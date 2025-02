Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1b904832-89e0-4072-aca4-92a53a6799fb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A stratégiai fontosságú vízi útvonalat Peking saját területének tekinti.","shortLead":"A stratégiai fontosságú vízi útvonalat Peking saját területének tekinti.","id":"20250212_kina-tajvan-egyesult-allamok-hajo-biztonsagi-kockazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b904832-89e0-4072-aca4-92a53a6799fb.jpg","index":0,"item":"314f0d32-65e8-445c-a42d-559f7a99d3b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_kina-tajvan-egyesult-allamok-hajo-biztonsagi-kockazat","timestamp":"2025. február. 12. 13:12","title":"Kína biztonsági kockázatnak minősítette, hogy két amerikai hajó áthaladt a Tajvani-szoroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c090bb-e23a-44c7-b5b9-8b41817c0cef","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A most érettségi előtt álló fiút letartóztatták.","shortLead":"A most érettségi előtt álló fiút letartóztatták.","id":"20250213_erdi-diler-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12c090bb-e23a-44c7-b5b9-8b41817c0cef.jpg","index":0,"item":"b030e030-3f74-4394-b0d3-7c14a142f7c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_erdi-diler-elfogas","timestamp":"2025. február. 13. 13:59","title":"Tízévesen kezdett füvet árulni az érdi díler, nagykorú lett, mire elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tovább gyarapodott a taglétszám is. A nyugdíjkasszák átlagosan az inflációt jóval meghaladó, 12 százalék feletti hozamot írtak jóvá tagjaik számára.","shortLead":"Tovább gyarapodott a taglétszám is. A nyugdíjkasszák átlagosan az inflációt jóval meghaladó, 12 százalék feletti...","id":"20250212_2300-milliard-forint-egeszsegpenztar-nyugdijpenztar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c.jpg","index":0,"item":"9a5cd2ad-8163-47ec-831a-54a8b0b79357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250212_2300-milliard-forint-egeszsegpenztar-nyugdijpenztar","timestamp":"2025. február. 12. 13:40","title":"2300 milliárd forintot tartanak a magyarok egészség- és magánpénztári számlán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a1b1277-16b8-4042-983e-be2b1c433a27","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus ellen befolyással, illetve hatalommal való visszaélés gyanújával indítottak eljárást.","shortLead":"A politikus ellen befolyással, illetve hatalommal való visszaélés gyanújával indítottak eljárást.","id":"20250212_Korrupciogyanu-miatt-letartoztattak-az-RMDSZ-es-Barti-Tihamert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a1b1277-16b8-4042-983e-be2b1c433a27.jpg","index":0,"item":"db993ed0-e4de-46bd-9fad-c3ea49ac7a22","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_Korrupciogyanu-miatt-letartoztattak-az-RMDSZ-es-Barti-Tihamert","timestamp":"2025. február. 12. 21:40","title":"Korrupciógyanú miatt letartóztatták az RMDSZ-es Barti Tihamért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b507b41-8ee2-490e-a59e-6be75e8d185f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A drón éjjel robbant fel az atomerőmű szarkofágján, a sugárzás nem nőtt, a kár azonban jelentős.","shortLead":"A drón éjjel robbant fel az atomerőmű szarkofágján, a sugárzás nem nőtt, a kár azonban jelentős.","id":"20250214_zelenszkij-orosz-harci-dron-csernobil-atomeromu-szarkofag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b507b41-8ee2-490e-a59e-6be75e8d185f.jpg","index":0,"item":"ea486e9b-d476-4b24-92af-39b7ee4677f7","keywords":null,"link":"/vilag/20250214_zelenszkij-orosz-harci-dron-csernobil-atomeromu-szarkofag-ebx","timestamp":"2025. február. 14. 09:49","title":"Zelenszkij: Orosz harci drón csapódott a csernobili atomerőmű szarkofágjába, a kár jelentős – videón az eset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5a7ff7-785f-4acb-96d6-9a06e62d6e10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosz diktátor és az amerikai elnök szerdán folytatott telefonbeszélgetést a háború témájában.","shortLead":"Az orosz diktátor és az amerikai elnök szerdán folytatott telefonbeszélgetést a háború témájában.","id":"20250213_Szijjarto-remenyrol-ir-Putyin-es-Trump-telefonbeszelgetese-kapcsan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a5a7ff7-785f-4acb-96d6-9a06e62d6e10.jpg","index":0,"item":"c76ec6e4-f693-4994-b5ca-353768f1d9c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_Szijjarto-remenyrol-ir-Putyin-es-Trump-telefonbeszelgetese-kapcsan","timestamp":"2025. február. 13. 07:44","title":"Szijjártó reményről ír Putyin és Trump telefonbeszélgetése kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hivatal szerint szét kell választani a valódi civil szerveződéseket és azokat a közéleti szervezeteket, amelyek politikai tevékenységet folytatnak.","shortLead":"A hivatal szerint szét kell választani a valódi civil szerveződéseket és azokat a közéleti szervezeteket, amelyek...","id":"20250213_jogszabaly-szigoritas-civil-szervezete-szuverenitasvedelmi-hivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829.jpg","index":0,"item":"89388420-d11a-4354-b455-89f719d4e45b","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_jogszabaly-szigoritas-civil-szervezete-szuverenitasvedelmi-hivatal","timestamp":"2025. február. 13. 17:03","title":"Jogszabály-szigorítással menne neki a civil szervezeteknek a Szuverenitásvédelmi Hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. egyik tulajdonosa Barna Zsolt, az MBH Bank elnöke, valamint két, Mészáros köreihez köthető magántőkealap.","shortLead":"A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. egyik tulajdonosa Barna Zsolt, az MBH Bank elnöke, valamint két...","id":"20250212_Meszaros-Lorinchez-kozeli-ceg-bizniszel-Kuvaitban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6.jpg","index":0,"item":"9a5e4932-fbd2-46eb-8a1c-5b0cc31ae9d3","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Meszaros-Lorinchez-kozeli-ceg-bizniszel-Kuvaitban","timestamp":"2025. február. 12. 13:52","title":"Kuvaitban kapott munkát egy Mészáros Lőrinchez köthető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]