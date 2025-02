Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e716b0af-d539-4543-8d48-964d0a076ca2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Philadelphiában lezuhant repülő utasai mellett az utcán tartózkodók között is van halálos áldozata az amerikai nagyvárosban péntek este történt repülőbalesetnek – közölték helyi illetékesek szombaton.","shortLead":"A Philadelphiában lezuhant repülő utasai mellett az utcán tartózkodók között is van halálos áldozata az amerikai...","id":"20250201_philadelphia-repulobaleset-auto-halal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e716b0af-d539-4543-8d48-964d0a076ca2.jpg","index":0,"item":"edb72b4a-d587-435f-9028-a603977874e4","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_philadelphia-repulobaleset-auto-halal","timestamp":"2025. február. 01. 19:38","title":"Egy autójában utazó ember is meghalt a philadelphiai repülőbalesetben, miután ráesett a roncs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5238ab5c-d132-4fee-86f5-2c79e458c81c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország 42 rakétát és 123 drónt lőtt ki szombaton ukrajnai célpontokra. Egy rakéta lakóházba csapódott a közép-ukrajnai Poltava városban, legkevesebb heten haltak meg, és tizennégyen megsebesültek, közöttük három gyerek.","shortLead":"Oroszország 42 rakétát és 123 drónt lőtt ki szombaton ukrajnai célpontokra. Egy rakéta lakóházba csapódott...","id":"20250201_Sok-halottja-van-az-ejszakai-orosz-legitamadasoknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5238ab5c-d132-4fee-86f5-2c79e458c81c.jpg","index":0,"item":"eaaa5267-0628-43c7-b2e5-fddd974511f5","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Sok-halottja-van-az-ejszakai-orosz-legitamadasoknak","timestamp":"2025. február. 01. 18:13","title":"Sok halottja és sebesültje van az éjszakai orosz légitámadásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b46d6ac-7d7e-4bf7-b13c-f860edb7af9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-elnök március 15-i közös tüntetési felhívására és közös kormányzási ajánlatára is gyors válasz jött a Tisza Párt elnökétől. Magyar Péter nem kér se közös ellenzéki fellépésből, se kormánykoalícióból – igaz, nemcsak Gyurcsánnyal, mással se áll össze.","shortLead":"A DK-elnök március 15-i közös tüntetési felhívására és közös kormányzási ajánlatára is gyors válasz jött a Tisza Párt...","id":"20250202_Ilyen-gyorsan-es-erosen-talan-meg-sose-utasitottak-vissza-Gyurcsanyt-mint-tette-most-Magyar-Peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b46d6ac-7d7e-4bf7-b13c-f860edb7af9e.jpg","index":0,"item":"568f7a50-af07-4ef4-a3a8-b5fb7781cea7","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_Ilyen-gyorsan-es-erosen-talan-meg-sose-utasitottak-vissza-Gyurcsanyt-mint-tette-most-Magyar-Peter-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 18:37","title":"Ilyen gyorsan és erősen talán még sose utasították vissza Gyurcsányt, mint tette most Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed72555a-9de9-47da-8d44-5f9d33c62618","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megkezdődött a frissített dizájnú és modernizált technikájú faceliftes BMW iX hazai forgalmazása.","shortLead":"Megkezdődött a frissített dizájnú és modernizált technikájú faceliftes BMW iX hazai forgalmazása.","id":"20250203_magyarorszagon-a-700-kilometeres-hatotavu-uj-elektromos-bmw-ix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed72555a-9de9-47da-8d44-5f9d33c62618.jpg","index":0,"item":"6ec594c5-2f87-4814-b96f-7db145b6ed5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250203_magyarorszagon-a-700-kilometeres-hatotavu-uj-elektromos-bmw-ix","timestamp":"2025. február. 03. 06:41","title":"Magyarországon a 700 kilométeres hatótávú új elektromos BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af487f90-62d6-44bf-9d82-e6cbcf72133c","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A Tesco Akadémia munkatársai szerezték, az Oktatási Hivatal pedig megszerkesztette azt a kedden bemutatott tankönyvet, amellyel SNI-s diákok is elsajátíthatják az élelmiszer-eladó szakma ismereteit. A brit áruházlánc az itthon az elmúlt 12 évben felhalmozott szakképzési tapasztalatait osztja meg így az állammal, cserében pedig munkaerő-utánpótlást remél.","shortLead":"A Tesco Akadémia munkatársai szerezték, az Oktatási Hivatal pedig megszerkesztette azt a kedden bemutatott tankönyvet...","id":"20250202_oktatasi-hivatal-szakkepzes-tesco-sni-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af487f90-62d6-44bf-9d82-e6cbcf72133c.jpg","index":0,"item":"e3c3d45d-e9b3-40e9-9518-c1330ae5328c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_oktatasi-hivatal-szakkepzes-tesco-sni-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 08:00","title":"Tescós segítséggel készített tankönyvet mutatott be az Oktatási Hivatal a szakképzésben tanuló SNI-s diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d939ee-ee4c-4b29-8b89-e6e1e1f983fb","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Végül minden megoldódott és rendben befejeződött a mérkőzés. ","shortLead":"Végül minden megoldódott és rendben befejeződött a mérkőzés. ","id":"20250201_Nem-talaltak-a-vendegek-az-oltozo-kulcsat-igy-csuszott-a-Paks-Gyor-masodik-felideje-az-elvonalban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04d939ee-ee4c-4b29-8b89-e6e1e1f983fb.jpg","index":0,"item":"13814959-28e2-476d-9689-6fabf089ef5a","keywords":null,"link":"/sport/20250201_Nem-talaltak-a-vendegek-az-oltozo-kulcsat-igy-csuszott-a-Paks-Gyor-masodik-felideje-az-elvonalban","timestamp":"2025. február. 01. 16:41","title":"Nem találták a vendégek az öltöző kulcsát, így csúszott a Paks-Győr második félideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b80e1c2-b6cb-4d10-abf2-88e971fcb2d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az eddigi 8 helyett már 14, nyolcezer méternél magasabb hegycsúccsal büszkélkedik Nepál. ","shortLead":"Az eddigi 8 helyett már 14, nyolcezer méternél magasabb hegycsúccsal büszkélkedik Nepál. ","id":"20250202_Nepal-Himalaja-extrem-hegymaszas-hegycsucs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b80e1c2-b6cb-4d10-abf2-88e971fcb2d5.jpg","index":0,"item":"58e6e413-ff15-4693-9554-32f9a28caac8","keywords":null,"link":"/zhvg/20250202_Nepal-Himalaja-extrem-hegymaszas-hegycsucs","timestamp":"2025. február. 02. 17:57","title":"Nepál újabb 8000 méter feletti csúcsokat talált a Himaláján, a hegymászók mégsem díjazzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ügyészek és FBI-ügynökök is a célkeresztben vannak.","shortLead":"Ügyészek és FBI-ügynökök is a célkeresztben vannak.","id":"20250201_trump-capitolium-kirugasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a.jpg","index":0,"item":"16b98526-4639-441e-bb68-e1678c77993d","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_trump-capitolium-kirugasok","timestamp":"2025. február. 01. 13:11","title":"Trump emberei elkezdték kirúgni azokat, aki a Capitolium ostromának ügyében nyomoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]