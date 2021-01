Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e56302b-4a79-48cc-baeb-c759eeec1274","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Eddig legalább Bulgária korruptabb volt nálunk, most azonban velük és Romániával hármas holtversenyben az EU legkorruptabb országa lettünk a Transparency International korrupcióérzékelési indexe szerint. A most kiadott, 2020-ról szóló elemzés arra jut: a kormány arra használja fel a járványt, hogy tovább erősítse a hatalmát és hogy még több közpénzt alakítson magánpénzzé.","shortLead":"Eddig legalább Bulgária korruptabb volt nálunk, most azonban velük és Romániával hármas holtversenyben az EU...","id":"20210128_korrupcio_transparency_cpi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e56302b-4a79-48cc-baeb-c759eeec1274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6661b8-59b8-4a52-8b6b-ee69ce1f9421","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_korrupcio_transparency_cpi","timestamp":"2021. január. 28. 10:55","title":"Egy évtized munkája beérett: az EU legkorruptabb országa lettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosz vakcina kapcsán megjelent hírekre reagált a gyógyszerészeti intézet. Szerintük minden kérdésre megnyugtató választ kaptak a Szputnyik V gyártójától.","shortLead":"Az orosz vakcina kapcsán megjelent hírekre reagált a gyógyszerészeti intézet. Szerintük minden kérdésre megnyugtató...","id":"20210127_OGYEI_szputnyik_nnk_szakerto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab655fe-3fc0-4a65-9764-45faed9c79de","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_OGYEI_szputnyik_nnk_szakerto","timestamp":"2021. január. 27. 18:55","title":"Az OGYÉI a Szputnyikról: Bármilyen engedélyezésnél lehetnek véleményütközések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ca7845-5dce-4c2c-9597-60cfd717ffdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érettségi körül rengeteg a bizonytalanság, az egyik ilyen, hogy az Oktatási Hivatal oldalára az idei érettségi jelentkezési lapja még nem került fel.","shortLead":"Az érettségi körül rengeteg a bizonytalanság, az egyik ilyen, hogy az Oktatási Hivatal oldalára az idei érettségi...","id":"20210128_erettsegi_vizsgak_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03ca7845-5dce-4c2c-9597-60cfd717ffdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3177c623-95fd-41f1-8ae2-24eeabbec569","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_erettsegi_vizsgak_oltas","timestamp":"2021. január. 28. 08:44","title":"Több mint százezer érettségiző vár a kormány döntésére az oltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alaposan felfrissített villanyautó csúcsmodelljének sebessége bőven meghaladja a 300 km/h-t.","shortLead":"Az alaposan felfrissített villanyautó csúcsmodelljének sebessége bőven meghaladja a 300 km/h-t.","id":"20210128_itt_az_uj_tesla_model_s_1020_loero_elkepeszto_gyorsulas_es_futurisztikus_muszerfal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ce1b70-4449-4393-8f37-f37516b02337","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_itt_az_uj_tesla_model_s_1020_loero_elkepeszto_gyorsulas_es_futurisztikus_muszerfal","timestamp":"2021. január. 28. 07:41","title":"Itt az új Tesla Model S: 1100+ lóerő, elképesztő gyorsulás és futurisztikus műszerfal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Augusztus után először decemberben lett újra négy és félmilliós a foglalkoztatottság.","shortLead":"Augusztus után először decemberben lett újra négy és félmilliós a foglalkoztatottság.","id":"20210128_KSH_munka_munkanelkuliseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38d20ea-4b79-42c7-85f8-b32389fa1e50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_KSH_munka_munkanelkuliseg","timestamp":"2021. január. 28. 09:22","title":"KSH: Nőtt a foglalkoztatottság 2020 decemberében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560298a4-763e-4f91-974c-9ade1ca78baf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években rengeteg zsarolóvírusos támadást indítottak a kiberbűnözők az Emotet segítségével, 2020-ban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos teendőkre hivatkozó levelekkel a magyar egészségügyi intézmények infrastruktúráit is támadás alá vették vele. Egy nemzetközi rajtaütés során most sikerült lekapcsolni a rendszert.","shortLead":"Az elmúlt években rengeteg zsarolóvírusos támadást indítottak a kiberbűnözők az Emotet segítségével, 2020-ban...","id":"20210128_europol_malware_virus_emotet_kiberbunozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=560298a4-763e-4f91-974c-9ade1ca78baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847469b7-11e9-4286-b2fa-8329b9641894","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_europol_malware_virus_emotet_kiberbunozes","timestamp":"2021. január. 28. 13:03","title":"Lekapcsolták a világ egyik legveszélyesebb hálózatát, amivel magyar kórházakat is támadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az oroszok maguk sem feltétlenül bíznak a saját vakcinájukban, amit Moszkva az EU-nak, s benne Magyarországnak kínálgat. Elég kapacitás sincs a Szputnyik V gyártására, így az ajánlatot, és annak esetleges elfogadását is politikai szándékok irányítják.","shortLead":"Az oroszok maguk sem feltétlenül bíznak a saját vakcinájukban, amit Moszkva az EU-nak, s benne Magyarországnak...","id":"202104_bizalomdeficit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4559625f-86e8-4af6-b1b2-341e3de351cb","keywords":null,"link":"/360/202104_bizalomdeficit","timestamp":"2021. január. 28. 17:00","title":"Az oroszoknak nincs elég vakcinájuk, mégis adnának, de az EU még nem kér belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d855ea1-393d-4f4e-a219-06af563cf496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hotel a katolikus Magyar Kolping Szövetség tulajdonában van, a katolikus rádiók pedig sorra nyerik el a frekvenciákat az NMHH-nál.","shortLead":"A hotel a katolikus Magyar Kolping Szövetség tulajdonában van, a katolikus rádiók pedig sorra nyerik el a frekvenciákat...","id":"20210128_Mediahatosag_Kolping_alsopahoki_luxusszalloda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d855ea1-393d-4f4e-a219-06af563cf496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8434da65-10df-4922-85bb-63ccebbfd5e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_Mediahatosag_Kolping_alsopahoki_luxusszalloda","timestamp":"2021. január. 28. 15:51","title":"Szociális alapon pihenhetnek a médiahatóság dolgozói az ötcsillagos alsópáhoki luxusszállodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]