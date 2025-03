Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor évértékelőjén több bejelentést is tett, az egyik az volt, hogy nyugdíjasoknak visszatérítik majd az áfát a zöldségek, gyümölcsök és tejtermékek esetén. Igaz, mint kiderült, csak egy bizonyos összegig. Ez az intézkedés megannyi kérdést felvet, a Duma Aktuál csapata is elmerengett ezeken. Lehet, hogy egyszerűbb lenne több nyugdíjat adni? Mit kaphatnának még vissza az idősek? Eljön a sugardaddyk és sugarmommyk reneszánsza?","shortLead":"Orbán Viktor évértékelőjén több bejelentést is tett, az egyik az volt, hogy nyugdíjasoknak visszatérítik majd az áfát...","id":"20250322_duma-aktual-nyugdijasok-afa-visszateritese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604.jpg","index":0,"item":"a5c048fd-0d89-4738-a50b-0db1b75b560f","keywords":null,"link":"/360/20250322_duma-aktual-nyugdijasok-afa-visszateritese","timestamp":"2025. március. 22. 19:30","title":"Mi történt a Karmelitában, amikor előrukkoltak a nyugdíjasok áfa-visszatérítésével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0f8636-cefd-4c99-9a90-4d2f05c36cdb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyházfő kórházi ablakából adott áldást a híveknek.","shortLead":"Az egyházfő kórházi ablakából adott áldást a híveknek.","id":"20250323_Ot-het-utan-megjelent-a-papa-hivei-elott-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b0f8636-cefd-4c99-9a90-4d2f05c36cdb.jpg","index":0,"item":"31977700-a522-4391-9262-9739adb6ffb4","keywords":null,"link":"/elet/20250323_Ot-het-utan-megjelent-a-papa-hivei-elott-ebx","timestamp":"2025. március. 23. 12:07","title":"Öt hét után megjelent a pápa hívei előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d704ca8-ae8c-4c38-96de-52386ec75155","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250323_orban-viktor-poloska-ukrajna-siklobomba-penteki-mutetek-amazon-rendeles-atveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d704ca8-ae8c-4c38-96de-52386ec75155.jpg","index":0,"item":"0f76cf8b-e837-4adb-93e6-7f0879fc9b9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250323_orban-viktor-poloska-ukrajna-siklobomba-penteki-mutetek-amazon-rendeles-atveres","timestamp":"2025. március. 23. 12:00","title":"Ez történt: Kiderült egy fontos szám Orbán Viktor poloskáiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad9ae9a-cec6-4a92-b063-482be2990bcc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"80 éves volt a mulatós zene emblematikus figurája.","shortLead":"80 éves volt a mulatós zene emblematikus figurája.","id":"20250323_Meghalt-Kadlott-Karcsi-mulatos-80-eves-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ad9ae9a-cec6-4a92-b063-482be2990bcc.jpg","index":0,"item":"78c8b77f-6766-49e7-bfee-b799d9757a60","keywords":null,"link":"/elet/20250323_Meghalt-Kadlott-Karcsi-mulatos-80-eves-ebx","timestamp":"2025. március. 23. 20:32","title":"Meghalt Kadlott Karcsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160a048f-592e-471f-85a6-0e977d9b22e9","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A régi jegybankelnök fiának embere közvetlenül az új elnök érkezése előtt baráti kezekbe próbálta átjátszani a Pallas Athéné alapítvány vagyonkezelését. De nem sikerült.","shortLead":"A régi jegybankelnök fiának embere közvetlenül az új elnök érkezése előtt baráti kezekbe próbálta átjátszani a Pallas...","id":"20250322_Varga-Mihaly-matolcsy-mnb-optima-alapitvany-asz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/160a048f-592e-471f-85a6-0e977d9b22e9.jpg","index":0,"item":"0a319baa-f43e-4265-b360-954f4765d958","keywords":null,"link":"/360/20250322_Varga-Mihaly-matolcsy-mnb-optima-alapitvany-asz","timestamp":"2025. március. 22. 07:00","title":"Varga Mihály hatékony: így fordította vissza az új jegybankelnök Matolcsyék vagyonkimentési kísérletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9bf1e1-01ca-4846-bd7c-141dce9f3dbb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Menczer “kőbunkó” stílusát illetően pedig azt írta, ne tévesszen meg senkit.","shortLead":"Menczer “kőbunkó” stílusát illetően pedig azt írta, ne tévesszen meg senkit.","id":"20250322_Hadhazy-Magyar-Menczer-meccs-zebras-kepek-orban-viktor-roban-rahel-hatvanpuszta-balatonhenye-birtok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd9bf1e1-01ca-4846-bd7c-141dce9f3dbb.jpg","index":0,"item":"f09d77ac-e7bb-40a8-99aa-ece907439ca7","keywords":null,"link":"/itthon/20250322_Hadhazy-Magyar-Menczer-meccs-zebras-kepek-orban-viktor-roban-rahel-hatvanpuszta-balatonhenye-birtok","timestamp":"2025. március. 22. 21:49","title":"Hadházy zebrás képeket küldött a szerinte fideszes főhülyegyerekké avanzsált Menczernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59686cf6-2169-4a9c-b3b5-0f58a688383c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokan már leírták a Mozilla böngészőjét, annyira hasít a Google Chrome. Azonban történt valami váratlan a Firefoxszal: növelte a részesedését Európában, köszönhetően a választási lehetőségnek.","shortLead":"Sokan már leírták a Mozilla böngészőjét, annyira hasít a Google Chrome. Azonban történt valami váratlan a Firefoxszal...","id":"20250322_mozilla-firefox-europai-reszesedes-dma-szabad-bongeszovalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59686cf6-2169-4a9c-b3b5-0f58a688383c.jpg","index":0,"item":"6581e3b2-446e-4ad3-a695-6a2e124c96f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250322_mozilla-firefox-europai-reszesedes-dma-szabad-bongeszovalasztas","timestamp":"2025. március. 22. 12:03","title":"+99%, +111%: A Firefox bizonyítja, mit jelent a szabad böngészőválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf44d87-bac1-41e5-802d-15a068481af4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A döntő előtt nem érezte magát teljesen jól – nyilatkozta. ","shortLead":"A döntő előtt nem érezte magát teljesen jól – nyilatkozta. ","id":"20250322_Molnar-Attila-negyedik-400-meter-atletikai-vb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cf44d87-bac1-41e5-802d-15a068481af4.jpg","index":0,"item":"ef6e0aa7-d032-4a2d-86e4-1432ace5f177","keywords":null,"link":"/sport/20250322_Molnar-Attila-negyedik-400-meter-atletikai-vb","timestamp":"2025. március. 22. 15:13","title":"Molnár Attila negyedik lett 400 méteren a fedettpályás atlétikai vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]