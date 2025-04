Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3a272789-9098-41d8-bd18-4aa9dc28c14b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyar bíborost is Ferenc pápa lehetséges utódjaként emlegetik, de megválasztása valószínűleg egyet jelentene azzal, hogy a katolikus egyház letér az elhunyt pápa által kezdett irányvonalról.","shortLead":"A magyar bíborost is Ferenc pápa lehetséges utódjaként emlegetik, de megválasztása valószínűleg egyet jelentene azzal...","id":"20250421_Ferenc-papa-utodlas-talalgatas-Erdo-Peter-neve-elokerul-il-foglio-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a272789-9098-41d8-bd18-4aa9dc28c14b.jpg","index":0,"item":"4b9b66ae-86bb-484d-b3be-0e03ee991f49","keywords":null,"link":"/360/20250421_Ferenc-papa-utodlas-talalgatas-Erdo-Peter-neve-elokerul-il-foglio-szemle","timestamp":"2025. április. 21. 14:37","title":"Találgatják, ki lehet Ferenc pápa utódja, és Erdő Péter neve rendre előkerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az autópálya Budapest felé vezető oldalát Lébénynél lezárták.","shortLead":"Az autópálya Budapest felé vezető oldalát Lébénynél lezárták.","id":"20250422_langolo-kamion-m1-lebeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"4bfdf8d6-e5f9-496a-9270-e35b01c6f94f","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_langolo-kamion-m1-lebeny","timestamp":"2025. április. 22. 10:28","title":"Lángol egy kamion az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Más platformokon már van olyan funkció, amivel a felhasználók adhatnak kontextust a látott tartalomnak, és ezt most – kicsit más megközelítésből – bevezeti a TikTok is.","shortLead":"Más platformokon már van olyan funkció, amivel a felhasználók adhatnak kontextust a látott tartalomnak, és ezt most –...","id":"20250421_bytedance-tiktok-footnotes-felhasznaloi-megjegyzesek-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"5c986649-1449-45d5-a412-d2b43af14f00","keywords":null,"link":"/tudomany/20250421_bytedance-tiktok-footnotes-felhasznaloi-megjegyzesek-funkcio","timestamp":"2025. április. 21. 16:03","title":"Új funkció jön a TikTokba, mindenki érteni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bbed648-c125-4b71-82de-2721676ecad7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kristi Noem a családjával vacsorázott egy étteremben, amikor a szájmaszkot viselő ismeretlen elkövető észrevétlenül felkapta a táskáját, majd távozott az étteremből.","shortLead":"Kristi Noem a családjával vacsorázott egy étteremben, amikor a szájmaszkot viselő ismeretlen elkövető észrevétlenül...","id":"20250422_belbiztonsagi-miniszter-titkosszolgalat-usa-taska-lopas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bbed648-c125-4b71-82de-2721676ecad7.jpg","index":0,"item":"48e44a32-e9b7-4081-b635-952023b12349","keywords":null,"link":"/elet/20250422_belbiztonsagi-miniszter-titkosszolgalat-usa-taska-lopas","timestamp":"2025. április. 22. 10:07","title":"A titkosszolgálat orra előtt lopta el valaki az amerikai belbiztonsági miniszter táskáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5618c78-685f-4b0b-bde3-ebf514cdce01","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fideszes párttag-publicista megbánta, hogy bántotta Ferenc pápát.","shortLead":"A fideszes párttag-publicista megbánta, hogy bántotta Ferenc pápát.","id":"20250421_Bayer-Zsolt-Ferenc-papa-halala-reakcio-demens-venember-gazember-megbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5618c78-685f-4b0b-bde3-ebf514cdce01.jpg","index":0,"item":"994a2126-78e0-4ab1-90f7-050da55acc9d","keywords":null,"link":"/itthon/20250421_Bayer-Zsolt-Ferenc-papa-halala-reakcio-demens-venember-gazember-megbanas","timestamp":"2025. április. 21. 18:22","title":"Bayer Zsolt reagált Ferenc pápa halálára, akit anno „demens vénembernek, gazembernek” nevezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a dinitrogén-oxid olyan hatásmechanizmusát sikerült feltárni, amiről eddig fogalma sem volt az orvostudománynak.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a dinitrogén-oxid olyan hatásmechanizmusát sikerült feltárni, amiről eddig fogalma sem volt...","id":"20250421_dinitrogen-oxid-hatasa-nevetogaz-depresszio-kezelese-antidepresszans","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867.jpg","index":0,"item":"37df9cbe-7143-4ab5-87ce-c9c694c81425","keywords":null,"link":"/tudomany/20250421_dinitrogen-oxid-hatasa-nevetogaz-depresszio-kezelese-antidepresszans","timestamp":"2025. április. 21. 08:03","title":"Egy 180 éve ismert anyag adhat reményt a depressziósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e677b2-7c02-48f6-9702-36edb172f814","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Igen sok világlap kockáztatja meg, hogy felsorolja, ki lehet az új pápa, de a legtöbb elismeri, hogy a névsor nem több találgatásnál. Hiszen például az argentin Jorge Mario Bergoglio, azaz Ferenc pápa annak idején legfeljebb csak a futottak még-kategóriában került szóba.","shortLead":"Igen sok világlap kockáztatja meg, hogy felsorolja, ki lehet az új pápa, de a legtöbb elismeri, hogy a névsor nem több...","id":"20250422_vilagsajto-Ferenc-papa-legeselyesebb-utodjeloltjek-Erdo-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40e677b2-7c02-48f6-9702-36edb172f814.jpg","index":0,"item":"c4f5e22c-1807-4a89-9735-532cdd4de543","keywords":null,"link":"/360/20250422_vilagsajto-Ferenc-papa-legeselyesebb-utodjeloltjek-Erdo-Peter","timestamp":"2025. április. 22. 06:41","title":"„Pápaképes” konzervatív, ügyes diplomata – Erdő Pétert Ferenc legesélyesebb utódjelöltjei közé sorolja a világsajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2ebe23-4930-4e6f-8e5c-b179ce439b43","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az őszibaracknál is hasonlóan rossz a helyzet.","shortLead":"Az őszibaracknál is hasonlóan rossz a helyzet.","id":"20250422_aprilis-eleji-fagyok-gyumolcsosok-fagykarok-FruitVeb-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd2ebe23-4930-4e6f-8e5c-b179ce439b43.jpg","index":0,"item":"2efab87b-59ee-4173-9091-5b0f87b35c01","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_aprilis-eleji-fagyok-gyumolcsosok-fagykarok-FruitVeb-felmeres","timestamp":"2025. április. 22. 14:51","title":"A kajszikezdemények 60 százalékát elvitték az április eleji fagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]