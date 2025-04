Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint a magyar kormány nagyon jó viszonyban van a Trump-kormányzattal. ","shortLead":"A külügyminiszter szerint a magyar kormány nagyon jó viszonyban van a Trump-kormányzattal. ","id":"20250408_szijjarto-peter-egyesult-allamok-europai-unio-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd.jpg","index":0,"item":"b7087616-b6de-44c8-b41f-4f2721e4b8d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_szijjarto-peter-egyesult-allamok-europai-unio-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 08. 15:48","title":"Szijjártó a Bloombergnek: Már tárgyalunk az Egyesült Államokkal egy különleges együttműködésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08aa36f8-4f28-487b-9b24-4e68fa53b43c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olaszországi látogatáson tartózkodó brit uralkodónak és a feleségének is sűrű programja van azon a napon, amikor a huszadik házassági évfordulójukat ünnepelik. ","shortLead":"Az olaszországi látogatáson tartózkodó brit uralkodónak és a feleségének is sűrű programja van azon a napon, amikor...","id":"20250409_karoly-kiraly-giorgia-meloni-olaszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08aa36f8-4f28-487b-9b24-4e68fa53b43c.jpg","index":0,"item":"d641e33d-95f2-455c-97d1-05f14f0ab762","keywords":null,"link":"/elet/20250409_karoly-kiraly-giorgia-meloni-olaszorszag","timestamp":"2025. április. 09. 13:37","title":"Károly király Giorgia Melonival töltötte a házassági évfordulója reggelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f73c629-94ef-4d14-b1e1-fb5f90e3e847","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyság igazságügyi minisztériuma olyan, a rendőrségi adatokon dolgozó algoritmust fejlesztett, ami alapján akár életeket is lehet menteni a jövőben.","shortLead":"Az Egyesült Királyság igazságügyi minisztériuma olyan, a rendőrségi adatokon dolgozó algoritmust fejlesztett, ami...","id":"20250409_rendorseg-gyilkossag-elorejelzese-algoritmus-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f73c629-94ef-4d14-b1e1-fb5f90e3e847.jpg","index":0,"item":"a8386a72-353a-42d3-a1f2-856ab84d554e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_rendorseg-gyilkossag-elorejelzese-algoritmus-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 09. 10:03","title":"Megcsinálták az algoritmust, ami előre jelezheti a gyilkosságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"badee53f-f476-40fd-8205-047342e0ad1d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az inzulinrezisztencia a kettes típusú cukorbetegség előszobája lehet, a jó hír az, hogy megelőzhető és gyógyítható. A sok zöldséget és lassan felszívódó szénhidrátokat tartalmazó menü mindenkinek ajánlott, az inzulinrezisztenciával és a diabétesszel élőknek pedig kötelező. Miért kell napi egy kiló zöldség-gyümölcs? Mikor együk a tejtermékeket? Hogyan szokjunk le az édességről? Ha már fehér kenyeret eszünk, hogyan csökkentsük az ártalmait? Szabó Adrienn dietetikussal beszélgettünk.","shortLead":"Az inzulinrezisztencia a kettes típusú cukorbetegség előszobája lehet, a jó hír az, hogy megelőzhető és gyógyítható...","id":"20250409_inzulin-rezisztencia-dieta-egeszseges-etrend-szabo-adrienn-dietetikus-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/badee53f-f476-40fd-8205-047342e0ad1d.jpg","index":0,"item":"892abaa0-c680-41dc-9f3b-591a3a8952b9","keywords":null,"link":"/360/20250409_inzulin-rezisztencia-dieta-egeszseges-etrend-szabo-adrienn-dietetikus-interju","timestamp":"2025. április. 09. 14:30","title":"Szabó Adrienn dietetikus: Az inzulinrezisztencia visszafordítható, és szinte semmi sincs tiltólistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf488350-b4fc-467c-9f04-014fac80bd79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korábban András herceget beperelő nőnek családon belüli erőszak miatt kellett volna bíróság elé állnia, de nem jelent meg a tárgyaláson. ","shortLead":"A korábban András herceget beperelő nőnek családon belüli erőszak miatt kellett volna bíróság elé állnia, de nem jelent...","id":"20250409_viginia-giuffre-csaladon-beluli-eroszak-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf488350-b4fc-467c-9f04-014fac80bd79.jpg","index":0,"item":"2a10a109-427a-467e-829b-bcc606ac31bf","keywords":null,"link":"/elet/20250409_viginia-giuffre-csaladon-beluli-eroszak-foto","timestamp":"2025. április. 09. 15:04","title":"Nemrég még azt állította, napjai vannak hátra, most egy autóból mutogatta a középső ujját Virginia Giuffre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270c89e7-c355-4b82-99c7-a4cf28f73d9d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A két telekomcég eltekint az inflációkövető díjkorrekciótól idén, sőt jövő év közepéig maradnak a díjak.","shortLead":"A két telekomcég eltekint az inflációkövető díjkorrekciótól idén, sőt jövő év közepéig maradnak a díjak.","id":"20250409_magyar-telekom-one-4ig-zrt-telekommunikacio-inflaciokoveto-aremeles-elmarad-nem-lesz-dijkorrekcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/270c89e7-c355-4b82-99c7-a4cf28f73d9d.jpg","index":0,"item":"93c6852d-10ac-47e3-85bb-ffd51940da94","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_magyar-telekom-one-4ig-zrt-telekommunikacio-inflaciokoveto-aremeles-elmarad-nem-lesz-dijkorrekcio-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 09:59","title":"Fontos bejelentést tett a Telekom és a One: idén elmarad az áremelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20ce0c8-b5ca-4d13-aa53-2071f6b634e5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nyitás utáni borúshoz képest is tudott romlani a hangulat mindenütt a kontinensen.","shortLead":"A nyitás utáni borúshoz képest is tudott romlani a hangulat mindenütt a kontinensen.","id":"20250409_esesben-az-europai-tozsdek-trump-vamhaboruja-es-a-kinai-valasz-utan-dax-cac-stoxx-600-ibex-ftse-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c20ce0c8-b5ca-4d13-aa53-2071f6b634e5.jpg","index":0,"item":"9e397b12-70e1-4d75-9bd5-656509b78c74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_esesben-az-europai-tozsdek-trump-vamhaboruja-es-a-kinai-valasz-utan-dax-cac-stoxx-600-ibex-ftse-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 15:00","title":"Pánik tört ki az európai tőzsdéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai sajtó szerint az elnök kapkodása hihetetlen romboláshoz vezetett. ","shortLead":"Az amerikai sajtó szerint az elnök kapkodása hihetetlen romboláshoz vezetett. ","id":"20250410_trump-vamok-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26.jpg","index":0,"item":"7f591ba2-f716-4907-84a8-3f28cea12032","keywords":null,"link":"/360/20250410_trump-vamok-usa","timestamp":"2025. április. 10. 07:30","title":"Trumpnak elég volt pár hónap ahhoz, hogy elmagyarázza: Amerika megbízhatatlan partnere a világnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]