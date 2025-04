Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"43fc78c9-aa1b-416c-a4af-7147d5a3b343","c_author":"GyéZsé","category":"360","description":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és felfedezünk, megyünk az emlékeink után, rábízzuk magunkat a véletlenre, vagy éppen nagyon is tudatosan keresünk valami újat. Aztán elmeséljük, mondjuk a magunkét. A vendégét – mert mi vagyunk a mindenkori vendég. Felbukkanásunk bárhol várható. Most éppen egy indonéz étteremben Budán. ","shortLead":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és...","id":"20250425_Hasbeszelo-Bartok-Bela-ut-Plataran-indonez-etterem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43fc78c9-aa1b-416c-a4af-7147d5a3b343.jpg","index":0,"item":"a1a68497-b3ea-4140-aa24-6a3f04424360","keywords":null,"link":"/360/20250425_Hasbeszelo-Bartok-Bela-ut-Plataran-indonez-etterem","timestamp":"2025. április. 25. 19:30","title":"Hasbeszélőt a húsvéti lakomák után elvarázsolta az indonéz konyha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78abd0b4-9548-4c40-ad27-6b7c7d1b422d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem szeretné, hogyha az állampolgárok belé vetett bizalma emiatt csökkenne.","shortLead":"Nem szeretné, hogyha az állampolgárok belé vetett bizalma emiatt csökkenne.","id":"20250425_rendorseg-foto-Retvari-Bence-kdnp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78abd0b4-9548-4c40-ad27-6b7c7d1b422d.jpg","index":0,"item":"bb27cc8c-3ebb-4d1a-97c0-78110213e760","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_rendorseg-foto-Retvari-Bence-kdnp","timestamp":"2025. április. 25. 12:38","title":"Egy rendőr kiakadt azon, hogy Rétvári Bence KDNP-felirattal osztotta meg a róla készült képet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Még a legoptimistább mércével mérve is Trump miatt tartós károk érték Amerika intézményeit, szövetségeit és erkölcsi pozícióit. De ha útját állják a befektetők, a polgárok vagy a bíróságok, alighanem még nagyobb dühvel ront rá az intézményekre – írja az amerikai elnök első száz napját értékelve a brit lap.","shortLead":"Még a legoptimistább mércével mérve is Trump miatt tartós károk érték Amerika intézményeit, szövetségeit és erkölcsi...","id":"20250425_Economist-vezercikk-trump-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376.jpg","index":0,"item":"84e404d4-409c-4f3f-beef-05f8b78c3520","keywords":null,"link":"/360/20250425_Economist-vezercikk-trump-lapszemle","timestamp":"2025. április. 25. 07:30","title":"Economist-vezércikk: Trump forradalmár, de vajon sikert arat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e719021-4def-4979-9a95-f0477a8dd91f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A gondolatainknak és a képzeletünknek ereje van – ezt bizonyítja a pozitív imaginációs technika is, amelyet Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok kardvívó és Kenyeres András mentáltréner mutatott be a Penge podcast legújabb adásában.","shortLead":"A gondolatainknak és a képzeletünknek ereje van – ezt bizonyítja a pozitív imaginációs technika is, amelyet Szilágyi...","id":"20250424_penge-podcast-szilagyi-aron-kenyeres-andras-pozitiv-imaginacio-onbizalom-noveles-mentalis-gyakorlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e719021-4def-4979-9a95-f0477a8dd91f.jpg","index":0,"item":"aef07cb0-7e23-4f65-995b-4725283888fa","keywords":null,"link":"/elet/20250424_penge-podcast-szilagyi-aron-kenyeres-andras-pozitiv-imaginacio-onbizalom-noveles-mentalis-gyakorlat","timestamp":"2025. április. 24. 11:07","title":"Ezzel a módszerrel jelentősen megnövelhetjük az önbizalmunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cecff59a-1444-4086-b9a5-af97a8a59aed","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Romanoswki ellen európai elfogatóparancs van érvényben, most ő vezeti a Magyar–Lengyel Szabadság Intézetét.","shortLead":"Romanoswki ellen európai elfogatóparancs van érvényben, most ő vezeti a Magyar–Lengyel Szabadság Intézetét.","id":"20250425_Az-Alapjogokert-Kozpontban-dolgozik-a-Magyarorszagon-menedekjogot-kapott-Marcin-Romanoswki-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cecff59a-1444-4086-b9a5-af97a8a59aed.jpg","index":0,"item":"85c1b2d6-01bd-4060-a0cf-4792d35afb92","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_Az-Alapjogokert-Kozpontban-dolgozik-a-Magyarorszagon-menedekjogot-kapott-Marcin-Romanoswki-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 14:05","title":"Az Alapjogokért Központban dolgozik a Magyarországon menedékjogot kapott Marcin Romanoswki volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a56d788-502d-4e3a-b46e-e85ac4ba93cc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Csoportszinten már több mint száz országban vannak jelen. ","shortLead":"Csoportszinten már több mint száz országban vannak jelen. ","id":"20250424_Belep-a-kinai-Chery-is-a-magyar-piacra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a56d788-502d-4e3a-b46e-e85ac4ba93cc.jpg","index":0,"item":"8583b0dd-7884-42b4-a8c8-99ae5d0c63dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_Belep-a-kinai-Chery-is-a-magyar-piacra","timestamp":"2025. április. 24. 14:39","title":"Újabb kínai autómárka lép be a magyar piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9f56d5-47ef-4e9a-875f-c2b2b4e714ac","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az elektromos Mercedes CLA L hatótávolsága meghaladja a 850 kilométert, és adott esetben az 1100 kilométert is megközelítheti.","shortLead":"Az elektromos Mercedes CLA L hatótávolsága meghaladja a 850 kilométert, és adott esetben az 1100 kilométert is...","id":"20250424_a-hatalmas-hatotavu-nyujtott-mercedes-cla-hosszabb-lett-a-c-osztalynal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a9f56d5-47ef-4e9a-875f-c2b2b4e714ac.jpg","index":0,"item":"b5779569-a83c-49c4-a35c-23b2b73fdebb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_a-hatalmas-hatotavu-nyujtott-mercedes-cla-hosszabb-lett-a-c-osztalynal","timestamp":"2025. április. 24. 09:54","title":"A hatalmas hatótávú nyújtott Mercedes CLA hosszabb lett a C-osztálynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdfa4e04-cdd0-4e74-85f7-47265828de5e","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Két nap alatt majdnem lenullázta a diplomáciai és gazdasági kapcsolatát az ellenséges viszonyban lévő India és Pakisztán a Kasmírban elkövetett véres merénylet után. Az újdelhi kormánynak súlyos csapást jelentő támadás retorziói közül a legdurvább a kétoldalú vízszerződés indiai felfüggesztése, amit Pakisztán háborús oknak nevezett.","shortLead":"Két nap alatt majdnem lenullázta a diplomáciai és gazdasági kapcsolatát az ellenséges viszonyban lévő India és...","id":"20250425_India-Pakisztan-merenylet-Kasmir-Pahalgam-szankciok-vizszerzodes-felfuggesztese-haboru-veszelye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdfa4e04-cdd0-4e74-85f7-47265828de5e.jpg","index":0,"item":"e91d0b1f-d71c-4668-9f94-f5a6497819a7","keywords":null,"link":"/360/20250425_India-Pakisztan-merenylet-Kasmir-Pahalgam-szankciok-vizszerzodes-felfuggesztese-haboru-veszelye","timestamp":"2025. április. 25. 11:29","title":"A kasmíri mészárlás után elég egy szikra, hogy háború robbanjon ki India és Pakisztán között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]