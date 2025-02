Már a most tavaszi Országos Kompetenciamérés eredményeit is két jegyet érő osztályzatra kell váltani a Belügyminisztérium rendelete szerint, továbbá a középiskolai felvételibe is be kell számítani – mint arról a HVG beszámolt. A tárca mindezt azzal indokolja, hogy nem vették elég komolyan a diákok a mérést. A rendeletet még pár napig lehet véleményezni.

A méréseket lebonyolító BM-es háttérintézmény, az Oktatási Hivatal (OH) hivatalos honlapján egy szokásos „Gyakran ismételt kérdések” felületen olvashatók a kompetenciamérésekkel kapcsolatos tudnivalók.

Az útmutató a kompetenciamérés osztályzását egyáltalán nem tartja jónak. A felületen feltüntetett dátum pedig 2025. február 6. – tehát két hete frissült.

OH – Gyakori kérdések a kompetenciamérésről Oktatási Hivatal

Az „Értékelhetők-e a mérések érdemjeggyel?” kérdésre az alábbi választ adja az OH:

„Az országos mérések elsődleges célja az iskolák oktatási teljesítményének megismerése, továbbá az iskolának, a fenntartónak adatokkal történő támogatása az eredményesebb iskolai fejlesztések megalapozása céljából.

A mérések feladatlapjainak érdemjeggyel való értékelését a Hivatal korábban sem tartotta szakmailag indokoltnak, mivel a mért területek nem az aktuális tananyagot kérik számon, illetve azokat (például a szövegértés és természettudomány esetében) nem lehet egyetlen tantárgyhoz kötni.

Az eredmények országos kiértékelése előtt nem lehet olyan megalapozott helyi, iskolai teljesítményskálát kialakítani, amely a méltányos, fejlesztő célú osztályozás alapját jelenthetné, emellett az új, digitális rendszerben elvileg sem lehetséges az osztályozás, hiszen a tanulói válaszokat az iskolák helyben nem látják, így azok helyi értékelése sem megvalósítható.”

Ez a szakmai válasz pedig feketén-fehéren ellentmond a belügyminiszter rendeletének, amelyről az alábbi cikkben fejtettük ki véleményünket.