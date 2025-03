Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6763680e-4175-4d6c-84c5-fe9af722031c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztrál szakembereknek sikerült megörökíteniük azt a pillanatot, amikor életet adott egy homoki tigriscápa az utódjának. Archie azóta szépen cseperedik.","shortLead":"Ausztrál szakembereknek sikerült megörökíteniük azt a pillanatot, amikor életet adott egy homoki tigriscápa...","id":"20250323_homoki-tigriscapa-szuletese-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6763680e-4175-4d6c-84c5-fe9af722031c.jpg","index":0,"item":"dd4c6420-98fb-4daf-8710-23f1463671e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250323_homoki-tigriscapa-szuletese-video","timestamp":"2025. március. 23. 20:03","title":"Rendkívül ritka pillanatot sikerült felvenni: így születik egy homoki tigriscápa – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9952ec85-a7e3-4349-9aea-6520175de507","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A korrupciós ügyben letartóztatott Völner Pál családjával is üzletelő Abronits Róbert egy első kerületi, milliárdos értékű ingatlanba fektette annak a pénznek egy részét, amit a Duna Aszfalt tulajdonosa fizetett az építőipari érdekeltségeiért.","shortLead":"A korrupciós ügyben letartóztatott Völner Pál családjával is üzletelő Abronits Róbert egy első kerületi, milliárdos...","id":"20250324_Szijj-Laszlo-Abronits-Robert-ingatlan-gyorskocsi-utca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9952ec85-a7e3-4349-9aea-6520175de507.jpg","index":0,"item":"9b4fcb50-c195-44a7-ab23-9dc9af38ab1e","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_Szijj-Laszlo-Abronits-Robert-ingatlan-gyorskocsi-utca","timestamp":"2025. március. 24. 09:47","title":"Ingatlanokba fekteti vagyonát az esztergomi vállalkozó, aki Szijj Lászlónak adta el építőipari cégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az eurókötvények kamatlába több mint másfélszeresére ugrott, az árfolyam 7 százalékot esett. A piac nem díjazta a Matolcsy-klán felügyelete alatt működő MNB-alapítványok felelőtlen pénzszórását és az ÁSZ-jelentés nyomán kirobbanó botrányt.","shortLead":"Az eurókötvények kamatlába több mint másfélszeresére ugrott, az árfolyam 7 százalékot esett. A piac nem díjazta...","id":"20250324_GTC-mnb-optima-pallas-gtc-osszeomlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051.jpg","index":0,"item":"35e06df6-48d3-4ed9-a355-a6e77f78da56","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_GTC-mnb-optima-pallas-gtc-osszeomlas","timestamp":"2025. március. 24. 12:08","title":"Varga Mihály futhat a Matolcsyék által elherdált százmilliárdok után, összeomlott a lengyel ingatlancég árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944da82a-a76b-489e-b0e5-cd41fdfb957d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump olyan mértékben és tempóban indított támadást a demokrácia ellen, hogy az még a legpesszimistább megfigyelőket is megdöbbentette. Így most szó szerint minden elképzelhető az Egyesült Államokban. Így vélekedik a Die Zeitben közzétett kommentárjában Thomas Zimmer, a Georgetowni Egyetem vendégprofesszora, aki a trumpizmusról és az amerikai szélsőjobboldal történetéről ír könyvet. ","shortLead":"Trump olyan mértékben és tempóban indított támadást a demokrácia ellen, hogy az még a legpesszimistább megfigyelőket is...","id":"20250324_Thomas-Zimmer-trumpizmus-szakerto-Die-Zeit-A-legrosszabbra-kell-szamitani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944da82a-a76b-489e-b0e5-cd41fdfb957d.jpg","index":0,"item":"2d917389-accf-4ae9-a346-0192789d0e3a","keywords":null,"link":"/360/20250324_Thomas-Zimmer-trumpizmus-szakerto-Die-Zeit-A-legrosszabbra-kell-szamitani","timestamp":"2025. március. 24. 07:10","title":"Thomas Zimmer trumpizmus-szakértő: A legrosszabbra kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab726a3-870b-47f3-9c5f-1bfa3f5426e1","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A sikeres vezető kiváló stratégiai gondolkodó, empatikus, hiteles és inspiráló személy, aki egyensúlyt tud teremteni a hatékonyság és a csapat jólléte között. Ugyanakkor az, hogy e kritériumoknak folyamatosan meg tudjon felelni, hatalmas érzelmi és szellemi megterheléssel jár. Hogyan lehet ezt a nyomást hosszú távon kezelni, mi az, ami nélkül még a legtehetségesebb vezető sem képes sikerre vinni csapatát?","shortLead":"A sikeres vezető kiváló stratégiai gondolkodó, empatikus, hiteles és inspiráló személy, aki egyensúlyt tud teremteni...","id":"20250226_jo-vezeto-sedacur-alvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ab726a3-870b-47f3-9c5f-1bfa3f5426e1.jpg","index":0,"item":"daafcba2-0163-43f4-be82-cfc6eabdf886","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_jo-vezeto-sedacur-alvas","timestamp":"2025. március. 23. 15:30","title":"Rosszul alszik? Akkor ezekkel a következményekkel kell számolnia!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint számos vita áll még előttük, de a legfontosabb kérdés már eldőlt a területtel kapcsolatban.","shortLead":"A főpolgármester szerint számos vita áll még előttük, de a legfontosabb kérdés már eldőlt a területtel kapcsolatban.","id":"20250324_Karacsony-Gergely-Rakosrendezo-budapest-utalas-vetelar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7.jpg","index":0,"item":"936ed160-6c12-4f60-9f55-9cb6a440a408","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Karacsony-Gergely-Rakosrendezo-budapest-utalas-vetelar-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 14:06","title":"Karácsony Gergely: 12 milliárd átutalva, Rákosrendező a budapestieké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Korábban Biden is megtette ugyanezt Trumppal szemben, mondván, nem lehet megbízni benne. ","shortLead":"Korábban Biden is megtette ugyanezt Trumppal szemben, mondván, nem lehet megbízni benne. ","id":"20250322_Trump-megvonta-minositett-informaciok-hozzaferes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"0d1c4182-2186-4a70-b23a-c6e7a1db1cf7","keywords":null,"link":"/vilag/20250322_Trump-megvonta-minositett-informaciok-hozzaferes","timestamp":"2025. március. 22. 17:52","title":"Tizenöt név volt Trump feketelistáján, akiktől megvonta, hogy minősített információkhoz férhessenek hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9987ce60-d28b-4d69-a0bd-a0044555409c","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"2025 januárjáig már több mint 1 milliárd palack érkezett vissza a REpontokra. Ez akkora mennyiség, hogy ha ezeket az italcsomagolásokat egymás mellé tennénk, 5-ször is körbeérnék a földet az Egyenlítő mentén, de akár 20 ezer focipályát is be lehetne velük borítani. Ez a hatalmas mennyiség jól mutatja a hazai lakosság növekvő fogékonyságát és nyitottságát a környezetünk megóvása céljából bevezetett új megoldásokra egy fenntarthatóbb jövő érdekében. ","shortLead":"2025 januárjáig már több mint 1 milliárd palack érkezett vissza a REpontokra. Ez akkora mennyiség, hogy ha ezeket...","id":"20250318_Mindennapjaink-reszeve-valt-a-visszavaltas-mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9987ce60-d28b-4d69-a0bd-a0044555409c.jpg","index":0,"item":"3fc84c1e-a726-4a29-9f79-2c1ce5434744","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250318_Mindennapjaink-reszeve-valt-a-visszavaltas-mohu","timestamp":"2025. március. 24. 11:30","title":"Mindennapjaink részévé vált a visszaváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]