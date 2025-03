Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"750c1d35-f491-4801-9da4-163ecfd0dd47","c_author":"Czeglédi Fanni - Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ami nem szabad, az nem újság – ilyen egyszerű a válasz arra, miért fontos a sajtó szabadsága. Ezt a cikket a Kispolgár, az első szabad gyerekújság készítői írták az olvasóiknak, tizenéves fiataloknak, leendő szavazóknak. ","shortLead":"Ami nem szabad, az nem újság – ilyen egyszerű a válasz arra, miért fontos a sajtó szabadsága. Ezt a cikket a Kispolgár...","id":"20250315_Ezt-a-vilagot-ti-tudjatok-megjavitani-de-ehhez-elobb-ismerni-kell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/750c1d35-f491-4801-9da4-163ecfd0dd47.jpg","index":0,"item":"3586087a-32be-4251-97c7-9f2d84f11aca","keywords":null,"link":"/360/20250315_Ezt-a-vilagot-ti-tudjatok-megjavitani-de-ehhez-elobb-ismerni-kell","timestamp":"2025. március. 15. 10:47","title":"Ezt a világot ti tudjátok megjavítani, de ehhez előbb ismerni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e831986b-886c-4f81-93ef-988ad4303b3e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Közbeszerzési Hatóság Szabad Európa birtokába került leveléből arra lehet következtetni, hogy nem volt szabályos a korábbi pályázat: valójában ugyanis koncesszióról van szó, amit közbeszerzési eljárás nélkül nem lehet lebonyolítani. A MÁV először a vártnál nagyobb érdeklődéssel indokolta az új eljárást, újabban azonban már projektcégek alakításáról, koncesszióról és közbeszerzésről beszél – tudta meg a lap.","shortLead":"A Közbeszerzési Hatóság Szabad Európa birtokába került leveléből arra lehet következtetni, hogy nem volt szabályos...","id":"20250314_Torvenyellenes-lehet-a-palyaudvarok-berbeadasara-kiirt-palyazat-ezert-vonhatta-vissza-a-MAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e831986b-886c-4f81-93ef-988ad4303b3e.jpg","index":0,"item":"5c2d0c44-ee8e-4457-b163-3c722b22b194","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_Torvenyellenes-lehet-a-palyaudvarok-berbeadasara-kiirt-palyazat-ezert-vonhatta-vissza-a-MAV","timestamp":"2025. március. 14. 21:05","title":"Törvényellenes lehet a pályaudvarok bérbeadására kiírt pályázat, ezért vonhatta vissza a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, az ATV ünnepi videója is helyet kapott a világ legmagasabb épületén.","shortLead":"Sőt, az ATV ünnepi videója is helyet kapott a világ legmagasabb épületén.","id":"20250315_Kivetitettek-a-dubaji-Burdzs-Kalifara-hogy-eljen-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa.jpg","index":0,"item":"8ac9e671-71da-40bc-bd09-40f723e03b0d","keywords":null,"link":"/elet/20250315_Kivetitettek-a-dubaji-Burdzs-Kalifara-hogy-eljen-Magyarorszag","timestamp":"2025. március. 15. 20:21","title":"Kivetítették a dubaji Burdzs Kalifára, hogy „éljen Magyarország”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ad8906-9de0-4bda-afe0-b94f4303b387","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az állami befektetési ügynökség szerint a gyár elleni demonstráción felszólaló polgármester velük is és a kínai gyárat építő vállalattal is többször egyeztetett, a gyár felépítését támogatta.","shortLead":"Az állami befektetési ügynökség szerint a gyár elleni demonstráción felszólaló polgármester velük is és a kínai gyárat...","id":"20250315_A-HIPA-vezetoje-reagalt-a-nepet-atbszo-kormanyrol-szonoklo-szolnoki-polgarmesterre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25ad8906-9de0-4bda-afe0-b94f4303b387.jpg","index":0,"item":"e81030f4-ad64-4f3e-b685-abaf2e0e1fed","keywords":null,"link":"/kkv/20250315_A-HIPA-vezetoje-reagalt-a-nepet-atbszo-kormanyrol-szonoklo-szolnoki-polgarmesterre","timestamp":"2025. március. 15. 14:03","title":"A HIPA vezetője reagált a „népet átb*szó” kormányról szónokló szolnoki polgármesterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c53a2e6-7bdf-4f6a-be04-b67e698e0fa4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már bárki letöltheti (az EU-ban) a legújabb iOS-es alkalmazásboltot, melyben játékok közül lehet válogatni, méghozzá egyedi ajánlórendszer segítségével.","shortLead":"Már bárki letöltheti (az EU-ban) a legújabb iOS-es alkalmazásboltot, melyben játékok közül lehet válogatni, méghozzá...","id":"20250314_apple-iphone-skich-store-alkalmazasbolt-jatekok-ajanlas-jobbra-balra-huzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c53a2e6-7bdf-4f6a-be04-b67e698e0fa4.jpg","index":0,"item":"1eae069f-7453-4b06-b903-e65fc69c8b34","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_apple-iphone-skich-store-alkalmazasbolt-jatekok-ajanlas-jobbra-balra-huzas","timestamp":"2025. március. 14. 15:03","title":"iPhone-ja van? Itt a játékáruházak Tindere, amiben jobbra-balra húzhatja a játékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A vállalat „szilárd meggyőződése”, hogy a kormányhivatal „a legmagasabb szintű szakmai hozzáértéssel és szigorral járt el”.","shortLead":"A vállalat „szilárd meggyőződése”, hogy a kormányhivatal „a legmagasabb szintű szakmai hozzáértéssel és szigorral járt...","id":"20250314_catl-debrecen-gyar-kornyezethasznalati-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134.jpg","index":0,"item":"dded2aaa-7bf1-40ed-8e2c-d405705cad31","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250314_catl-debrecen-gyar-kornyezethasznalati-engedely","timestamp":"2025. március. 14. 18:41","title":"Reagált a CATL arra, hogy a szakvélemények szerint hibás és hiányos az épülő debreceni gyár környezethasználati engedélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ad8906-9de0-4bda-afe0-b94f4303b387","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A címben szereplő költői kérdést Györfi Mihály Szolnok polgármestere tette fel, miután Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy újabb kínai akkumulátoripari nagyberuházást jelentett be – állítólag a polgármester tudta nélkül. 40 milliárd forintból építenének Szolnokon elektrolitgyárat.","shortLead":"A címben szereplő költői kérdést Györfi Mihály Szolnok polgármestere tette fel, miután Szijjártó Péter külgazdasági és...","id":"20250314_Melyik-az-a-kormany-amelyik-atbaszta-ezt-a-nepet-uvoltotte-Szolnok-polgarmestere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25ad8906-9de0-4bda-afe0-b94f4303b387.jpg","index":0,"item":"b6f3f706-b8e8-496d-a441-19228907d192","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Melyik-az-a-kormany-amelyik-atbaszta-ezt-a-nepet-uvoltotte-Szolnok-polgarmestere","timestamp":"2025. március. 14. 20:06","title":"„Melyik az a kormány, amelyik átb*szta ezt a népet?” – üvöltötte Szolnok polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469d7463-c494-40b7-8896-afdca7a697ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az influenszer-modell a magyar kórházi koszt kevés rajongóinak egyike.","shortLead":"Az influenszer-modell a magyar kórházi koszt kevés rajongóinak egyike.","id":"20250314_Horvath-Eva-tucatnyi-fotoval-bizonyitja-hogy-szereti-a-hires-magyar-korhazi-kosztot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/469d7463-c494-40b7-8896-afdca7a697ca.jpg","index":0,"item":"3e42487a-d226-4c8d-a52b-b321d47e6c36","keywords":null,"link":"/elet/20250314_Horvath-Eva-tucatnyi-fotoval-bizonyitja-hogy-szereti-a-hires-magyar-korhazi-kosztot","timestamp":"2025. március. 14. 14:22","title":"Horváth Éva tucatnyi fotóval bizonyítja, hogy szereti a híres magyar kórházi kosztot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]