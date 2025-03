Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a3064eb6-22df-41c1-87a2-cb105a4d0642","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elemző szerint nincs minden veszve, de Európának például “siránkozás helyett alkalmazkodnia kell.” ","shortLead":"Az elemző szerint nincs minden veszve, de Európának például “siránkozás helyett alkalmazkodnia kell.” ","id":"20250302_Racz-Andras-12-pontban-foglalta-ossze-mi-johet-a-vilagban-a-botranyos-Trump-Zelenszkij-talalkozo-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3064eb6-22df-41c1-87a2-cb105a4d0642.jpg","index":0,"item":"576f1434-c643-4af5-a127-5c360b359126","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Racz-Andras-12-pontban-foglalta-ossze-mi-johet-a-vilagban-a-botranyos-Trump-Zelenszkij-talalkozo-utan","timestamp":"2025. március. 02. 14:56","title":"Rácz András 12 pontban foglalta össze, mi jöhet a világban a botrányos Trump-Zelenszkij találkozó után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"349f9278-e287-4fa2-bad9-b02d85544248","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Folyamatos instruálás és segítség nélkül végzi el többlépcsős feladatokat az OpenAI újdonsága, az Operator, amely mostantól a világ nagy részén elérhető. Kontinensünk azonban kivétel, legalábbis egyelőre.","shortLead":"Folyamatos instruálás és segítség nélkül végzi el többlépcsős feladatokat az OpenAI újdonsága, az Operator, amely...","id":"20250302_openai-operator-europai-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/349f9278-e287-4fa2-bad9-b02d85544248.jpg","index":0,"item":"3443181c-28a4-40d6-a50e-09ba95c120bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_openai-operator-europai-megjelenes","timestamp":"2025. március. 02. 10:03","title":"Mintha csak szellemkezek dolgoznának a számítógépen – ezért nem érhető el Európából az OpenAI nagytudású Operatora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad8dfc70-4f32-4266-b0cb-1413a86edde5","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Harmadszor térnek vissza a luxusnyaraláson unatkozó gazdagok A Fehér Lótusz című sorozatban. Ahogy nyílik az olló az elit és a társadalom szegényebb rétegei között, úgy nő a népszerűsége az „Eat the rich!” témájú filmeknek és sorozatoknak. Nem mindenki elégedett azonban e mozgóképes feldolgozások fáradtan ironikus megközelítéseivel, szerintük radikálisabb hangra lenne szükség.","shortLead":"Harmadszor térnek vissza a luxusnyaraláson unatkozó gazdagok A Fehér Lótusz című sorozatban. Ahogy nyílik az olló...","id":"20250301_hvg-bekebelezve-feher-lotusz-gazdagok-sorozatok-egyenlotlenseg-eat-the-rich","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad8dfc70-4f32-4266-b0cb-1413a86edde5.jpg","index":0,"item":"e693b4d1-daf6-485b-9b48-566f7e8796f1","keywords":null,"link":"/360/20250301_hvg-bekebelezve-feher-lotusz-gazdagok-sorozatok-egyenlotlenseg-eat-the-rich","timestamp":"2025. március. 01. 19:30","title":"Szédítően szép helyeken vannak meglehetősen rosszul – itt vannak a gazdaggyűlölő filmek, és az emberek imádják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2477f3-20ae-411f-b3f4-638024da5930","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A DK elnöke bejelentette, hogy a párt próbapereket indít a hatalmukkal visszaélő nagyvállalatok ellen.","shortLead":"A DK elnöke bejelentette, hogy a párt próbapereket indít a hatalmukkal visszaélő nagyvállalatok ellen.","id":"20250302_DK-Gyurcsany-Ferenc-probaper-nagyvallalatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd2477f3-20ae-411f-b3f4-638024da5930.jpg","index":0,"item":"efc8d40a-519d-426a-a263-d9b5d1e887f7","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_DK-Gyurcsany-Ferenc-probaper-nagyvallalatok","timestamp":"2025. március. 02. 14:47","title":"Ha ön érzéketlen, önző nagyvállalat, akkor jól vigyázzon, mert beperli Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf3920a-1a1f-497f-b4d7-880729f37b5f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ez a negyedik negyedév teljesítménye a harmadikhoz képest. 2023 negyedik negyedévéhez viszonyítva 137 millió euróval javult az egyenleg.","shortLead":"Ez a negyedik negyedév teljesítménye a harmadikhoz képest. 2023 negyedik negyedévéhez viszonyítva 137 millió euróval...","id":"20250303_819-millio-euroval-csokkent-a-szolgaltatasok-kulkereskedelmi-egyenlege-tavaly-ev-vegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cf3920a-1a1f-497f-b4d7-880729f37b5f.jpg","index":0,"item":"3fab5557-c5a2-489e-b1c2-3f4ef650fccc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_819-millio-euroval-csokkent-a-szolgaltatasok-kulkereskedelmi-egyenlege-tavaly-ev-vegen","timestamp":"2025. március. 03. 08:30","title":"819 millió euróval csökkent a szolgáltatások külkereskedelmi egyenlege tavaly év végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad320a3-f1a7-48f5-8409-011ebe27e4b9","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az üzleti tárgyalások művészéről kiderült, valójában nem lehet vele tárgyalni. Donald Trump és J. D. Vance elégtételt akart venni egy háborús hősön, és miközben országától zsarolással elveszik ásványi kincsei egy részét, még verbálisan is meg akarták semmisíteni. Csak közben egy toporzékoló óvodás vitaképességét mutatták fel. A groteszk és megalázó jelenet a maga nyersességében fedte fel, mivel néz szembe a világ.","shortLead":"Az üzleti tárgyalások művészéről kiderült, valójában nem lehet vele tárgyalni. Donald Trump és J. D. Vance elégtételt...","id":"20250301_Trump-lenyomni-akarta-de-host-csinalt-Zelenszkijbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ad320a3-f1a7-48f5-8409-011ebe27e4b9.jpg","index":0,"item":"3c749fee-c27a-424b-af29-bb92fbfb1137","keywords":null,"link":"/elet/20250301_Trump-lenyomni-akarta-de-host-csinalt-Zelenszkijbol","timestamp":"2025. március. 01. 18:24","title":"Trump lenyomni akarta, de hőst csinált Zelenszkijből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1539e6cc-6585-4bc7-a9fd-1c7d2bb323ae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Ariel márkáról is ismert Procter And Gamble Hungary bejelentette, hogy csökkenti több tucat mosótermék méretét.","shortLead":"Az Ariel márkáról is ismert Procter And Gamble Hungary bejelentette, hogy csökkenti több tucat mosótermék méretét.","id":"20250302_Elerte-a-magyar-zsugorinflacio-a-mosoporokat-es-az-oblitoket-is-Ariel-Lenor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1539e6cc-6585-4bc7-a9fd-1c7d2bb323ae.jpg","index":0,"item":"759c2ca6-b5db-450b-9087-a64632bb2790","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Elerte-a-magyar-zsugorinflacio-a-mosoporokat-es-az-oblitoket-is-Ariel-Lenor","timestamp":"2025. március. 02. 11:25","title":"Elérte a magyar zsugorinfláció a mosóporokat és az öblítőket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f915508e-f8a1-41b2-85ef-36092598a0d0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Zelenszkij Washingtonból egyenesen Londonba repült, ahol Keir Starmerrel tárgyal.","shortLead":"Zelenszkij Washingtonból egyenesen Londonba repült, ahol Keir Starmerrel tárgyal.","id":"20250301_nagy-britannia-ukrajna-keir-starmer-volodimir-zelenszkij-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f915508e-f8a1-41b2-85ef-36092598a0d0.jpg","index":0,"item":"3b0f518a-4b90-44e5-a225-f38954532287","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_nagy-britannia-ukrajna-keir-starmer-volodimir-zelenszkij-targyalas","timestamp":"2025. március. 01. 19:49","title":"Brit miniszterelnök: „Ukrajna mellett állunk, amíg csak szükséges”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]