[{"available":true,"c_guid":"39062834-3ee9-4212-aef0-cf3a29afc95f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók közlése szerint a jövőben millióknak adhat reményt az az őssejt-terápia, amit négy lebénult férfinél alkalmaztak. Közülük ketten mutattak javulást.","shortLead":"Japán kutatók közlése szerint a jövőben millióknak adhat reményt az az őssejt-terápia, amit négy lebénult férfinél...","id":"20250402_ossejtkezeles-benulas-gyogyitasa-gerincvelo-serules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39062834-3ee9-4212-aef0-cf3a29afc95f.jpg","index":0,"item":"97554e93-a3ec-470a-a68d-0803d37bcf0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_ossejtkezeles-benulas-gyogyitasa-gerincvelo-serules","timestamp":"2025. április. 02. 13:03","title":"Egy lebénult férfi kapott egy különleges kezelést, és most jó esély van rá, hogy tud majd járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e550006d-ac62-4734-901b-6b78d6b37509","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Bejelentések érkeztek a Médiatanácshoz.","shortLead":"Bejelentések érkeztek a Médiatanácshoz.","id":"20250403_hunyadi-korhatar-besorolas-tv2-mediatanacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e550006d-ac62-4734-901b-6b78d6b37509.jpg","index":0,"item":"06a74cb6-b9e5-4871-b3d2-14ede1414f84","keywords":null,"link":"/kultura/20250403_hunyadi-korhatar-besorolas-tv2-mediatanacs","timestamp":"2025. április. 03. 10:22","title":"A Hunyadi korhatárbesorolása miatt indult eljárás a TV2 ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"384ae077-5e33-48c0-9074-b9e21e62a866","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az emlékfalat zöld festékkel kenték össze.","shortLead":"Az emlékfalat zöld festékkel kenték össze.","id":"20250402_ujpest-ferencvaros-benedek-tibor-szusza-ferenc-falfestmeny-rongalas-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/384ae077-5e33-48c0-9074-b9e21e62a866.jpg","index":0,"item":"41847c54-3b55-413c-ad12-6ce093f72cb1","keywords":null,"link":"/elet/20250402_ujpest-ferencvaros-benedek-tibor-szusza-ferenc-falfestmeny-rongalas-reakcio","timestamp":"2025. április. 02. 17:49","title":"Az Újpest és Kubatov Gábor is reagált, miután megrongálták Benedek Tibor és Szusza Ferenc arcképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93bdcad-6f72-4079-8ef9-c93c5469e5c6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Tovább folytatódik a rendeleti kormányzás, aminek megvannak a maga komikus momentumai is, például a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva rendelték el, hogy az Energiaügyi Minisztériumhoz kerüljön az útlevélügyek intézése. A Duma Aktuál csapata azonban nemcsak erről beszélt, hanem arról is, hogyan pecsételte meg a Magyar Rádió épületének, azon belül is székház híres atombunkerének sorsát egy kiemelt jelentőségű beruházás. Így merült fel az a kérdés, hogy mi is lenne a sorsa a Békemenet első sorának egy világégésnél. ","shortLead":"Tovább folytatódik a rendeleti kormányzás, aminek megvannak a maga komikus momentumai is, például a háborús...","id":"20250402_duma-aktual-rendeleti-kormanyzas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c93bdcad-6f72-4079-8ef9-c93c5469e5c6.jpg","index":0,"item":"bdb25149-f10b-440a-a8c6-e53b993f79b3","keywords":null,"link":"/360/20250402_duma-aktual-rendeleti-kormanyzas-video","timestamp":"2025. április. 02. 17:30","title":"A nukleáris háborúnak ellen tudott volna állni, de a NER-t nem élte túl a Magyar Rádió atombunkere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057344c7-c408-42ce-a027-26a5319b0fc6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb kérő jelent meg a TikTok amerikai üzletágára licitálók között, ám az amerikai kormányzat állítólag ezt nem veszi komolyan.","shortLead":"Újabb kérő jelent meg a TikTok amerikai üzletágára licitálók között, ám az amerikai kormányzat állítólag ezt nem veszi...","id":"20250403_amazon-tiktok-felvasarlasa-egyesult-allamok-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/057344c7-c408-42ce-a027-26a5319b0fc6.jpg","index":0,"item":"bb2d21b0-a3c6-44de-9970-e3db13978de3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_amazon-tiktok-felvasarlasa-egyesult-allamok-betiltas","timestamp":"2025. április. 03. 10:09","title":"Megvenné az Amazon a TikTok amerikai részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cde333d-a158-4975-aad7-7a23e0df8ff6","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"A bankok elkényelmesedtek, a döntéshozók használhatatlan ötletekkel próbálják megújítani a fizetést vagy a készpénzhasználatot igyekeznek visszahozni. Eközben olyan rendszerekre hagyatkozunk, amelyek drágák, és ha egyik pillanatról a másikra eltűnnének, nem lenne mivel lecserélni őket. Mi lehet a megoldás? A zágrábi Money Motion konferencián a nyitó előadást tartó Gauder Milánnal beszélgettünk, akinek a nevéhez az érintésmentes fizetés elterjesztése köthető.","shortLead":"A bankok elkényelmesedtek, a döntéshozók használhatatlan ötletekkel próbálják megújítani a fizetést vagy...","id":"20250401_Gauder-Milan-fintech-fizetesi-rendszer-money-motion-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cde333d-a158-4975-aad7-7a23e0df8ff6.jpg","index":0,"item":"0a7f0614-0695-4eb0-aaba-03c135a8ea18","keywords":null,"link":"/360/20250401_Gauder-Milan-fintech-fizetesi-rendszer-money-motion-interju","timestamp":"2025. április. 01. 11:49","title":"Gauder Milán: Az a kormány akar kétezer ATM-t telepíttetni, amelyik két éve bezárt ötszáz postát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f8de06-3974-44a6-8b72-a0a4843318ce","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A szupervékony menetfényt kapott Ioniq 6 most először N Line változatban is bemutatkozott, és nyáron jön a szupererős N verzió.","shortLead":"A szupervékony menetfényt kapott Ioniq 6 most először N Line változatban is bemutatkozott, és nyáron jön a szupererős N...","id":"20250403_meg-durvabb-lett-a-hyundai-futurisztikus-villanyautoja-itt-a-megujult-ioniq-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f8de06-3974-44a6-8b72-a0a4843318ce.jpg","index":0,"item":"42d1d5b0-10df-41df-b202-16b45f10d979","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_meg-durvabb-lett-a-hyundai-futurisztikus-villanyautoja-itt-a-megujult-ioniq-6","timestamp":"2025. április. 03. 07:59","title":"Még durvább lett a Hyundai futurisztikus villanyautója, itt a megújult Ioniq 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3938b1e-572d-4e2c-b44e-f09ddb45e228","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"22 tagállam szükséges ahhoz, hogy Magyarországnak a jogállamiság betartásával kapcsolatos ajánlásokat fogalmazzanak meg az uniós kormányok. Eddig 19 ország jelezte erre vonatkozó szándékát – értesült az EUrologus.","shortLead":"22 tagállam szükséges ahhoz, hogy Magyarországnak a jogállamiság betartásával kapcsolatos ajánlásokat fogalmazzanak meg...","id":"20250402_jogallamisag-orban-kormany-eu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3938b1e-572d-4e2c-b44e-f09ddb45e228.jpg","index":0,"item":"99cc8e4a-4e0b-46e4-ada1-8289fe182f6c","keywords":null,"link":"/eurologus/20250402_jogallamisag-orban-kormany-eu-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 13:33","title":"Már 19 kormányból áll az Orbán-ellenes koalíció az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]