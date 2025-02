Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5259a77a-efb1-4b83-92a7-60c6bc5d9a36","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Nio Firefly az elektromos Minik és Smartok legújabb kínai riválisának tekinthető.","shortLead":"A Nio Firefly az elektromos Minik és Smartok legújabb kínai riválisának tekinthető.","id":"20250219_percek-alatt-cserelheto-aksis-cuki-kis-villanyauto-tunt-fel-a-szinen-nio-firefly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5259a77a-efb1-4b83-92a7-60c6bc5d9a36.jpg","index":0,"item":"0d2e8a90-770d-4b83-9316-7e473cbdab3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250219_percek-alatt-cserelheto-aksis-cuki-kis-villanyauto-tunt-fel-a-szinen-nio-firefly","timestamp":"2025. február. 19. 06:41","title":"Percek alatt cserélhető aksis cuki kis villanyautó tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec7339a-336c-48b6-9553-078530cb5ebb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Huszonnégy interjú egy kötetben.","shortLead":"Huszonnégy interjú egy kötetben.","id":"20250220_Foszerepben-Alfoldi-Robert-beszelget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ec7339a-336c-48b6-9553-078530cb5ebb.jpg","index":0,"item":"9ec27e03-7b13-4389-89b9-a58819e90852","keywords":null,"link":"/360/20250220_Foszerepben-Alfoldi-Robert-beszelget","timestamp":"2025. február. 20. 16:30","title":"Hogy újra reflektorfénybe kerüljenek: Alföldi Róbert beszélget színésztársaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65d001b-c069-4dc7-b429-d8d92dd32d5c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A több mint egymillió lakosú Odessza legnagyobb kerületében tanítási szünetet rendeltek el.","shortLead":"A több mint egymillió lakosú Odessza legnagyobb kerületében tanítási szünetet rendeltek el.","id":"20250219_Korhazak-es-ovodak-maradtak-aram-futes-es-viz-nelkul-egy-ejszakai-orosz-legicsapas-utan-Odesszaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d65d001b-c069-4dc7-b429-d8d92dd32d5c.jpg","index":0,"item":"9c5e56cf-1f2b-4444-8725-5d75e3fb1d75","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_Korhazak-es-ovodak-maradtak-aram-futes-es-viz-nelkul-egy-ejszakai-orosz-legicsapas-utan-Odesszaban","timestamp":"2025. február. 19. 10:59","title":"Kórházak és óvodák maradtak áram, fűtés és víz nélkül egy éjszakai orosz légicsapás után Odesszában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4db29ca-1811-4f1a-94d0-0ade3a5b3d6b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A házkutatások során nyolcszáznál is több régészeti leletet foglaltak le az ókori Görögország, illetve Róma korából.","shortLead":"A házkutatások során nyolcszáznál is több régészeti leletet foglaltak le az ókori Görögország, illetve Róma korából.","id":"20250220_pompeji-fosztogatas-regeszeti-leletek-csendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4db29ca-1811-4f1a-94d0-0ade3a5b3d6b.jpg","index":0,"item":"a18288f6-eb5c-4321-9be7-f80fdbd79f31","keywords":null,"link":"/kultura/20250220_pompeji-fosztogatas-regeszeti-leletek-csendorseg","timestamp":"2025. február. 20. 06:56","title":"Pompejit fosztogató sírrablók kerültek csendőrkézre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1868191d-d41c-462a-8bcb-c8ace6e948cc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Debreceni Járási Ügyészség a férfit súlyosabban minősülő hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntettével vádolja. ","shortLead":"A Debreceni Járási Ügyészség a férfit súlyosabban minősülő hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntettével...","id":"20250219_5-ev-alatt-kozel-negy-tonna-akkumulatorhulladekot-gyujtott-ossze-a-debreceni-ferfi-felfuggesztettet-kaphat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1868191d-d41c-462a-8bcb-c8ace6e948cc.jpg","index":0,"item":"f6626e84-7a36-4822-ae5a-197a468b0976","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_5-ev-alatt-kozel-negy-tonna-akkumulatorhulladekot-gyujtott-ossze-a-debreceni-ferfi-felfuggesztettet-kaphat","timestamp":"2025. február. 19. 08:07","title":"Közel négy tonna akkumulátorhulladékot gyűjtött össze a debreceni férfi, felfüggesztettet kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész azt mondja, már nem szégyell segítséget kérni, ha egyedül nem megy. Tíz év után beismerte azt is, hogy az alkoholt nem tudja irányítani. ","shortLead":"A színész azt mondja, már nem szégyell segítséget kérni, ha egyedül nem megy. Tíz év után beismerte azt is...","id":"20250219_molnar-gusztav-alkohol-fuggoseg-rehab-eljegyzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22.jpg","index":0,"item":"7ec9c66f-7b66-4b1f-9a1a-a89072ef5f69","keywords":null,"link":"/elet/20250219_molnar-gusztav-alkohol-fuggoseg-rehab-eljegyzes","timestamp":"2025. február. 19. 11:05","title":"Molnár Gusztáv: Annyira vagyok rosszul, amennyire rosszul szabad lennem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b873a6e6-c0f7-45c7-8175-549127bc0d86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idei Sziget Fesztivál egyik fő headlinere akár több évtizedre is börtönbe kerülhetett volna.","shortLead":"Az idei Sziget Fesztivál egyik fő headlinere akár több évtizedre is börtönbe kerülhetett volna.","id":"20250219_Felmentettek-Rihanna-parjat-AAP-Rocky-t-a-fegyveres-tamadas-vadja-alol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b873a6e6-c0f7-45c7-8175-549127bc0d86.jpg","index":0,"item":"c003937f-e4c0-4e71-886e-07c04418ae09","keywords":null,"link":"/elet/20250219_Felmentettek-Rihanna-parjat-AAP-Rocky-t-a-fegyveres-tamadas-vadja-alol","timestamp":"2025. február. 19. 13:14","title":"Felmentették Rihanna párját, A$AP Rockyt a fegyveres támadás vádja alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffe86c92-606e-4b5d-859a-0f6b7ba1bb91","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A Tisza Párt építkezése, a vasárnapi német választások és persze mindaz, ami az ukrajnai békekötés körül történik lapunk friss számában. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"A Tisza Párt építkezése, a vasárnapi német választások és persze mindaz, ami az ukrajnai békekötés körül történik...","id":"20250220_hvg-Hamvay-Peter-Egesz-palyas-letamadas-fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffe86c92-606e-4b5d-859a-0f6b7ba1bb91.jpg","index":0,"item":"d8fe1c84-5f04-4156-abb5-ab1eee310ad6","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-Hamvay-Peter-Egesz-palyas-letamadas-fulszoveg","timestamp":"2025. február. 20. 08:00","title":"Hamvay Péter: Egész pályás letámadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]