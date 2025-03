Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c5dfe206-22ff-4b50-adb3-244f5b90f387","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"„Humor nélkül az élő ember is szétporlad” – állítja a művésznő, aki a Belvárosi Színház két nem vidám témájú bemutatójában, a María Luisában és A legenda házában is megnevetteti a nézőket. A közéleti kabaré szerinte az irányítottsága miatt fonnyadt el, a Rádiókabaréban nem lehet kimondani azt a szót, hogy Orbán, meg azt sem, hogy Viktor.","shortLead":"„Humor nélkül az élő ember is szétporlad” – állítja a művésznő, aki a Belvárosi Színház két nem vidám témájú...","id":"20250316_hvg-hernadi-judit-szineszno-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5dfe206-22ff-4b50-adb3-244f5b90f387.jpg","index":0,"item":"d32b758f-ce2d-41b2-bb08-b30616709cd7","keywords":null,"link":"/360/20250316_hvg-hernadi-judit-szineszno-interju","timestamp":"2025. március. 16. 20:00","title":"Hernádi Judit: Azt tudom, hogy jövőre hová fogok szavazni, ha lehet még szavazni. Persze ez sem fix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hét helyett közel kilenc és fél hónap után térnek haza.","shortLead":"Egy hét helyett közel kilenc és fél hónap után térnek haza.","id":"20250318_Elindultak-a-Foldre-az-urben-rekedt-asztronautak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50.jpg","index":0,"item":"daf1aeb9-d78a-487c-8ea7-b4bf540e6df8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_Elindultak-a-Foldre-az-urben-rekedt-asztronautak","timestamp":"2025. március. 18. 07:00","title":"Elindultak a Földre az űrben rekedt asztronauták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540735-93c9-4435-b268-8759c731c978","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden olyan megnyilvánulást elítélnek, ami alkalmas arra, hogy e függetlenségbe vetett bizalmat megingassa.","shortLead":"Minden olyan megnyilvánulást elítélnek, ami alkalmas arra, hogy e függetlenségbe vetett bizalmat megingassa.","id":"20250317_Visszautasitja-Orban-Viktor-poloskazos-beszedet-az-Orszagos-Biroi-Tanacs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51540735-93c9-4435-b268-8759c731c978.jpg","index":0,"item":"03875281-af02-4994-8348-abe46b0462cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Visszautasitja-Orban-Viktor-poloskazos-beszedet-az-Orszagos-Biroi-Tanacs-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 11:13","title":"Egy jogállamban ez egy politikustól sem megengedhető - visszautasítja Orbán Viktor poloskázós beszédét az Országos Bírói Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f45acc-6bd0-4f93-9680-99726a95d4a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Palesztin hatóságok szerint legalább kétszáz halott van. Az izraeli hadsereg közlése alapján több tucat célpontot találtak el, a csapásokat pedig addig folytatják „amíg szükséges”.","shortLead":"Palesztin hatóságok szerint legalább kétszáz halott van. Az izraeli hadsereg közlése alapján több tucat célpontot...","id":"20250318_Izrael-legicsapasokat-hajtott-vegre-Gazaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3f45acc-6bd0-4f93-9680-99726a95d4a6.jpg","index":0,"item":"f427eae5-3bcb-43dc-a685-b44774c83b79","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_Izrael-legicsapasokat-hajtott-vegre-Gazaban","timestamp":"2025. március. 18. 05:35","title":"Izrael légicsapásokat hajtott végre Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aaef067-c957-49ac-9840-b49c70889f3a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azonnali ellenőrzéseket indított a fogyasztóvédelem.","shortLead":"Azonnali ellenőrzéseket indított a fogyasztóvédelem.","id":"20250317_arresstop-fogyasztovedelem-azonnali-ellenorzes-7-millios-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aaef067-c957-49ac-9840-b49c70889f3a.jpg","index":0,"item":"9c13f890-0dbf-4cbb-89b9-17e109256fa6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_arresstop-fogyasztovedelem-azonnali-ellenorzes-7-millios-birsag","timestamp":"2025. március. 17. 08:48","title":"Akár 7 millióra is bírságolhatják az árrésstopot megsértő boltokat, ráadásul naponta többször is büntethetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c2f21d-e8f7-452b-9de9-6240346268c2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szélesebb és enyhébb lejtésű lesz, mint a meglévő híd, amelyet az autópálya-koncessziós cég szerint mindenképpen el kell majd bontani az autópálya felújításakor.","shortLead":"Szélesebb és enyhébb lejtésű lesz, mint a meglévő híd, amelyet az autópálya-koncessziós cég szerint mindenképpen el...","id":"20250318_Uj-kerekparos-gyalogos-hid-velence-mkif-meszaros-lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00c2f21d-e8f7-452b-9de9-6240346268c2.jpg","index":0,"item":"9a864611-bb84-4954-9e86-80a88d207987","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_Uj-kerekparos-gyalogos-hid-velence-mkif-meszaros-lorinc","timestamp":"2025. március. 18. 12:35","title":"Új kerékpáros-gyalogos hidat építenek Mészáros Lőrincék az M7-es fölé Velencénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27dac1d-a544-4ad5-9005-4951dd68055f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Steve Witkoff közel-keleti megbízottja szerint a két ország vezetője hamarosan fontos kérdésekről tart majd megbeszélést. ","shortLead":"Steve Witkoff közel-keleti megbízottja szerint a két ország vezetője hamarosan fontos kérdésekről tart majd...","id":"20250316_donald-trump-vlagyimir-putyin-orosz-ukran-haboru-megbeszeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a27dac1d-a544-4ad5-9005-4951dd68055f.jpg","index":0,"item":"7b16805d-c708-42ea-bd48-86443bf9b5d1","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_donald-trump-vlagyimir-putyin-orosz-ukran-haboru-megbeszeles","timestamp":"2025. március. 16. 20:00","title":"Tényleg karnyújtásnyira lehet, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin egyeztessen az orosz-ukrán tűzszünetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa33d98-9a02-475c-8fea-8e820e04a585","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyújtogatás a litvánok szerint egy nagyobb akciósorozat része lett volna, amelynek a célja a litván és a lett társadalom megfélemlítése volt, az elkövetőt azonban sikerült elfogni, mielőtt egy rigai áruházat is felgyújtott volna.","shortLead":"A gyújtogatás a litvánok szerint egy nagyobb akciósorozat része lett volna, amelynek a célja a litván és a lett...","id":"20250317_litvan-fougyesz-ikea-vilnius-gyujtogatas-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caa33d98-9a02-475c-8fea-8e820e04a585.jpg","index":0,"item":"dcad5805-95bf-40e6-890d-953c5fec96e7","keywords":null,"link":"/kkv/20250317_litvan-fougyesz-ikea-vilnius-gyujtogatas-oroszok","timestamp":"2025. március. 17. 12:03","title":"Az orosz katonai hírszerzést vádolja a litván főügyész egy vilniusi IKEA-üzlet felgyújtásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]