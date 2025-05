Évek óta sokan kíváncsiak arra, milyen lehet az élet Vlagyimir Putyin magánrezidenciáján, a Kremlben, ahová eddig csak a bizalmasai léphettek be. Az orosz elnök azonban most egy interjú során megmutatta elnöki lakását, amely a dolgozószobája mellett található – írta a Daily Mail.

„Igen, ez az a lakás. Mint látják, nincs messze” – mondta Vlagyimir Putyin, mielőtt behívja a riportert. Ezután beléptek egy nagy terembe, amelyet aranyozott falak, nagy aranykeretes tükrök, arany csillárok, valamint egzotikus növények díszítenek. Az egyik asztalon jól látható helyen III. Sándor orosz cár nagyméretű portréja áll, a szoba közepén pedig több világos színű kanapé látható.

Van egy fehér koncertzongora is az ablak mellett, amin saját állítása szerint néha Vlagyimir Putyin is játszik.

A videó annak az interjúnak a részlete, amelyet majd május 4-én mutatnak be. A felvételen az is látszik, hogy Putyin egy sötét fával bélelt könyvtárat, két hálószobát és egy kis „otthoni templomot” is megmutatott.

Korábban Hszi Csin-pinggel is tárgyalt a lakásban. „Munkaebédet tartottunk, majd barátként meghívtam az elnököt. Van egy lakásom itt [a Kremlben], ahol mostanában sok időt töltök, itt dolgozom, és nagyon gyakran éjszakázom is. A kandalló mellett ülve teázva beszélgettünk mindenről” – mondta akkor Vlagyimir Putyin.

Nem ez az egyetlen fényűző lakhely, amelyet Vlagyimir Putyin használ: az oroszországi Mash újságírói bejutottak abba a fekete-tengeri épületbe, amelyről az ellenzéki blogger, Alekszej Navalnij azt állította, a hatalmas palotát Vlagyimir Putyin oligarchái építtették az orosz államfő számára.