[{"available":true,"c_guid":"4129673c-baec-414d-9b4e-d7b761b50f06","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A tömegközlekedést és a teherszállítást biztosító hajókat kivéve április elsejétől csak kibocsátásmentes vízi járművekkel lehet a csatornákon csónakázni.","shortLead":"A tömegközlekedést és a teherszállítást biztosító hajókat kivéve április elsejétől csak kibocsátásmentes vízi...","id":"20250310_Amszterdam-hajok-szennyezes-kibocsatas-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4129673c-baec-414d-9b4e-d7b761b50f06.jpg","index":0,"item":"7cae189e-4b1f-468c-9961-357f32f76e87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_Amszterdam-hajok-szennyezes-kibocsatas-tiltas","timestamp":"2025. március. 10. 07:38","title":"Kitiltják a szennyező sétahajókat Amszterdam belvárosából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f635bb1f-177a-4124-91dd-44df9d9440ef","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tovább maradnak egészségesek, de tovább is élhetnek azok, akik hosszabb távon, akár évtizedeken át ugyanahhoz az orvoshoz (értsd: háziorvoshoz) járnak – erre hívja fel a figyelmet tudományos cikkében egy gerontológusprofesszor.","shortLead":"Tovább maradnak egészségesek, de tovább is élhetnek azok, akik hosszabb távon, akár évtizedeken át ugyanahhoz...","id":"20250310_hvg-haziorvosvalasztas-elettartam-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f635bb1f-177a-4124-91dd-44df9d9440ef.jpg","index":0,"item":"35de5ff9-0941-4123-9ef3-c63725537107","keywords":null,"link":"/360/20250310_hvg-haziorvosvalasztas-elettartam-egeszseg","timestamp":"2025. március. 10. 16:00","title":"Tovább élhetnek, akik sokáig ugyanahhoz a háziorvoshoz járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7693dd58-0da3-415b-b7f6-ba07573cfbcb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az alacsonyan szálló gépet a főváros több pontján is látták.","shortLead":"Az alacsonyan szálló gépet a főváros több pontján is látták.","id":"20250311_szaud-arabia-zaszlo-helikopter-budapest-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7693dd58-0da3-415b-b7f6-ba07573cfbcb.jpg","index":0,"item":"f89390f9-dd9e-4859-ac70-7fb78eb76b64","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_szaud-arabia-zaszlo-helikopter-budapest-ebx","timestamp":"2025. március. 11. 14:16","title":"Kiderült, hogy miért repkedett egy szaúd-arábiai zászlót húzó helikopter Budapest fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89309ad-113c-4922-a469-69760189da0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyermek alvás közbeni légzéskimaradás és figyelemhiányos hiperaktivitás zavar miatt kapott hiperbár oxigénterápiát, a rendőrség négy embert letartóztatott a baleset után.","shortLead":"A gyermek alvás közbeni légzéskimaradás és figyelemhiányos hiperaktivitás zavar miatt kapott hiperbár oxigénterápiát...","id":"20250311_Egy-oteves-kisfiu-eletet-vesztette-amikor-felrobbant-egy-tulnyomasos-kamra-Amerikaban-oxigenterapia-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f89309ad-113c-4922-a469-69760189da0d.jpg","index":0,"item":"06c815b8-3354-4353-8fa8-214a927b75b0","keywords":null,"link":"/elet/20250311_Egy-oteves-kisfiu-eletet-vesztette-amikor-felrobbant-egy-tulnyomasos-kamra-Amerikaban-oxigenterapia-baleset","timestamp":"2025. március. 11. 19:38","title":"Hiperbár-terápia közben történt robbanás ölt meg egy ötéves kisfiút Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc35717-9265-44ac-a717-5b1291796cd8","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Égetően hiányoznak a magyar költségvetésből a blokkolt uniós források. Többéves problémáról beszélünk, amelynek megoldása a kormány kezében van. Ha Orbán Viktor hétvégi szavait szó szerint értelmezzük, akkor a kormány elkötelezett a jogállamisági hibák orvoslására. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy nem azt kell nézni, amit a miniszterelnök mond, hanem amit tesz. És így már nem olyan rózsás a helyzet.","shortLead":"Égetően hiányoznak a magyar költségvetésből a blokkolt uniós források. Többéves problémáról beszélünk, amelynek...","id":"20250310_unios-forrasok-befagyasztasa-jogallamisag-Orban-Viktor-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cc35717-9265-44ac-a717-5b1291796cd8.jpg","index":0,"item":"d925b80c-1906-4c84-ba85-b3b4254045e3","keywords":null,"link":"/360/20250310_unios-forrasok-befagyasztasa-jogallamisag-Orban-Viktor-korrupcio","timestamp":"2025. március. 10. 16:10","title":"Orbán tényleg bejelentette a jogállamiság helyreállítását és a korrupció megszüntetését? Csak a kezét figyeljék!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5004571c-1638-4f1c-9a4f-b369eb7db121","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elég sokkoló lehet egy ilyet közelről megélni. ","shortLead":"Elég sokkoló lehet egy ilyet közelről megélni. ","id":"20250310_Video-szetrobbant-kamion-kereke-M3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5004571c-1638-4f1c-9a4f-b369eb7db121.jpg","index":0,"item":"262f60d5-dcb4-4bdc-8de5-033fd1d5ab42","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_Video-szetrobbant-kamion-kereke-M3","timestamp":"2025. március. 10. 12:19","title":"Videó: Szétrobbant egy kamion kereke az M3-ason, pont egy autó mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbb magyar települést nagyon érdekli, mi lett a helyi iparűzési adóból szolidaritási hozzájárulás címén az elmúlt években elvont immár 1000 milliárdos nagyságrendű összeg sorsa.","shortLead":"A legtöbb magyar települést nagyon érdekli, mi lett a helyi iparűzési adóból szolidaritási hozzájárulás címén az elmúlt...","id":"20250311_Gemesi-Gyorgy-Nagy-Marton-szolidaritasi-hozzajarulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"ea32ad28-ccce-47ac-a660-a265b27d9414","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_Gemesi-Gyorgy-Nagy-Marton-szolidaritasi-hozzajarulas","timestamp":"2025. március. 11. 14:45","title":"Gémesi György azt kéri Nagy Mártontól, tegye közzé, hogy mire fordítják a szolidaritási hozzájárulás összegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a3b542-2945-4e16-be65-62ddca3b0982","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A havannai kormány és a Vatikán között megszületett megállapodásnak köszönhetik a szabadulásukat. ","shortLead":"A havannai kormány és a Vatikán között megszületett megállapodásnak köszönhetik a szabadulásukat. ","id":"20250311_kuba-tuntetes-foglyok-szabadon-engedtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35a3b542-2945-4e16-be65-62ddca3b0982.jpg","index":0,"item":"760ae5c9-0532-4c13-8f29-a3e2f25b92f5","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_kuba-tuntetes-foglyok-szabadon-engedtek","timestamp":"2025. március. 11. 09:36","title":"Kuba kiengedte mind az 553 foglyot, akiket a 2021-es tüntetéshullám miatt ítéltek börtönbüntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]