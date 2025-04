Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"30af921e-1cec-4f4f-ae08-1ec168810e09","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Volt egy második chat is a nagy botrányt keltő Houthi PC small groupon kívül. Ebben is a húti lázadók elleni műveleteket tárgyalták, viszont ezt a védelmi miniszter hozta létre, és a tagok közé feleségét, bátyját és ügyvédjét is felvette.","shortLead":"Volt egy második chat is a nagy botrányt keltő Houthi PC small groupon kívül. Ebben is a húti lázadók elleni...","id":"20250421_defenese-team-huddle-chatbotrany-az-usa-ban-pete-hegseth-nemzetbiztonsagi-szivargas-jemeni-hutik-elleni-amerikai-katonai-muveletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30af921e-1cec-4f4f-ae08-1ec168810e09.jpg","index":0,"item":"d68afafa-43d7-499c-8305-16c621399510","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_defenese-team-huddle-chatbotrany-az-usa-ban-pete-hegseth-nemzetbiztonsagi-szivargas-jemeni-hutik-elleni-amerikai-katonai-muveletek","timestamp":"2025. április. 21. 10:32","title":"Újabb chatbotrány az USA-ban: nejével és bátyjával is chatelt Pete Hegseth védelmi miniszter a jemeni műveletekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a dinitrogén-oxid olyan hatásmechanizmusát sikerült feltárni, amiről eddig fogalma sem volt az orvostudománynak.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a dinitrogén-oxid olyan hatásmechanizmusát sikerült feltárni, amiről eddig fogalma sem volt...","id":"20250421_dinitrogen-oxid-hatasa-nevetogaz-depresszio-kezelese-antidepresszans","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867.jpg","index":0,"item":"37df9cbe-7143-4ab5-87ce-c9c694c81425","keywords":null,"link":"/tudomany/20250421_dinitrogen-oxid-hatasa-nevetogaz-depresszio-kezelese-antidepresszans","timestamp":"2025. április. 21. 08:03","title":"Egy 180 éve ismert anyag adhat reményt a depressziósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az autópálya Budapest felé vezető oldalát Lébénynél lezárták.","shortLead":"Az autópálya Budapest felé vezető oldalát Lébénynél lezárták.","id":"20250422_langolo-kamion-m1-lebeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"4bfdf8d6-e5f9-496a-9270-e35b01c6f94f","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_langolo-kamion-m1-lebeny","timestamp":"2025. április. 22. 10:28","title":"Lángol egy kamion az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"2020 körül történhetett a bevásárlás.","shortLead":"2020 körül történhetett a bevásárlás.","id":"20250422_Szaraz-Istvan-Felis-magantokealap-olasz-butorgyar-Riva-Industria-Mobili","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7.jpg","index":0,"item":"6d1c7edc-2223-4b0a-8ed7-72b5e1ea641b","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_Szaraz-Istvan-Felis-magantokealap-olasz-butorgyar-Riva-Industria-Mobili","timestamp":"2025. április. 22. 09:06","title":"Olasz luxusbútorgyártó cégben bukkant fel egy Száraz Istvánhoz kötődő magántőkealap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66790440-0974-4c10-9221-30b10fe22532","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Mintegy 300 millió forintot szórt már szét idén az állami Szerencsejáték Zrt. támogatásosztó leánycége. Az igazán nagy szponzorpénzek menetrend szerint landoltak a külügyminiszter testvérének cégénél és a Rogán Antalt helikoptereztető családi vállalkozásnál. Egy gyerekkórház is kapott, de ehhez képest csak aprópénzt.","shortLead":"Mintegy 300 millió forintot szórt már szét idén az állami Szerencsejáték Zrt. támogatásosztó leánycége. Az igazán nagy...","id":"20250421_szerencsejatekzrt-tamogatas-szijjarto-testvere-rogan-ner-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66790440-0974-4c10-9221-30b10fe22532.jpg","index":0,"item":"9403db53-90a3-49a1-9318-a053d472e057","keywords":null,"link":"/itthon/20250421_szerencsejatekzrt-tamogatas-szijjarto-testvere-rogan-ner-korrupcio","timestamp":"2025. április. 21. 10:00","title":"Szijjártó testvérének cége és a Rogánt reptető családi vállalkozás is megkapta a szokásos tízmillióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b3f554-1cfa-4ee3-bd6c-6a15b3ccf23f","c_author":"Görföl Tibor","category":"360","description":"Miközben sok országban azt latolgatják, hogy saját bíborosaiknak van-e esélyük a pápaválasztáson, erre a kérdésre válaszolni már csak azért is nagyon nehéz, mert az elmúlt években kinevezett pápaválasztó bíborosok gyakran egymást sem igazán ismerik. Vendégszerzőnk, Görföl Tibor teológus, a Vigilia folyóirat főszerkesztője tájékozódási pontokat ad a katolikus egyház “hogyan továbbját” illetően.","shortLead":"Miközben sok országban azt latolgatják, hogy saját bíborosaiknak van-e esélyük a pápaválasztáson, erre a kérdésre...","id":"20250422_ferenc-papa-halala-papavalasztas-katolikus-egyhaz-jovoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7b3f554-1cfa-4ee3-bd6c-6a15b3ccf23f.jpg","index":0,"item":"c7f6a17c-d2f0-4a7e-836f-0219f8da50d6","keywords":null,"link":"/360/20250422_ferenc-papa-halala-papavalasztas-katolikus-egyhaz-jovoje","timestamp":"2025. április. 22. 15:00","title":"Vannak jelek, amelyek árulkodhatnak arról, kiket tekintett lehetséges utódjának Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2dbb247-82c2-4975-9c81-b7cbb3a15ed5","c_author":"Bálint Dávid","category":"360","description":"Bár túl vagyunk az első tavaszi fagyokon, nem lehetünk biztosak benne, hogy erre a szezonra elhárult a veszély. Jó tanácsaink kezdő és gyakorlottabb kertészeknek ahhoz, hogy növényeink túléljék a zord tavaszi napokat is.","shortLead":"Bár túl vagyunk az első tavaszi fagyokon, nem lehetünk biztosak benne, hogy erre a szezonra elhárult a veszély. Jó...","id":"20250421_Kerti-novenyek-tavaszi-fagyvedelme-10-bizonyitott-megoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2dbb247-82c2-4975-9c81-b7cbb3a15ed5.jpg","index":0,"item":"788c8dad-1d1a-43be-b27e-2215ea17eb1d","keywords":null,"link":"/360/20250421_Kerti-novenyek-tavaszi-fagyvedelme-10-bizonyitott-megoldas","timestamp":"2025. április. 21. 18:00","title":"Kerti növények tavaszi fagyvédelme: 10 bizonyított megoldás tévhitek helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe7d2ec-90a7-41d7-9b75-ae1bec2e2833","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több lehetőséget is számba vesz a francia elnök.","shortLead":"Több lehetőséget is számba vesz a francia elnök.","id":"20250422_Bloomberg-ujabb-elorehozott-valasztasra-keszulhet-Macron-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfe7d2ec-90a7-41d7-9b75-ae1bec2e2833.jpg","index":0,"item":"542259dc-1d1d-4d96-9ad7-776b62df6646","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_Bloomberg-ujabb-elorehozott-valasztasra-keszulhet-Macron-ebx","timestamp":"2025. április. 22. 16:43","title":"Bloomberg: újabb előrehozott választásra készülhet Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]