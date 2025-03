Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8426119d-481e-4d09-a12d-02300b63bfd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új vitrin használatára egy tízfős kezelőszemélyzetet is felkészítenek.","shortLead":"Az új vitrin használatára egy tízfős kezelőszemélyzetet is felkészítenek.","id":"20250317_Elkoltoztetik-a-Szent-Koronat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8426119d-481e-4d09-a12d-02300b63bfd1.jpg","index":0,"item":"d27e3760-c17c-4a3e-9f5e-cbc77bef2716","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Elkoltoztetik-a-Szent-Koronat","timestamp":"2025. március. 17. 09:05","title":"Elromlott a vitrin, költöztetik a Szent Koronát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b","c_author":"Szondy Máté","category":"360","description":"A pszichológusok kollégák egyik véglete ódzkodik a véleménynyilvánítástól, a másik véglet pedig nemcsak hogy megszólal, de konkrét „diagnózist” is közöl egy-egy politikusról, vagy közéleti szereplőről, legyen szó Donald Trumpról, Orbán Viktorról vagy Magyar Péterről. Dr. Szondy Máté pszichológus, egyetemi docens írása.","shortLead":"A pszichológusok kollégák egyik véglete ódzkodik a véleménynyilvánítástól, a másik véglet pedig nemcsak hogy megszólal...","id":"20250318_pszichologusok-kozeleti-velemeny-nyilvanitas-Szondy-Mate-Pride-poloskazas-politikusok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b.jpg","index":0,"item":"28255ced-a57e-433a-a923-433a3a2ecb15","keywords":null,"link":"/360/20250318_pszichologusok-kozeleti-velemeny-nyilvanitas-Szondy-Mate-Pride-poloskazas-politikusok","timestamp":"2025. március. 18. 12:45","title":"Szondy Máté: Megszólalhat-e egy pszichológus a Pride-ról, és adhat-e diagnózist egy politikus mentális állapotáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98be409d-207a-4b25-9b6c-87a3e14eac42","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Csütörtökön és pénteken uniós csúcstalálkozó lesz, ahol ismét az egyik kiemelt téma Ukrajna lesz. A magyar kormány és uniós diplomaták is arra készülnek, hogy a közös állásfoglalást Magyarország nem fogadja majd el és – ahogy két héttel ezelőtt – a többi 26 tagállam ad ki majd egy nyilatkozatot. Ezzel párhuzamosan Magyarország blokkolja, hogy elkezdődjön az első két fejezet tárgyalása Ukrajna uniós csatlakozása felé vezető úton.","shortLead":"Csütörtökön és pénteken uniós csúcstalálkozó lesz, ahol ismét az egyik kiemelt téma Ukrajna lesz. A magyar kormány és...","id":"20250318_orosz-ukran-haboru_boka-janos_ukrajna-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98be409d-207a-4b25-9b6c-87a3e14eac42.jpg","index":0,"item":"60b64ce1-c969-4899-945c-e22835b7a31d","keywords":null,"link":"/eurologus/20250318_orosz-ukran-haboru_boka-janos_ukrajna-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 18:20","title":"Ha Ukrajnáról van szó, Magyarország nem számít uniós tagállamnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b35f6fb-8740-4a62-90cd-e90dd87649eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig kitartóan fagy éjjel, de a hőmérséklet szerdán tovább emelkedik.","shortLead":"Még mindig kitartóan fagy éjjel, de a hőmérséklet szerdán tovább emelkedik.","id":"20250319_Fagyos-reggel-utan-visszalopakodik-a-tavasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b35f6fb-8740-4a62-90cd-e90dd87649eb.jpg","index":0,"item":"5edb0cf2-1a18-485f-8893-f6f593923805","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Fagyos-reggel-utan-visszalopakodik-a-tavasz","timestamp":"2025. március. 19. 08:07","title":"Fagyos reggel után visszalopakodik a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2190b8-4798-4877-9ea0-4213e21ef191","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ugyan 7 nap helyett csupán 12 óráig tartott a küldetése, így is értékes adatokat gyűjtött, valamint egy látványos 360 fokos felvételt is készített az Athena holdszonda. Most az is kiderült, hogy a leállása után még egy pillanatra magához tért.","shortLead":"Ugyan 7 nap helyett csupán 12 óráig tartott a küldetése, így is értékes adatokat gyűjtött, valamint egy látványos 360...","id":"20250317_intuitive-machines-athena-holdszonda-utolso-uzenet-leallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef2190b8-4798-4877-9ea0-4213e21ef191.jpg","index":0,"item":"bc9530ef-8eb0-457e-a017-cc8b3b30859d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_intuitive-machines-athena-holdszonda-utolso-uzenet-leallas","timestamp":"2025. március. 17. 11:03","title":"Egy pillanatra magához tért az Intuitive Machines szerencsétlenül járt holdszondája – elárulták, mi volt a búcsúüzenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"Lenthár Balázs","category":"vilag","description":"Ez azt jelentheti, hogy az orosz elnök nem számít gyors eredményre a Trumppal folytatandó megbeszélésen.","shortLead":"Ez azt jelentheti, hogy az orosz elnök nem számít gyors eredményre a Trumppal folytatandó megbeszélésen.","id":"20250318_putyin-szankciok-oroszorszag-ukrajna-trump-tuzszunet-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"21aac5e0-7a7b-4e9b-9a58-ec0a83b6cc97","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_putyin-szankciok-oroszorszag-ukrajna-trump-tuzszunet-haboru","timestamp":"2025. március. 18. 14:32","title":"Putyin szerint a szankciókat nem érdemes ideiglenes intézkedéseknek tekinteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a6c1d9-2c01-489c-989a-25a533385fa8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendező dicsérte a színésznő sokszínűségét. ","shortLead":"A rendező dicsérte a színésznő sokszínűségét. ","id":"20250318_Pamela-Anderson-Mundruczo-Kornel-Weber-Kata-uj-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02a6c1d9-2c01-489c-989a-25a533385fa8.jpg","index":0,"item":"ad81208c-2672-44b8-8b8a-6eaa036bfb9a","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Pamela-Anderson-Mundruczo-Kornel-Weber-Kata-uj-film","timestamp":"2025. március. 18. 08:43","title":"Pamela Anderson is játszik az új Mundruczó-filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd09416-b510-4e5c-a304-75c1f606428f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Trump-barát ketrecharcos szerint az illegális bevándorlási hullám pusztítást okoz Írországban. ","shortLead":"A Trump-barát ketrecharcos szerint az illegális bevándorlási hullám pusztítást okoz Írországban. ","id":"20250318_Conor-McGregor-Feher-Haz-Donald-Trump-bevandorlas-ellenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd09416-b510-4e5c-a304-75c1f606428f.jpg","index":0,"item":"dd35f2e8-0260-4b3f-893e-0f9bbf981782","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Conor-McGregor-Feher-Haz-Donald-Trump-bevandorlas-ellenes","timestamp":"2025. március. 18. 11:32","title":"Conor McGregor a Fehér Házban járt, ahol bevándorlásellenes nézeteit fejtegette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]