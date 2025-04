Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a7e806b6-2e9a-4c54-9417-453eb92ac05a","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Az orosz-ukrán háborúról, a béke lehetőségeiről, a nem létező hazai stratégiai kultúráról, a magyar sereg szerepéről és egy máig hiányzó nehézdandárról is beszélgettünk Szenes Zoltán nyugállományú vezérezredessel, a Magyar Honvédség egykori parancsnokával. ","shortLead":"Az orosz-ukrán háborúról, a béke lehetőségeiről, a nem létező hazai stratégiai kultúráról, a magyar sereg szerepéről és...","id":"20250429_interju-Szenes-Zoltan-volt-vezerkari-fonokkel-magyar-honvedseg-katonai-strategia-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7e806b6-2e9a-4c54-9417-453eb92ac05a.jpg","index":0,"item":"16826f8a-7747-4f93-a2d7-4fbdc5ca97d1","keywords":null,"link":"/360/20250429_interju-Szenes-Zoltan-volt-vezerkari-fonokkel-magyar-honvedseg-katonai-strategia-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. április. 29. 10:00","title":"Szenes Zoltán volt vezérkari főnök: A magyar uralkodó osztálynak nem kellett önálló stratégiai döntéseket hoznia, amikor megpróbálta, abból meg baj lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf00d654-b49b-4bf7-9983-eb6e1b08958a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Viktoria Roscsinát a háború alatt kétszer is elrabolták az oroszok, a másodikat már nem élte túl.","shortLead":"Viktoria Roscsinát a háború alatt kétszer is elrabolták az oroszok, a másodikat már nem élte túl.","id":"20250430_roscsina-ukran-ujsagiro-kinzas-szervek-eltavolitasa-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf00d654-b49b-4bf7-9983-eb6e1b08958a.jpg","index":0,"item":"6d825bc1-ef6a-4e33-b11e-d182fda05efd","keywords":null,"link":"/vilag/20250430_roscsina-ukran-ujsagiro-kinzas-szervek-eltavolitasa-oroszok","timestamp":"2025. április. 30. 14:18","title":"Megkínozták az ukrán újságírót, majd halála után a szerveit is eltávolították az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google után a YouTube-keresések is megkaphatják a mesterséges intelligenciára épülő összegzést a találati oldal tetején. A megoldás felvet kérdéseket, ahogyan a google-ös változata is.","shortLead":"A Google után a YouTube-keresések is megkaphatják a mesterséges intelligenciára épülő összegzést a találati oldal...","id":"20250430_google-youtube-mesterseges-intelligencia-videos-osszegzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925.jpg","index":0,"item":"883b71d4-d511-452b-a37a-c3c7fbb3d8f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_google-youtube-mesterseges-intelligencia-videos-osszegzes","timestamp":"2025. április. 30. 05:03","title":"Többeknél megjelent egy új funkció a YouTube-on: pár mp alatt megmutatja a lényeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096c84cb-1686-428d-80ac-cf209aeb13ea","c_author":"Szentirmai Áron","category":"itthon","description":"A városvezető értékeli a próbálkozást, de meglátása szerint a törvény adta lehetőségekkel nem tudnának hatékonyan küzdeni a túlnépesedés ellen, így nem is kívánnak élni a törvény adta lehetőséggel.","shortLead":"A városvezető értékeli a próbálkozást, de meglátása szerint a törvény adta lehetőségekkel nem tudnának hatékonyan...","id":"20250429_Csozik-Laszlo-Navracsics-Tibor-onkormanyzat-torveny-nepessegnovekedes-atomcsapas-Erd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/096c84cb-1686-428d-80ac-cf209aeb13ea.jpg","index":0,"item":"64bea0e1-dab2-4f08-961b-776aa8f46f71","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_Csozik-Laszlo-Navracsics-Tibor-onkormanyzat-torveny-nepessegnovekedes-atomcsapas-Erd","timestamp":"2025. április. 29. 15:50","title":"Csőzik László érdi polgármester: A Navracsics-féle javaslat egy atomcsapás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be47b95-024b-4563-8723-85b016d1e3d5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A cég beszámolójának megjelenése napján tiltotta meg az Országgyűlés az energiaital-vásárlást a kiskorúaknak. Erre is reagáltak.","shortLead":"A cég beszámolójának megjelenése napján tiltotta meg az Országgyűlés az energiaital-vásárlást a kiskorúaknak. Erre is...","id":"20250429_hell-energy-energiaital-netto-arbevetel-adozott-eredmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6be47b95-024b-4563-8723-85b016d1e3d5.jpg","index":0,"item":"c083b353-0842-4a44-ab87-352531a718ed","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_hell-energy-energiaital-netto-arbevetel-adozott-eredmeny","timestamp":"2025. április. 29. 19:20","title":"Közel 200 milliárdos nettó árbevételt ért el tavaly a Hell Energy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89fff55-23db-4384-9034-76f869e1980e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az öt év hat hónap börtönre ítélt Giovanni Angelo Becciut eltiltotta Ferenc pápa a bíborosi jogaitól, de a kardinális mégis részt akart venni a pápaválasztáson.","shortLead":"Az öt év hat hónap börtönre ítélt Giovanni Angelo Becciut eltiltotta Ferenc pápa a bíborosi jogaitól, de a kardinális...","id":"20250429_biboros-papa-elitelt-olasz-kardinalis-becciu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a89fff55-23db-4384-9034-76f869e1980e.jpg","index":0,"item":"232cf87a-b61c-433f-9568-3a1d1e8529ff","keywords":null,"link":"/elet/20250429_biboros-papa-elitelt-olasz-kardinalis-becciu","timestamp":"2025. április. 29. 13:03","title":"Egy bíborosból már biztosan nem lesz pápa, az elítélt olasz kardinális visszalépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A versenyhivatal szerint a türk partnerek élénken érdeklődtek az eszköz iránt, amivel a kormány úgy a földbe döngölte az inflációt, hogy végül még árréssapkát is bevezetett. A kartellezésről is beszéltek, nem tudni, a GVH kifejtette-e álláspontját, miszerint a kartell nem kartell, ha célja az árak összehangolt csökkentése.","shortLead":"A versenyhivatal szerint a türk partnerek élénken érdeklődtek az eszköz iránt, amivel a kormány úgy a földbe döngölte...","id":"20250429_Nemzetkozi-siker-a-turk-orszagok-erdeklodnek-a-magyar-Arfigyelo-irant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196.jpg","index":0,"item":"9c3a00e0-5936-4be0-b65b-b8cd38760b92","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_Nemzetkozi-siker-a-turk-orszagok-erdeklodnek-a-magyar-Arfigyelo-irant","timestamp":"2025. április. 29. 14:29","title":"A GVH szerint a türk országok nagyon érdeklődnek a magyar Árfigyelő iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e372df4-6337-4d53-8c31-9d7e59805594","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Radics Bélán a megemlékezés után számon kérték, hogy ebből a kérdésből is politikai ügyet csinált.","shortLead":"Radics Bélán a megemlékezés után számon kérték, hogy ebből a kérdésből is politikai ügyet csinált.","id":"20250430_Fovarosi-Kozgyules-Ferenc-papa-halala-Radics-Bela-Szaniszlo-Sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e372df4-6337-4d53-8c31-9d7e59805594.jpg","index":0,"item":"01bccacf-cda6-4d35-877e-e0fcc2abebcd","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_Fovarosi-Kozgyules-Ferenc-papa-halala-Radics-Bela-Szaniszlo-Sandor","timestamp":"2025. április. 30. 09:37","title":"Vallásgyalázást emlegetve kért egyperces csendet a közgyűlésben a fideszes képviselő Ferenc pápa emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]