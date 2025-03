Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"58d4ae9a-50e5-4fa0-a275-4dc7c01bb585","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A naplemente fénye világíthatja meg a Holdon azt a holdport, ami nem a felszínen van, hanem felhőket képez az égitest felett.","shortLead":"A naplemente fénye világíthatja meg a Holdon azt a holdport, ami nem a felszínen van, hanem felhőket képez az égitest...","id":"20250319_naplemente-hold-firefly-aerospace-blue-ghost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58d4ae9a-50e5-4fa0-a275-4dc7c01bb585.jpg","index":0,"item":"7a596e2d-be40-44d5-af52-bf886bef393f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_naplemente-hold-firefly-aerospace-blue-ghost","timestamp":"2025. március. 19. 18:03","title":"Így néz ki a naplemente a Holdon – tudományos szempontból is fontos képek készültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ha Trump tényleg békét akar Ukrajnában és Gázában, gyakoroljon nyomást Putyinra és Netanjahura. A Pride betiltásával Orbán a jobbos kultúrharcosoknak üzent Moszkvától Washingtonig. Új szelek fújnak Szerbiában, lehetséges a demokratikus megújulás. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Ha Trump tényleg békét akar Ukrajnában és Gázában, gyakoroljon nyomást Putyinra és Netanjahura. A Pride betiltásával...","id":"20250320_Nemzetkozi-lapszemle-Financial-Times-Boka-Janos-interju-EU-Ukrajna-Oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"cf24cab5-1762-4d3f-a0b6-e0ea3b3ffc35","keywords":null,"link":"/360/20250320_Nemzetkozi-lapszemle-Financial-Times-Boka-Janos-interju-EU-Ukrajna-Oroszorszag","timestamp":"2025. március. 20. 11:32","title":"Ukrajna legyen ütközőövezet Oroszország és Európa között – Bóka János EU-ügyi miniszter a Financial Timesnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2e1cfc-a157-4e9a-a38c-52931af96770","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Tessék legyőzni! Tessék jobbnak lenni! Tessék egy jobb országot csinálni! És elmegyek a francba” – mondta korábban Gyurcsány Ferenc. Márki-Zay Péter szerint a Tisza Párt megjelenésével teljesült ez a feltétel. ","shortLead":"„Tessék legyőzni! Tessék jobbnak lenni! Tessék egy jobb országot csinálni! És elmegyek a francba” – mondta korábban...","id":"20250320_Marki-Zay-Peter-emlekeztette-Gyurcsany-Ferencet-hogy-a-korabbi-szavai-alapjan-mennie-kellene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e2e1cfc-a157-4e9a-a38c-52931af96770.jpg","index":0,"item":"53948696-dd26-4b79-b0e4-64514b7f6392","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Marki-Zay-Peter-emlekeztette-Gyurcsany-Ferencet-hogy-a-korabbi-szavai-alapjan-mennie-kellene","timestamp":"2025. március. 20. 15:15","title":"Márki-Zay Péter szerint ha Gyurcsány Ferenc tartja, amit ígért, most távozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe350a4b-7f8a-499f-9cb1-6229274c5c3a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Gareth Southgate úgy véli, ezek a rossz szokások elszigeteltséghez vezetnek.","shortLead":"Gareth Southgate úgy véli, ezek a rossz szokások elszigeteltséghez vezetnek.","id":"20250319_gareth-southgate-fiatal-ferfiak-videojatek-szerencsejatek-porno-elszigeteltseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe350a4b-7f8a-499f-9cb1-6229274c5c3a.jpg","index":0,"item":"adee504c-4866-4ac4-bccc-da30295611de","keywords":null,"link":"/elet/20250319_gareth-southgate-fiatal-ferfiak-videojatek-szerencsejatek-porno-elszigeteltseg","timestamp":"2025. március. 19. 14:10","title":"A volt angol focikapitány szerint a mai fiatal férfiak túl sok időt töltenek videójátékozással és pornónézéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975f7854-09c4-47d1-9c7e-8c9f343a1bef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olyan nagy volt az érdeklődés Az Őrült Nők Ketrece budapesti búcsúelőadására, hogy meghirdettek még egy, délutáni időpontot is aznapra.","shortLead":"Olyan nagy volt az érdeklődés Az Őrült Nők Ketrece budapesti búcsúelőadására, hogy meghirdettek még egy, délutáni...","id":"20250319_orult-nok-ketrece-eloadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/975f7854-09c4-47d1-9c7e-8c9f343a1bef.jpg","index":0,"item":"8ff8d0de-494f-40bc-83db-e14e97011536","keywords":null,"link":"/kultura/20250319_orult-nok-ketrece-eloadas","timestamp":"2025. március. 19. 14:03","title":"Dupla arénás előadással búcsúznak Budapesttől az Őrült Nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1694dda5-ac37-4fe6-ae99-473ecd78d9d1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Gázát kettéválasztó Necarim-tengely területéről február 9-én vonultak ki az izraeli katonák, most visszatértek.","shortLead":"A Gázát kettéválasztó Necarim-tengely területéről február 9-én vonultak ki az izraeli katonák, most visszatértek.","id":"20250319_izrael-gaza-necarim-tengely-bevonulas-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1694dda5-ac37-4fe6-ae99-473ecd78d9d1.jpg","index":0,"item":"f2d914c1-def4-4dcd-a163-0ca8213f698d","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_izrael-gaza-necarim-tengely-bevonulas-tuzszunet","timestamp":"2025. március. 19. 17:52","title":"Újra bevonult az izraeli hadsereg Gázába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5c81336-ee1d-4fbd-b174-a86d46258036","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A média fölötti ellenőrzés próbaköve lehet Donald Trump számára az Amerika Hangja és a Szabad Európa pénzforrásainak elapasztása.","shortLead":"A média fölötti ellenőrzés próbaköve lehet Donald Trump számára az Amerika Hangja és a Szabad Európa pénzforrásainak...","id":"20250321_hgvg-donald-trump-media-amerika-hangja-szabad-europa-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5c81336-ee1d-4fbd-b174-a86d46258036.jpg","index":0,"item":"efd139da-d246-4a4e-9ef7-84b80d3c15e6","keywords":null,"link":"/360/20250321_hgvg-donald-trump-media-amerika-hangja-szabad-europa-eu","timestamp":"2025. március. 21. 11:30","title":"Trump az Amerika Hangján teszteli, hogyan lehet kivéreztetni a neki nem tetsző médiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2281c4c8-1888-400b-ac4f-190db07653c8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"André Rives akár 3 év börtönt és 150 ezer eurós börtönbüntetést is kaphat.","shortLead":"André Rives akár 3 év börtönt és 150 ezer eurós börtönbüntetést is kaphat.","id":"20250319_franciaorszag-vadasz-medve-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2281c4c8-1888-400b-ac4f-190db07653c8.jpg","index":0,"item":"d6ba2f3b-dc36-4a44-8106-3c2d2673be68","keywords":null,"link":"/elet/20250319_franciaorszag-vadasz-medve-birosag","timestamp":"2025. március. 19. 15:52","title":"Bíróság elé állítják a 81 éves vadászt, amiért megölte a lábait szétmarcangoló, védett medvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]