Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f1880a7d-1c31-46c7-b697-01215618c98d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed” – így fejezte be a gyerek fegyelmezését egy II. kerületi iskola tanára. ","shortLead":"„Te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed” – így fejezte be a gyerek fegyelmezését egy II. kerületi...","id":"20250307_Lezsidozta-a-diakjat-tortenelemtanar-II-kerulet-iskola-feljelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1880a7d-1c31-46c7-b697-01215618c98d.jpg","index":0,"item":"6d0d9ccd-1b77-44d9-bc22-4e68d0a503f8","keywords":null,"link":"/elet/20250307_Lezsidozta-a-diakjat-tortenelemtanar-II-kerulet-iskola-feljelentes","timestamp":"2025. március. 07. 09:52","title":"Lezsidózta a diákját egy történelemtanár egy budai iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9bc338-065f-4617-9aa7-db451ec0908e","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Csaknem egymilliárd dollár bevételtől esik el az évtized végétől a gyógyszergyártó, most, a Richter 2035 címmel közzétett hosszú távú stratégiájában mégis ezen túllépő, ambiciózus célokat fogalmazott meg.","shortLead":"Csaknem egymilliárd dollár bevételtől esik el az évtized végétől a gyógyszergyártó, most, a Richter 2035 címmel...","id":"20250305_richter-strategia-cariprazine-gyogyszergyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec9bc338-065f-4617-9aa7-db451ec0908e.jpg","index":0,"item":"ced6eb4a-4b11-42e7-b1b2-8fc8a90c9f76","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_richter-strategia-cariprazine-gyogyszergyartas","timestamp":"2025. március. 05. 19:41","title":"Kitalálta a Richter, hogyan pótolja „aranytojást tojó tyúkja” 2030-ban megszűnő bevételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e7c399-c36a-49f4-9bc8-7a481710532f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy múzeumi példányt bocsátottak áruba. ","shortLead":"Egy múzeumi példányt bocsátottak áruba. ","id":"20250305_minden-idok-legdragabb-Fordja-5-milliard-forintert-talalt-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3e7c399-c36a-49f4-9bc8-7a481710532f.jpg","index":0,"item":"5a06b0c8-0a14-4441-ad45-5ed1ee289075","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_minden-idok-legdragabb-Fordja-5-milliard-forintert-talalt-gazdara","timestamp":"2025. március. 05. 20:20","title":"Ez a kocsi minden idők legdrágább Fordja: 4,9 milliárd forintért adták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e9aaf8-3cc8-433f-9570-59e2e906182b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A bírák tiltakozása után a magyar igazságszolgáltatás helyzetéről írt a német lap. ","shortLead":"A bírák tiltakozása után a magyar igazságszolgáltatás helyzetéről írt a német lap. ","id":"20250305_Suddeutsche-Zeitung-riport-birok-tiltakozas-igazsagszolgaltatas-magyar-helyzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7e9aaf8-3cc8-433f-9570-59e2e906182b.jpg","index":0,"item":"ec7626f6-27a2-4366-8c9f-81bbd025930c","keywords":null,"link":"/360/20250305_Suddeutsche-Zeitung-riport-birok-tiltakozas-igazsagszolgaltatas-magyar-helyzet","timestamp":"2025. március. 05. 15:45","title":"Süddeutsche Zeitung-riport: A magyar bírák nem akarnak tovább hallgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c91934ae-debd-47a9-8e07-ccd9c40d0c4f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Elf Bart elkobozták a tanulótól, a tankerület nem árulta el, hogy érte-e valamilyen retorzió a diákot. A rendőrök nem indítottak eljárást.","shortLead":"Az Elf Bart elkobozták a tanulótól, a tankerület nem árulta el, hogy érte-e valamilyen retorzió a diákot. A rendőrök...","id":"20250305_rendort-diak-xii-keruleti-gimnazium-elf-bar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c91934ae-debd-47a9-8e07-ccd9c40d0c4f.jpg","index":0,"item":"5b3b5f66-f28a-4914-a780-6db2d2c1ecbc","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_rendort-diak-xii-keruleti-gimnazium-elf-bar","timestamp":"2025. március. 05. 15:56","title":"Rendőrt hívtak egy diákra egy XII. kerületi gimnáziumban, mert Elf Bart találtak nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df17ba9a-1862-47b1-b70f-232b50bfeebc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Néhány százezer forinttal drágább lett a Vitara és az S-Cross.","shortLead":"Néhány százezer forinttal drágább lett a Vitara és az S-Cross.","id":"20250306_megemeltek-az-esztergomi-suzukik-arat-vitara-s-cross","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df17ba9a-1862-47b1-b70f-232b50bfeebc.jpg","index":0,"item":"8c9df71e-a46a-4101-a14f-532ada97264d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250306_megemeltek-az-esztergomi-suzukik-arat-vitara-s-cross","timestamp":"2025. március. 06. 06:41","title":"Megemelték az esztergomi Suzukik árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61c7e10-d6b6-4c09-a31b-788dbb63cd7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Oscar-díjas színésznő a változókori kihívásokról mesélt. Az erdőtüzek alatt elveszítette a kontrollt. ","shortLead":"Az Oscar-díjas színésznő a változókori kihívásokról mesélt. Az erdőtüzek alatt elveszítette a kontrollt. ","id":"20250306_Gwyneth-Paltrow-a-pohar-fenekere-nezett-minden-este-mig-tombolt-az-erdotuz-LA-ben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b61c7e10-d6b6-4c09-a31b-788dbb63cd7e.jpg","index":0,"item":"7b1fa19d-7d0c-4ba6-886c-47e54526c24a","keywords":null,"link":"/elet/20250306_Gwyneth-Paltrow-a-pohar-fenekere-nezett-minden-este-mig-tombolt-az-erdotuz-LA-ben","timestamp":"2025. március. 06. 08:26","title":"Gwyneth Paltrow minden este a pohár fenekére nézett, míg tombolt az erdőtűz L.A.-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751fe048-0863-4202-bf19-e27b5178ea9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szokatlan jelenséggel találkozott az elmúlt hetekben a Spotify számos felhasználója, amire nincs is egyszerű megoldás. Már a cég is megszólalt, és elméletileg el is hárította a problémát.","shortLead":"Szokatlan jelenséggel találkozott az elmúlt hetekben a Spotify számos felhasználója, amire nincs is egyszerű megoldás...","id":"20250307_spotify-hiba-reklamok-premium-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/751fe048-0863-4202-bf19-e27b5178ea9b.jpg","index":0,"item":"d6b58f69-3419-4ceb-8504-cc77ffd0fddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_spotify-hiba-reklamok-premium-elofizetes","timestamp":"2025. március. 07. 11:03","title":"Előfizetett a Spotifyra, mégis reklámokkal találkozik? A hiba nem az ön készülékében van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]