"89d7f7e8-ab25-46e1-9a16-3660aaacee19","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_duolingo-bagoly-halal-marketing-felhasznalok-szama-adatok","timestamp":"2025. február. 19. 15:53","title":"Működik a Duolingo bizarr halálmarketingje: özönlenek a felhasználók, mióta meghalt a híres bagoly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351eaeb0-0cc9-4ad2-911b-4d8e8ca53386","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök szerint a város vezetői nem tesznek eleget a bűnözés csökkentése, a graffitik eltakarítása és a hajléktalantáborok felszámolása érdekében.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint a város vezetői nem tesznek eleget a bűnözés csökkentése, a graffitik eltakarítása és...","id":"20250220_Trump-elvenne-Washington-iranyitasat-a-varosvezetestol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/351eaeb0-0cc9-4ad2-911b-4d8e8ca53386.jpg","index":0,"item":"7e7552ea-3670-4e64-b6aa-ea4d7d6471b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250220_Trump-elvenne-Washington-iranyitasat-a-varosvezetestol","timestamp":"2025. február. 20. 21:11","title":"Trump elvenné Washington irányítását a városvezetéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b11e90-eb4b-49da-be41-75cfaa1c8de3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Mindenki más nyugodtan bindzsizhet, állítja a rapper, akit hazugnak nevezett a kormánysajtó.","shortLead":"Mindenki más nyugodtan bindzsizhet, állítja a rapper, akit hazugnak nevezett a kormánysajtó.","id":"20250219_majka-bindzsisztan-vedjegy-politika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5b11e90-eb4b-49da-be41-75cfaa1c8de3.jpg","index":0,"item":"60eb41ca-3cb0-4d70-ae9e-c61e34d84be6","keywords":null,"link":"/elet/20250219_majka-bindzsisztan-vedjegy-politika","timestamp":"2025. február. 19. 11:51","title":"Majka a politikusoktól félti a „Bindzsisztán” szót, védjegybejelentést tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák kiaknázása. A Hungexpo területén ezúttal is az évente ismétlődő társrendezvénnyel, az Automotive Hungary szakkiállítással közösen várják majd a kiállítók a látogatókat. A legnagyobb hazai üzleti-ipari szakkiállításról, az Ipar Napjairól Márki Enikő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák...","id":"20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943.jpg","index":0,"item":"e0905227-27ef-4d8e-a370-7a19aa97dac0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","timestamp":"2025. február. 19. 10:30","title":"Az ország egyik legnívósabb szakmai rendezvénye ismét összehozza a szektor szereplőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7247334-fe1c-487d-a167-669c129386da","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Általános amnesztiájáért indított petíciót Rafael Lion szegedi jogász, aki szerint Budaházy György és Kónya Endre ügye után mérlegelni kell, ki, miért, és mennyit ül börtönben. A kezdeményezés a cigány közösségeknek árt a legtöbbet. Vélemény.","shortLead":"Általános amnesztiájáért indított petíciót Rafael Lion szegedi jogász, aki szerint Budaházy György és Kónya Endre ügye...","id":"20250219_revesz-velemeny-amnesztia-peticio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7247334-fe1c-487d-a167-669c129386da.jpg","index":0,"item":"c5aea036-f9d9-4ca3-83ae-96cc8945c225","keywords":null,"link":"/360/20250219_revesz-velemeny-amnesztia-peticio","timestamp":"2025. február. 19. 11:56","title":"Révész Sándor: A „cigánybűnözés” rehabilitálásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]