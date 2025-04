Két évvel atyja halála után az ifjú Mátyást a Duna jegén a magyarok királyává koronázták

– olvasható a déli harangszóval aláfestve a TV2-n a Hunyadi-sorozat vasárnap sugárzott befejező részének záróképein. A Mátyás király apja, Hunyadi János életét feldolgozó sorozatot lezáró mondatban azonban két baki is van – állapította meg a 24.hu. A sorozat a Netfilxre is a téves utolsó mondattal került fel.

Mátyást ugyanis a közhiedelemmel ellentétben nem a Duna jegén kiáltották királlyá, hanem a Rákos-mezőn választották meg a bárói ligák 1458-ban.

A másik pedig, hogy nem koronázták meg ekkor. A koronázásra ugyanis csak apja halála után majd’ nyolc évvel, 1464. március 29-én került sor, Székesfehérváron. A korona ugyanis királlyá választásakor még a Habsburg III. Frigyes birtokában volt, akitől csak 1463-ban tudta visszaszerezni 80 ezer aranyforint és annak ellenében, hogy vállalta: ha nem lesz örököse, a Habsburgokra száll a trón.



A többek között nyilvános szexet, leszbikus királynét – amiért fel is nyomták a TV2-t a Médiahatóságnál, és korhatárbesorolás miatt eljárás is indult –, szerelmi házasságot is felsorakoztató sorozat középkori szexuális hátterét korábban a HVG is megvizsgálta.