[{"available":true,"c_guid":"73cf7ea5-f996-47b0-adfd-369b8e44880f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Komoly felháborodást váltott ki az Atletico Madrid szurkolóiból, hogy a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen a büntetőpárbajnál a játékvezető érvénytelenítette Julian Alvarez találatát. Szurkolók és néhány újság is egy rejtélyes chipről beszél, amely érzékelte a szabálytalanságot. Az UEFA szerint nem ez történt.","shortLead":"Komoly felháborodást váltott ki az Atletico Madrid szurkolóiból, hogy a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen...","id":"20250313_bajnokok-ligaja-atletico-madrid-real-madrid-julian-alvarez-bunteto-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73cf7ea5-f996-47b0-adfd-369b8e44880f.jpg","index":0,"item":"e16912fb-1d3d-4d54-bc5d-6d4064ba05b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_bajnokok-ligaja-atletico-madrid-real-madrid-julian-alvarez-bunteto-video","timestamp":"2025. március. 13. 14:03","title":"Megszólalt az UEFA: Nincs olyan chip a BL-labdában, ami segített volna érvényteleníteni az Atletico Madrid büntetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db8cb3b-b39e-4e58-afd1-6fab7d28b5e0","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Árrésstop, a kettős állampolgárok stigmatizálása, a Pride betiltása – belehúzott a kormány, alig lehet követni, és még itt van a mellözön a Hunyadiból. Alig lehet követni Donald Trump békeharcát és vámháborúját is. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Árrésstop, a kettős állampolgárok stigmatizálása, a Pride betiltása – belehúzott a kormány, alig lehet követni, és még...","id":"20250313_Gergely-Marton-Akiert-a-harag-szol-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8db8cb3b-b39e-4e58-afd1-6fab7d28b5e0.jpg","index":0,"item":"01af454b-02e2-46fb-9081-edb63b7e8e17","keywords":null,"link":"/360/20250313_Gergely-Marton-Akiert-a-harag-szol-Fulszoveg","timestamp":"2025. március. 13. 11:24","title":"Gergely Márton: Akiért a harag szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc4eab9-94a0-4923-bf74-a48c3db6ddf4","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Egy nő, aki szerette a nácikat, meg nem is – dokumentumfilm készült Leni Riefenstahl eddig ismeretlen archívumából. A német film nácikkal különös kapcsolatot ápoló nagyasszonya fénnyel és árnyékkal dolgozott, és különös tehetséggel mosta egybe a kettőt.","shortLead":"Egy nő, aki szerette a nácikat, meg nem is – dokumentumfilm készült Leni Riefenstahl eddig ismeretlen archívumából...","id":"20250312_hvg-almaik-asszonya-leni_riefenstahl-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9dc4eab9-94a0-4923-bf74-a48c3db6ddf4.jpg","index":0,"item":"fd01e51a-dae5-49c0-b102-dcb93b8964f1","keywords":null,"link":"/360/20250312_hvg-almaik-asszonya-leni_riefenstahl-film","timestamp":"2025. március. 12. 19:30","title":"„Amíg a zsidók filmkritikát írhatnak, addig nekem nem lehet sikerem” – Leni Riefenstahl, a tehetséges szolgálólány megható meséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e3cc05-80a1-4aca-9c38-44c9e55d07c8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politológus szerint Gulyás Gergely és Rogán Antal helyzete megrendülhetett a kormánypártban.","shortLead":"A politológus szerint Gulyás Gergely és Rogán Antal helyzete megrendülhetett a kormánypártban.","id":"20250312_torok-gabor-hatalmi-atrendezodes-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35e3cc05-80a1-4aca-9c38-44c9e55d07c8.jpg","index":0,"item":"11ddd06e-2701-4724-b7b0-2ec18be17b87","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_torok-gabor-hatalmi-atrendezodes-fidesz","timestamp":"2025. március. 12. 15:48","title":"Török Gábor: Hatalmi átrendeződés zajlik a Fideszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f133967-e99b-4172-896e-fa95d2cbf979","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gelencsér Attila, a kaposvári választókerület fideszes országgyűlési képviselője korábban arról beszélt, a felzárkóztatási programban elérhető támogatásokat célszerű lenne még a választások előtt látható fejlesztésekre fordítani. A minisztérium szerint szakmai döntések születnek minden esetben.","shortLead":"Gelencsér Attila, a kaposvári választókerület fideszes országgyűlési képviselője korábban arról beszélt...","id":"20250313_Megszolalt-a-miniszterium-a-kiszivargott-hangfelvetellel-kapcsolatban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f133967-e99b-4172-896e-fa95d2cbf979.jpg","index":0,"item":"629bba0f-e058-4b9b-abff-b858bc1c3826","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Megszolalt-a-miniszterium-a-kiszivargott-hangfelvetellel-kapcsolatban","timestamp":"2025. március. 13. 08:37","title":"Megszólalt a minisztérium a kaposvári hangfelvétellel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d692c97-b33d-4037-acbd-2d1eae8c7d34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Financial Times értesülései szerint a magyar kormány megint vétóval fenyeget, de már csak Mihail Fridmant szeretnék lehúzni a szankciós listáról.","shortLead":"A Financial Times értesülései szerint a magyar kormány megint vétóval fenyeget, de már csak Mihail Fridmant szeretnék...","id":"20250313_FT-Nyolc-helyett-mar-csak-egy-orosz-oligarchat-mentene-fel-Magyarorszag-az-unios-szankciok-alol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d692c97-b33d-4037-acbd-2d1eae8c7d34.jpg","index":0,"item":"be26932e-f7ba-4a12-b918-070f732e0d7f","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_FT-Nyolc-helyett-mar-csak-egy-orosz-oligarchat-mentene-fel-Magyarorszag-az-unios-szankciok-alol","timestamp":"2025. március. 13. 14:14","title":"FT: Nyolc helyett már csak egy orosz oligarchát mentene fel Magyarország az uniós szankciók alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6d6de0-c84a-4552-b35e-1e75cd76caa9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Aki még emlékszik a dotkomlufira vagy a 2007–2009-es válságra, kínosan érezheti magát, amikor azt hallja, hogy mekkora pénzeket visznek mostanában a mesterséges intelligencia fejlesztésébe vagy a kriptovalutákba. Mi van, ha egy gigantikus lufit fújunk épp, és honnan vehetjük észre, hol a határ a kockázatkeresés és az őrültség közt?","shortLead":"Aki még emlékszik a dotkomlufira vagy a 2007–2009-es válságra, kínosan érezheti magát, amikor azt hallja, hogy mekkora...","id":"20250312_egy-masik-kozgazdasag-valsag-lufi-tularazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6d6de0-c84a-4552-b35e-1e75cd76caa9.jpg","index":0,"item":"a779c1ba-20ae-4098-9c00-5ffdbfbf0107","keywords":null,"link":"/360/20250312_egy-masik-kozgazdasag-valsag-lufi-tularazas","timestamp":"2025. március. 12. 15:00","title":"A csúnya válság első jele: senki nem mer szólni, hogy válság jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576","c_author":"Szőllősi Lili","category":"gazdasag","description":"Potenciális debreceni és Balaton-parti utakról, digitális beszállókártyákról és az amerikai piac felé való nyitásról is nyilatkozott lapunknak a Ryanair kereskedelmi igazgatója, aki a légitársaság négy új budapesti útjának bejelentésének apropóján járt Magyarországon.","shortLead":"Potenciális debreceni és Balaton-parti utakról, digitális beszállókártyákról és az amerikai piac felé való nyitásról is...","id":"20250311_ryanair-fapados-utazas-legitarsasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576.jpg","index":0,"item":"6b7127f1-9b85-449b-a225-eed71eb5080e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_ryanair-fapados-utazas-legitarsasag","timestamp":"2025. március. 12. 14:19","title":"Beszólt a Ryanair kereskedelmi igazgatója a Wizz Airnek: egy kis regionális légitársaság miatt nem aggódom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]