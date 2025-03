Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"003d874c-8f27-40f1-90be-f601b67afc6d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Huawei vezérigazgatója, Richard Yu egy rövid videóban, néhány képkocka erejéig mutatta meg a vállalat új összecsukható mobilját.","shortLead":"A Huawei vezérigazgatója, Richard Yu egy rövid videóban, néhány képkocka erejéig mutatta meg a vállalat új...","id":"20250317_huawei-pura-okostelefon-hajlithato-kijelzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/003d874c-8f27-40f1-90be-f601b67afc6d.jpg","index":0,"item":"22159db0-d861-42d0-bcee-1022b3d7ab70","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_huawei-pura-okostelefon-hajlithato-kijelzo","timestamp":"2025. március. 17. 17:03","title":"Újfajta hajlítható okostelefont mutat be a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463c6d56-5a72-439a-96cf-528821486ef4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jelek szerint a Fiat Grande Panda mindenképpen megérdemel egy kis sportosítást.","shortLead":"Jelek szerint a Fiat Grande Panda mindenképpen megérdemel egy kis sportosítást.","id":"20250319_magyar-kez-rajzolta-igazan-vagannya-a-legujabb-fiat-grande-panda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/463c6d56-5a72-439a-96cf-528821486ef4.jpg","index":0,"item":"bfe6f8a6-9813-4ecc-82cd-a76d1f2d7d1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_magyar-kez-rajzolta-igazan-vagannya-a-legujabb-fiat-grande-panda","timestamp":"2025. március. 19. 06:41","title":"Magyar kéz rajzolta igazán vagánnyá a legújabb Fiatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Komoly fiaskó a biztonságot gyakran hangsúlyozó Apple-nél: hosszú időn át egy nem biztonságos protokollon keresztül bonyolított hálózati kapcsolatot a cég új jelszókezelő appja, ami alapot biztosíthatott adathalász támadásokhoz is.","shortLead":"Komoly fiaskó a biztonságot gyakran hangsúlyozó Apple-nél: hosszú időn át egy nem biztonságos protokollon keresztül...","id":"20250319_apple-ios-jelszavak-alkalmazas-biztonsag-hiba-titkositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b.jpg","index":0,"item":"a8dfa611-9a75-425c-8ec1-07b1425b0fb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_apple-ios-jelszavak-alkalmazas-biztonsag-hiba-titkositas","timestamp":"2025. március. 19. 12:03","title":"Hónapokig volt egy súlyos hiba az Apple új jelszókezelőjében, támadók is kihasználhatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2777c329-7ced-4b6d-8578-2ca7ca940334","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vizsgálatok alapján a Somogysámson-kőolajmezőn található kút napi 1200 hordó termelésre képes.","shortLead":"A vizsgálatok alapján a Somogysámson-kőolajmezőn található kút napi 1200 hordó termelésre képes.","id":"20250318_Somogy-megyeben-talalt-koolajat-a-Mol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2777c329-7ced-4b6d-8578-2ca7ca940334.jpg","index":0,"item":"1bbff140-e282-49d1-8103-4284504a7173","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_Somogy-megyeben-talalt-koolajat-a-Mol","timestamp":"2025. március. 18. 13:13","title":"Somogy megyében talált kőolajat a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d806788f-b8d7-48ec-b656-cc005fa50358","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő a „technofasizmus” ellen hirdetett tiltakozást.","shortLead":"A független képviselő a „technofasizmus” ellen hirdetett tiltakozást.","id":"20250319_hadhazy-akos-technofasizmus-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d806788f-b8d7-48ec-b656-cc005fa50358.jpg","index":0,"item":"7cfd433e-cd76-4ea8-9e6e-da2db4dd1cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_hadhazy-akos-technofasizmus-tuntetes","timestamp":"2025. március. 19. 11:43","title":"Hadházy újabb tiltakozást jelentett be a Pride betiltása nyomán jövő hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1058af2a-91e4-4119-bb33-3f9ae0015d7c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kaliforniai kutatóknak sikerült először szintetizálniuk a rozmaringban és a zsályában is megtalálható karnozinsavat, és úgy tűnik, ez komoly segítséget jelenthet az Alzheimer-kór elleni küzdelemben.","shortLead":"Kaliforniai kutatóknak sikerült először szintetizálniuk a rozmaringban és a zsályában is megtalálható karnozinsavat, és...","id":"20250317_rozmaring-zsalya-alzheimer-kor-karnozinsav-agy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1058af2a-91e4-4119-bb33-3f9ae0015d7c.jpg","index":0,"item":"ee5495de-62f9-4275-b967-8d5f28f717e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_rozmaring-zsalya-alzheimer-kor-karnozinsav-agy","timestamp":"2025. március. 17. 19:03","title":"Szereti a rozmaringot? És a zsályát? Segíthetnek küzdeni az Alzheimer-kór ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két embert vittek kórházba.","shortLead":"Két embert vittek kórházba.","id":"20250318_ceges-csapatepito-baleset-mentoszolgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"e53551e6-4873-41e7-9cf2-578051bc8851","keywords":null,"link":"/elet/20250318_ceges-csapatepito-baleset-mentoszolgalat","timestamp":"2025. március. 18. 10:38","title":"A mentők adtak ki közleményt arról a céges csapatépítőről, ahol összekötött cipőfűzővel futottak a résztvevők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Semmi sem állíthatja meg Izraelt a háborús céljai elérésében – közölte a kormányfő.","shortLead":"Semmi sem állíthatja meg Izraelt a háborús céljai elérésében – közölte a kormányfő.","id":"20250318_netanjahu-haboru-gaza-beszed-harcok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9.jpg","index":0,"item":"f83a6d64-4709-4393-9df9-758ce0682b1b","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_netanjahu-haboru-gaza-beszed-harcok","timestamp":"2025. március. 18. 21:04","title":"Netanjahu a gázai harcok kiújulásáról: „Ez még csak a kezdet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]