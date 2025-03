Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"27eabec5-4eea-4585-ad2c-80d7ffdebfde","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Új ügyvezetőt neveztek ki az akkugyár élére.","shortLead":"Új ügyvezetőt neveztek ki az akkugyár élére.","id":"20250321_catl-debrecen-akkugyar-vezetovaltas-kinai-ceg-jason-chen-shen-feng","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27eabec5-4eea-4585-ad2c-80d7ffdebfde.jpg","index":0,"item":"0fc79cb1-73f7-4ee7-a973-3362f58cf9e9","keywords":null,"link":"/kkv/20250321_catl-debrecen-akkugyar-vezetovaltas-kinai-ceg-jason-chen-shen-feng","timestamp":"2025. március. 21. 14:21","title":"Távozott a CATL Debrecen ügyvezető igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pont azért védi a gyülekezési jogot az Alaptörvény, hogy olyan tüntetést is meg lehessen tartani, ami valakinek nem tetszik – úgy fest, pont ezt nem érti a hatalom. Hegyi Szabolcsot, a Társaság a Szabadságjogokért gyülekezési jogi szakértőjét Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Pont azért védi a gyülekezési jogot az Alaptörvény, hogy olyan tüntetést is meg lehessen tartani, ami valakinek nem...","id":"20250321_Fulke-podcast-Hegyi-Szabolcs-TASZ-Pride-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b.jpg","index":0,"item":"37fe07ac-8041-4de0-9cc7-9a7e9768f631","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_Fulke-podcast-Hegyi-Szabolcs-TASZ-Pride-ebx","timestamp":"2025. március. 21. 13:27","title":"Attól nem lesz jogsértő a Pride, hogy Orbánt zavarja – Hegyi Szabolcs a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb8390b-b380-45ef-9942-2b1e3859a438","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csütörtökön jelenik meg a John és Paul: szerelmi történet dalokban című könyv. Az alábbi részt a Times idézi az új kötetből.","shortLead":"Csütörtökön jelenik meg a John és Paul: szerelmi történet dalokban című könyv. Az alábbi részt a Times idézi az új...","id":"20250320_Beatles-uj-konyv-lapszemle-times","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bb8390b-b380-45ef-9942-2b1e3859a438.jpg","index":0,"item":"0354f90c-9f10-4c42-8fd2-f0b3f1e8af54","keywords":null,"link":"/360/20250320_Beatles-uj-konyv-lapszemle-times","timestamp":"2025. március. 20. 16:25","title":"Amikor először találkozott Lennon és McCartney, kimozdult helyéből a világ tengelye – könyv a két zseniről ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc70f91-0825-43b0-9b8d-f72f6acff3e9","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"Organikusan, de jórészt a Fundamentában való tulajdonszerzéssel jelentősen megdobta tavalyi eredményét az MBH Bank. A csoport 2024-ben 277 milliárd forint adózás előtti eredménnyel zárta az évet, állományát lakossági és vállalati fronton is jelentősen tudta növelni. Tervekből nincs hiány, fél szemmel már a nemzetközi piacokat nézi a vállalat.","shortLead":"Organikusan, de jórészt a Fundamentában való tulajdonszerzéssel jelentősen megdobta tavalyi eredményét az MBH Bank...","id":"20250321_mbh-bank-eredmeny-fundamenta-hitelezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbc70f91-0825-43b0-9b8d-f72f6acff3e9.jpg","index":0,"item":"98084f48-3a12-45b3-8431-0756f6f21b6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_mbh-bank-eredmeny-fundamenta-hitelezes","timestamp":"2025. március. 21. 14:01","title":"Beletaposott az MBH Bank: nagyot dobtak a pénzintézet tavalyi eredményein az akvizíciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e4f98c-e443-4592-9794-2c59830bbedb","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250321_Marabu-Feknyuz-Elosono-Matolcsy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94e4f98c-e443-4592-9794-2c59830bbedb.jpg","index":0,"item":"884f59c6-1fac-4cd7-97f0-f132709063be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_Marabu-Feknyuz-Elosono-Matolcsy","timestamp":"2025. március. 21. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Elosonó Matolcsy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pszichológus szerint kiszámíthatatlan hatások érhetik a gyerekeket a Pride-on. Igaz – és ezt ő is elismeri –, mindezt semmilyen kutatás nem támasztja alá.","shortLead":"A pszichológus szerint kiszámíthatatlan hatások érhetik a gyerekeket a Pride-on. Igaz – és ezt ő is elismeri –, mindezt...","id":"20250321_bagdy-emoke-pride-hatasa-gyerekek-kamaszok-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c.jpg","index":0,"item":"30ebdbfb-bab9-43c5-afbe-cd965779c836","keywords":null,"link":"/elet/20250321_bagdy-emoke-pride-hatasa-gyerekek-kamaszok-velemeny","timestamp":"2025. március. 21. 13:58","title":"Bagdy Emőke: Az óvodásokban félelmet kelt a Pride, a kamaszok pedig droggal találkozhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4372e10c-98b2-4f09-b1b1-4499e0c20fbc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Volker Türk rendkívül nyugtalanítónak nevezte a gyülekezési jogról szóló törvény módosítását és minden olyan jogszabály módosítását kérte, ami hátrányos megkülönböztetést jelent az LMBTQ-személyek számára.","shortLead":"Volker Türk rendkívül nyugtalanítónak nevezte a gyülekezési jogról szóló törvény módosítását és minden olyan jogszabály...","id":"20250321_ensz-emberi-jogi-fobiztos-pride-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4372e10c-98b2-4f09-b1b1-4499e0c20fbc.jpg","index":0,"item":"fca4d746-8ccc-4d58-8315-083fb44d640a","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_ensz-emberi-jogi-fobiztos-pride-betiltas","timestamp":"2025. március. 21. 19:46","title":"ENSZ emberi jogi főbiztos: Helyezzék hatályon kívül a Pride betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9490d9d-e295-4689-b8fc-7e4cdbac1a4f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Enyingi Patriknak nem jött össze a döntő, az Európa-bajnok Molnár Attila viszont éremért futhat.","shortLead":"Enyingi Patriknak nem jött össze a döntő, az Európa-bajnok Molnár Attila viszont éremért futhat.","id":"20250321_molnar-attila-donto-atletikai-vilagbajnoksag-400-meter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9490d9d-e295-4689-b8fc-7e4cdbac1a4f.jpg","index":0,"item":"b41968bd-ac1b-494e-96f4-aec093a4471c","keywords":null,"link":"/sport/20250321_molnar-attila-donto-atletikai-vilagbajnoksag-400-meter","timestamp":"2025. március. 21. 15:49","title":"Molnár Attila döntőbe jutott az atlétikai világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]